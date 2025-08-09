בשנייה האחרונה: הפועל בחצי גמר גביע הטוטו

השחקן המצטיין
דניאל דאפאה, ציון: 7
עוד שער ובישול לחלוץ הצעיר של הפועל ת"א, עד כה זה נראה מבטיח מאוד
השחקן המאכזב
אדיר לוי, ציון: 4
כמעט ולא הורגש, באשדוד מצפים ממנו להרבה יותר
מי אמר שאין דרמות בגביע הטוטו? בתום מותחן של הדקות האחרונות, הפועל תל אביב העפילה הערב (שבת) לחצי הגמר. האדומים, שהתאוששו מהתבוסה 3:0 למכבי נתניה, כבר ראו את הכרטיס חומק להם מבין הידיים לאחר שהפועל ירושלים עלתה ל-0:4 במשחק המקביל, אך שער דרמטי של רן בנימין בהתקפה האחרונה של המשחק, שלח את אליניב ברדה למפגש מול האקסית – הפועל באר שבע.
מי ששוב עשה את ההבדל ונראה עד כה כמי שצפוי להצדיק את הסכום הגדול ששולם עליו, הוא דניאל דאפה. הרכש היקר בתולדות האדומים, שיהיה בן 18 רק בחודש הבא, כבש שער של חלוץ אמיתי, ולאחר מכן, רשם גם בישול אדיר לרן בנימין עמוק בתוך תוספת הזמן, בשער ששלח את האדומים לחצי הגמר באופן דרמטי במיוחד. הפועל תל אביב והפועל ירושלים סיימו עם 9 נקודות והפרש שערים זהה של 4:7, אך הכרטיס לחצי הגמר הולך להפועל ת”א, בזכות הניצחון שלהם 0:3 על הקבוצה של זיו אריה.
בשורות הפועל תל אביב ערך הופעת בכורה בהרכב אנדריאן קרייב, קשר הרכש הבולגרי, ששיחק 58 דקות לפני שהוחלף. אליניב ברדה, שהורחק בהפסד למכבי נתניה, צפה בקבוצה שלו מהיציע, כשהיא אומנם לא מפגינה יכולת מרשימה יתר על המידה, אבל בכל זאת זוכה בניצחון מוצדק, השלישי מתוך ארבעה משחקים, שכאמור מציב אותה בראש הבית עם 9 נקודות, כאשר מ.ס אשדוד של חיים סילבס מסיימת אחרונה עם נקודה בלבד, ונראה שלמאמן יש עוד לא מעט עבודה.
הסגל של הפועל אמנם רחוק מלהיות מושלם, לפחות בכל הקשור למצבת הזרים שמתגבשת לה לאט לאט בחודורוב, אך משחקי גביע הטוטו, מלבד ההפסד לנתניה, בהחלט נותנים זיק של אופטימיות לעולה החדשה לקראת פתיחת העונה בליגה מול עירוני קריית שמונה בשבוע הבא.
מחצית שניה
-
'90+7
- שער! הפועל ת"א עלתה ל-0:2: איזו דרמה! אחרי שהפועל ירושלים עלתה ל-0:4 ועלתה למקום הראשון בבית, האדומים יצאו למתפרצת, דאפה נשלח קדימה, ומצד שמאל של הרחבה, הצליח להתגבר על השומר שלו ולהקפיץ כדור מושלם לצד השני, שם חיכה רן בנימין, ששלח את הכדור לרשת ואת הפועל לחצי הגמר!
-
'90+4
- איזו החמצת ענק של רן בנימין! דאפה בעט מתוך הרחבה, נימצ'יסקי הדף, ורן בנימין בעט את הריבאונד מול שער חשוף לרשת החיצונית
-
'87
- הפועל יצאה למתפרצת בהובלת רן בנימין, הקשר מסר ימין לסתיו טוריאל, שהחמיץ באחד על אחד מול נימצ'יסקי ובעט החוצה
-
'80
- סתיו טוריאל נכנס במקום ארי כהן
-
'71
- אל ים קנצפולסקי במקום פלקאו בהפועל ת"א
-
'70
- נגיחה של רן בנימין נהדפה על ידי נימצ'יסקי
-
'63
- שלו הרוש במקום טום בן זקן באשדוד
-
'58
- רועי אלקוקין במקום אנדריאן קרייב
-
'58
- רן בנימין במקום עמית למקין בהפועל ת"א
-
'54
- כמעט השני של דאפה. הפועל יצאה למתפרצת, בסיומה, דאפה קיבל את הכדור על סף הרחבה וסובב כדור אדיר, שחלף סנטימטרים מהמסגרת
-
'51
- צהוב לקרייב
-
'46
- שחר פיבן במקום טל ארצ'ל בהפועל ת"א
-
'46
- יוג'ין אנסה במקום עילי תמם
-
'46
- ישראל קול במקום רועי גורדנה
-
'46
- אמיתי יאמין במקום ליאב פרדה
-
'46
- חילוף מרובע באשדוד במחצית: סתיו נחמני פינה את מקומו לאבנעזר מאמאטה
מחצית ראשונה
-
'45+2
- מצב גדול לאשדוד. אחרי פריצה נהדרת של נחמני, הכדור הגיע לנועם מוצ'ה שהיה באחד על אחד מול צור, אך בעט חזק מדי מעל השער
-
'34
- כרטיס צהוב לטום בן זקן אחרי עבירה על יזן נאסר
-
'31
- כרטיס צהוב לרועי גורדנה
-
'23
- שער! הפועל ת"א עלתה ל-0:1: לא עוצר. יזן נאסר קיבל את הכדור בצד שמאל, הרים את הראש ומצא בהגבהה מצוינת את דניאל דאפה, החלוץ שעשה תנועה נהדרת לפינה הקצרה הקדים את ישילרמק ונימצ'סקי והמשיך בנגיעה לרשת. גול של חלוץ גדול, השלישי שלו בגביע הטוטו
-
'11
- אדיר לוי החליף מסירות עם סתיו נחמני ובעט מחוץ לרחבה, אסף צור קלט בקלות
-
'6
- הזדמנות ראשונה להפועל ת"א. לירן רוטמן קיבל מסירה מצוינת מדניאל דאפה ומצא את עצמו לבדו מול קרול נימצ'יסקי, אך השוער הפולני המצוין הדף
-
'1
- ספיר ברמן הוציאה את ההתמודדות לדרך