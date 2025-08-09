יום שבת, 09.08.2025 שעה 23:38

דניאל דאפה. לא עוצר (ראובן שוורץ)

בשנייה האחרונה: הפועל בחצי גמר גביע הטוטו

דאפה כבש, הפועל ירושלים הלחיצה את האדומים ועקפה אותם, אך היהלום הצעיר בישל לרן בנימין את ה-0:2 על אשדוד בדקה ה-97, ששלח את ברדה לחצי הגמר

איציק כלפי | 09/08/2025 20:30
יום שבת, 09/08/2025, 20:30אצטדיון בלומפילדגביע הטוטו - מחזור 5
מ.ס אשדוד
הסתיים
2 0
שופט: ספיר ברמן (ציון: 7)
שער דניאל דאפאה (22)
שער רן בנימין (96)
הפועל ת"א
גביע הטוטו 25-26
 בית 1 
94-64הפועל חיפה1
42-33עירוני טבריה2
42-23בני סכנין3
33-23עירוני ק"ש4
37-53מכבי בני ריינה5
 בית 2 
94-74הפועל ת"א1
94-74הפועל ירושלים2
77-74מכבי נתניה3
36-64הפועל פ"ת4
18-24מ.ס אשדוד5
דעת המבקר
השחקן המצטיין
דניאל דאפאה, ציון: 7
עוד שער ובישול לחלוץ הצעיר של הפועל ת"א, עד כה זה נראה מבטיח מאוד
השחקן המאכזב
אדיר לוי, ציון: 4
כמעט ולא הורגש, באשדוד מצפים ממנו להרבה יותר
הרכבים וציונים
 
 

מי אמר שאין דרמות בגביע הטוטו? בתום מותחן של הדקות האחרונות, הפועל תל אביב העפילה הערב (שבת) לחצי הגמר. האדומים, שהתאוששו מהתבוסה 3:0 למכבי נתניה, כבר ראו את הכרטיס חומק להם מבין הידיים לאחר שהפועל ירושלים עלתה ל-0:4 במשחק המקביל, אך שער דרמטי של רן בנימין בהתקפה האחרונה של המשחק, שלח את אליניב ברדה למפגש מול האקסית – הפועל באר שבע.

מי ששוב עשה את ההבדל ונראה עד כה כמי שצפוי להצדיק את הסכום הגדול ששולם עליו, הוא דניאל דאפה. הרכש היקר בתולדות האדומים, שיהיה בן 18 רק בחודש הבא, כבש שער של חלוץ אמיתי, ולאחר מכן, רשם גם בישול אדיר לרן בנימין עמוק בתוך תוספת הזמן, בשער ששלח את האדומים לחצי הגמר באופן דרמטי במיוחד. הפועל תל אביב והפועל ירושלים סיימו עם 9 נקודות והפרש שערים זהה של 4:7, אך הכרטיס לחצי הגמר הולך להפועל ת”א, בזכות הניצחון שלהם 0:3 על הקבוצה של זיו אריה. 

בשורות הפועל תל אביב ערך הופעת בכורה בהרכב אנדריאן קרייב, קשר הרכש הבולגרי, ששיחק 58 דקות לפני שהוחלף. אליניב ברדה, שהורחק בהפסד למכבי נתניה, צפה בקבוצה שלו מהיציע, כשהיא אומנם לא מפגינה יכולת מרשימה יתר על המידה, אבל בכל זאת זוכה בניצחון מוצדק, השלישי מתוך ארבעה משחקים, שכאמור מציב אותה בראש הבית עם 9 נקודות, כאשר מ.ס אשדוד של חיים סילבס מסיימת אחרונה עם נקודה בלבד, ונראה שלמאמן יש עוד לא מעט עבודה. 

הסגל של הפועל אמנם רחוק מלהיות מושלם, לפחות בכל הקשור למצבת הזרים שמתגבשת לה לאט לאט בחודורוב, אך משחקי גביע הטוטו, מלבד ההפסד לנתניה, בהחלט נותנים זיק של אופטימיות לעולה החדשה לקראת פתיחת העונה בליגה מול עירוני קריית שמונה בשבוע הבא. 

דניאל דאפה מטריף את הקהל (ראובן שוורץ)דניאל דאפה מטריף את הקהל (ראובן שוורץ)
מחצית שניה
  • '90+7
  • שער
  • שער! הפועל ת"א עלתה ל-0:2: איזו דרמה! אחרי שהפועל ירושלים עלתה ל-0:4 ועלתה למקום הראשון בבית, האדומים יצאו למתפרצת, דאפה נשלח קדימה, ומצד שמאל של הרחבה, הצליח להתגבר על השומר שלו ולהקפיץ כדור מושלם לצד השני, שם חיכה רן בנימין, ששלח את הכדור לרשת ואת הפועל לחצי הגמר!
דניאל דאפה תופס את הראש (ראובן שוורץ)דניאל דאפה תופס את הראש (ראובן שוורץ)
  • '90+4
  • החמצה
  • איזו החמצת ענק של רן בנימין! דאפה בעט מתוך הרחבה, נימצ'יסקי הדף, ורן בנימין בעט את הריבאונד מול שער חשוף לרשת החיצונית
דניאל דאפה (ראובן שוורץ)דניאל דאפה (ראובן שוורץ)
  • '87
  • החמצה
  • הפועל יצאה למתפרצת בהובלת רן בנימין, הקשר מסר ימין לסתיו טוריאל, שהחמיץ באחד על אחד מול נימצ'יסקי ובעט החוצה
  • '80
  • חילוף
  • סתיו טוריאל נכנס במקום ארי כהן
קארים קימבידי מול לוקאס פלקאו (ראובן שוורץ)קארים קימבידי מול לוקאס פלקאו (ראובן שוורץ)
  • '71
  • חילוף
  • אל ים קנצפולסקי במקום פלקאו בהפועל ת"א
  • '70
  • החמצה
  • נגיחה של רן בנימין נהדפה על ידי נימצ'יסקי
  • '63
  • חילוף
  • שלו הרוש במקום טום בן זקן באשדוד
  • '58
  • חילוף
  • רועי אלקוקין במקום אנדריאן קרייב
  • '58
  • חילוף
  • רן בנימין במקום עמית למקין בהפועל ת"א
  • '54
  • החמצה
  • כמעט השני של דאפה. הפועל יצאה למתפרצת, בסיומה, דאפה קיבל את הכדור על סף הרחבה וסובב כדור אדיר, שחלף סנטימטרים מהמסגרת
רועי גורדנה לפני אנדריאן קרייב (ראובן שוורץ)רועי גורדנה לפני אנדריאן קרייב (ראובן שוורץ)
  • '51
  • כרטיס צהוב
  • צהוב לקרייב
  • '46
  • חילוף
  • שחר פיבן במקום טל ארצ'ל בהפועל ת"א
  • '46
  • חילוף
  • יוג'ין אנסה במקום עילי תמם
  • '46
  • חילוף
  • ישראל קול במקום רועי גורדנה
  • '46
  • חילוף
  • אמיתי יאמין במקום ליאב פרדה
  • '46
  • חילוף
  • חילוף מרובע באשדוד במחצית: סתיו נחמני פינה את מקומו לאבנעזר מאמאטה
מחצית ראשונה
אסף צור (ראובן שוורץ)אסף צור (ראובן שוורץ)
  • '45+2
  • החמצה
  • מצב גדול לאשדוד. אחרי פריצה נהדרת של נחמני, הכדור הגיע לנועם מוצ'ה שהיה באחד על אחד מול צור, אך בעט חזק מדי מעל השער
יזן נאסר (ראובן שוורץ)יזן נאסר (ראובן שוורץ)
  • '34
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב לטום בן זקן אחרי עבירה על יזן נאסר
עמית למקין לפני רועי גורדנה (ראובן שוורץ)עמית למקין לפני רועי גורדנה (ראובן שוורץ)
  • '31
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב לרועי גורדנה
דניאל דאפה. לא עוצר (ראובן שוורץ)דניאל דאפה. לא עוצר (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב מברכים את דניאל דאפה (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב מברכים את דניאל דאפה (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים עם דניאל דאפה (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב חוגגים עם דניאל דאפה (ראובן שוורץ)
דניאל דאפה וזיו מורגן (ראובן שוורץ)דניאל דאפה וזיו מורגן (ראובן שוורץ)
  • '23
  • שער
  • שער! הפועל ת"א עלתה ל-0:1: לא עוצר. יזן נאסר קיבל את הכדור בצד שמאל, הרים את הראש ומצא בהגבהה מצוינת את דניאל דאפה, החלוץ שעשה תנועה נהדרת לפינה הקצרה הקדים את ישילרמק ונימצ'סקי והמשיך בנגיעה לרשת. גול של חלוץ גדול, השלישי שלו בגביע הטוטו
  • '11
  • החמצה
  • אדיר לוי החליף מסירות עם סתיו נחמני ובעט מחוץ לרחבה, אסף צור קלט בקלות
אנדריאן קרייב עם הכדור (ראובן שוורץ)אנדריאן קרייב עם הכדור (ראובן שוורץ)
אדיר לוי בין שחקני הפועל ת&qout;א (ראובן שוורץ)אדיר לוי בין שחקני הפועל ת"א (ראובן שוורץ)
  • '6
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה להפועל ת"א. לירן רוטמן קיבל מסירה מצוינת מדניאל דאפה ומצא את עצמו לבדו מול קרול נימצ'יסקי, אך השוער הפולני המצוין הדף
  • '1
  • החלטת שופט
  • ספיר ברמן הוציאה את ההתמודדות לדרך
טוען תגובות...
