בשנייה האחרונה: הפועל בחצי גמר גביע הטוטו

דעת המבקר

השחקן המצטיין דניאל דאפאה, ציון: 7

עוד שער ובישול לחלוץ הצעיר של הפועל ת"א, עד כה זה נראה מבטיח מאוד דניאל דאפאה, ציון: 7עוד שער ובישול לחלוץ הצעיר של הפועל ת"א, עד כה זה נראה מבטיח מאוד השחקן המאכזב אדיר לוי, ציון: 4

כמעט ולא הורגש, באשדוד מצפים ממנו להרבה יותר אדיר לוי, ציון: 4כמעט ולא הורגש, באשדוד מצפים ממנו להרבה יותר

הרכבים וציונים

מי אמר שאין דרמות בגביע הטוטו? בתום מותחן של הדקות האחרונות, הפועל תל אביב העפילה הערב (שבת) לחצי הגמר. האדומים, שהתאוששו מהתבוסה 3:0 למכבי נתניה, כבר ראו את הכרטיס חומק להם מבין הידיים לאחר שהפועל ירושלים עלתה ל-0:4 במשחק המקביל, אך שער דרמטי של רן בנימין בהתקפה האחרונה של המשחק, שלח את אליניב ברדה למפגש מול האקסית – הפועל באר שבע.

מי ששוב עשה את ההבדל ונראה עד כה כמי שצפוי להצדיק את הסכום הגדול ששולם עליו, הוא דניאל דאפה. הרכש היקר בתולדות האדומים, שיהיה בן 18 רק בחודש הבא, כבש שער של חלוץ אמיתי, ולאחר מכן, רשם גם בישול אדיר לרן בנימין עמוק בתוך תוספת הזמן, בשער ששלח את האדומים לחצי הגמר באופן דרמטי במיוחד. הפועל תל אביב והפועל ירושלים סיימו עם 9 נקודות והפרש שערים זהה של 4:7, אך הכרטיס לחצי הגמר הולך להפועל ת”א, בזכות הניצחון שלהם 0:3 על הקבוצה של זיו אריה.

בשורות הפועל תל אביב ערך הופעת בכורה בהרכב אנדריאן קרייב, קשר הרכש הבולגרי, ששיחק 58 דקות לפני שהוחלף. אליניב ברדה, שהורחק בהפסד למכבי נתניה, צפה בקבוצה שלו מהיציע, כשהיא אומנם לא מפגינה יכולת מרשימה יתר על המידה, אבל בכל זאת זוכה בניצחון מוצדק, השלישי מתוך ארבעה משחקים, שכאמור מציב אותה בראש הבית עם 9 נקודות, כאשר מ.ס אשדוד של חיים סילבס מסיימת אחרונה עם נקודה בלבד, ונראה שלמאמן יש עוד לא מעט עבודה.

הסגל של הפועל אמנם רחוק מלהיות מושלם, לפחות בכל הקשור למצבת הזרים שמתגבשת לה לאט לאט בחודורוב, אך משחקי גביע הטוטו, מלבד ההפסד לנתניה, בהחלט נותנים זיק של אופטימיות לעולה החדשה לקראת פתיחת העונה בליגה מול עירוני קריית שמונה בשבוע הבא.

דניאל דאפה מטריף את הקהל (ראובן שוורץ)