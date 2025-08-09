ישראל הביסה את קפריסין ורשמה ניצחון 2 בהכנה

אחרי הניצחון על גאורגיה וההפסד המאכזב לאסטוניה, נבחרת ישראל פגשה הערב (שבת) את נבחרת קפריסין במטרה להתאושש ולצבור מומנטום חיובי לקראת היורובאסקט שייערך בסוף החודש, והיא אכן ביצעה את המשימה בהצלחה כשהביסה 69:109 את היריבה מהאי השכן.

מי שלא לקחו חלק במשחק הערב, הם ים מדר, רומן סורקין, נועם יעקב ונמרוד לוי שלא נכללו בסגל של הלבנים, כשבמחצית הראשונה החסרון שלהם אכן הורגש. הנבחרת של אריאל בית הלחמי שלטה בקצב המשחק, אך בהמשך ישיר להתמודדות מול האסטונים, התקשתה מאוד בצד ההגנתי. למזלה, דני אבדיה, יובל זוסמן וקאדין קרינגטון בלטו והצליחו לסיים את המחצית ביתרון דו ספרתי – 44:55.

החצי השני כבר היה סיפור אחר לגמרי. זוסמן המשיך ללהוט מחוץ לקשת, אבדיה שלט במשחק, גינת עשה עבודה נהדרת בצד ההתקפי וגם שאר השחקנים המשלימים נתנו את מה שמבוקש מהם, בדרך לריצה אדירה ויתרון 59:83 בסיום הרבע השלישי. הרבע הרביעי שימש בעיקר כבמה לשחקנים שנלחמים על המקום בסגל, כשרועי הובר, עידן זלמנסון, רפי מנקו הראו יכולת נהדרת וסיפקו אמירה מהבחינה האישית.

נבחרת ישראל תקווה לצבור ביטחון מהניצחון לקראת ההמשך, כשהאופי שהוכיחה היום ושינוי הגישה במחצית השנייה יכול לסמל המון עבורה לקראת ההמשך. היכולת הנהדרת של גינת וזוסמן נותנת הרבה תקווה, כשאם הקליעה של אבדיה ל-3 תתייצב, הנבחרת תוכל לעלות רמה אחת מעלה. בינתיים, היא תנסה לגבור מחר ב-20:30 על יוון החזקה במטרה להמשיך במומנטום החיובי לקראת אליפות אירופה.

כאמור, נבחרת ישראל שובצה בבית ד’ באליפות אירופה הקרובה, כשאיתה בבית נמצאות בלגיה, פולין, סלובניה, צרפת ואיסלנד. מתוך שש הנבחרות בבית, ארבע מהן עולות לשמינית הגמר, כשהמטרה של הכחולים לבנים תהיה קודם כל לא לשחזר את הכישלון מהאליפות הקודמת, בה הודחו בבתים.

קלעו לנבחרת ישראל: תומר גינת ויובל זוסמן 15 נקודות כ”א, דני אבדיה ועידן זלמנסון 12 נק’ כ”א, רפי מנקו 11 נק’, קאדין קרינגטון 10 נק’, רועי הובר 9 נק’, בר טימור 8 נק’, גיא פלטין 5 נק’, איתן בורג, גור לביא ואיתי שגב 4 נק’ כ”א.

רבע ראשון: 23:29 לישראל

חמישיית נבחרת ישראל: בר טימור, יובל זוסמן, דני אבדיה, תומר גינת ואיתי שגב

המשחק החל טוב עבור קפריסין, לאחר סל קל של טיגאס לאחר חדירה. את הנקודות הראשונות עבור החבורה של בית הלחמי קלע איתי שגב לאחר מהלך קבוצתי יפה. הקפריסאים קלעו עוד שתי נקודות קלות, אבל זוסמן תפר שלשה מאסיסט של אבדיה בצד השני וקבע 6:7 לישראל. קוסטנטינוס צלף מחוץ לקשת גם הוא, אבל תומר גינת ענה מיד עם סל קל בצד השני. זוסמן מתחמם, כאשר הוא צלף שלשה נוספת מאותה בלטה בדיוק, כאשר אבדיה לקח ריבאונד התקפה וקבע 9:14 לחבורה של בית הלחמי. הקפריסאים קלעו במתפרצת, אבל טימור הגיב עם שלשה. פסיאלי צלף שלשה עבור הקפריסאים וצימק את ההפרש, אבל אבדיה חדר נהדר מנגד. גור לביא סיים התקפת מעבר נהדרת ממסירה של זלמנסון בדרך ליתרון 21:27. פסיאלי המשיך ללהוט עם עוד צליפה מחוץ לקשת, אך הובר חדר נהדר וקבע את תוצאת הרבע.

דני אבדיה עולה לסל (איגוד הכדורסל)

רבע שני: 44:55 לישראל

הרבע נפתח עם חמש נקודות רצופות של הנבחרת מהאי השכן, שצימקה ל-29:28. היכולת ההגנתית הרעה נמשכה עם חדירה קלה מידי של וויליס, אבל למזל הנבחרת רפי מנקו צלף שלשה קשה והחזיר את היתרון לחמש נקודות. מנקו חטף כדור ומסר לקרינגטון, שצלף מחוץ לקשת והשיג נקודות ראשונות במשחק, אבל טיגאס קלע מחצי מרחק וצימק ל-37:35. למזלה של הנבחרת, קרינגטון התחמם, קלע שלשה נוספת ושלח את הקפריסאים לפסק זמן. קרינגטון קלע פעמיים מהעונשין, אבדיה סיים במתפרצת, ופתאום ההפרש כבר דו ספרתי – 35:46 לישראל. הקפריסאים יצאו לריצה עם שלשה וסל ועבירה, אבל זוסמן הוסיף שלשה נוספת מהפינה, שתיים נוספות מהקו ובורג עם חטיפה ולייאפ קל הוריד את החבורה של בית הלחמי למחצית ביתרון דו ספרתי.

איתן בורג קופץ לריבאונד (איגוד הכדורסל)

אריאל בית הלחמי (איגוד הכדורסל)

רבע שלישי: 59:83 לישראל

החצי השני נפתח נהדר עבור ישראל, כשזוסמן סיפק חסימה ורץ לסיים סל קל בצד השני. הנבחרת מהאי השכן קלעה שלשה, אבל שגב הגיב עם שתי נקודות בצבע ובר טימור קלע סל ועבירה לאחר מסירה נהדרת של זוסמן. סטילוס קלע שלשה קשה במיוחד מחוץ לקשת, אבל זוסמן המשיך להיות האיש הבולט של הנבחרת, וקלע עוד שתי נקודות אחרי ריבאונד התקפה. מיצ’יס תפר את השלשה ה-9 של קפריסין הערב, כשגינת הגיב מיד עם קליעה שלו מחוץ לקשת ואבדיה הוסיף סל במתפרצת שקבע 53:68 לחבורה בלבן. אבדיה קלע עוד סל עם חדירה, טימור קלע שוב הפעם סל ועבירה, וישראל עלתה כבר ל-54:73. וויליס קלע פעמיים מהעונשין, אך מנקו תפר שלשה מהפינה בצד השני ופלטין צלף אחת נוספת משלו.

בר טימור חודר לסל (איגוד הכדורסל)

דני אבדיה עם הכדור (איגוד הכדורסל)

רבע רביעי: 69:109 לישראל

10 הדקות האחרונות נפתחו עם סל ועבירה של זלמנסון, כשהקפריסאים ענו על סל בצבע בצד השני, אבל זלמנסון קלע עוד שתיים מהקו. הקצב של המשחק נרגע, כשברוב דקות הרבע השחקנים המשלימים קיבלו הזדמנות להוכיח את עצמם. הרבע האחרון מתאפיין ברובו בעבירות, כשהובר קלע וזלמנסון קלעו 4 מ-4 מהקו. יונג הוסיף שתי נקודות עבור הקפריסאים עם הטבעה נאה, אבל גור לביא סיים התקפה קבוצתית נהדרת עם סל קל בדרך ל-64:99. את הסל שחצה את רף ה-100 נקודות עבור החבורה בלבן, התכבד לקלוע גיא פלטין עם לייאפ. יונג קלע מחוץ לקשת על הבאזר של שעון הזריקות, אבל מנקו סיים בקלות בצד השני בדרך לתוצאת הסיום החד צדדית.