יום שישי, 08.08.2025 שעה 16:57
כדורגל ישראלי

בפולין זעמו על הבלגן של חיפה בחדר ההלבשה

הפולנים הציגו סרטון שמראה את המקום ששימש את הירוקים מול ראקוב, כשהוא נותר מלא לכלכוך. בכרמל הגיבו: "הם ביקשו לנקות בעצמם, מאוד מופתעים". צפו

|
איאד חלאילי מול ראקוב (ראובן כהן, מכבי חיפה)
איאד חלאילי מול ראקוב (ראובן כהן, מכבי חיפה)

מכבי חיפה התארחה אתמול (חמישי) בפולין אצל ראקוב ואחרי ניצחון 0:1 שנתן מקדמה לגומלין הסיבוב השלישי במוקדמות הקונפרנס ליג, בתקשורת הפולנית זעמו על הירוקים בגלל שהשאירו אחריהם בלגן בחדר ההלבשה שלהם.

אחד העיתונאים המקומיים בשם אדם סלווינסקי, העלה בחשבון ה-X שלו את הסרטון שמציג בעיקר בקבוקים ולכלוך על הרצפה, לצד פח זבל מלא. הוא כתב בציניות על אותו הווידאו: “אני מניח ששחקני מכבי חיפה והצוות לא קיבלו את הציונים הטובים ביותר על התנהגות בבית הספר”.

במועדון מהכרמל מסרו תגובה רשמית: “בנוגע לחדר ההלבשה, ביקשנו מגב ומטאטא לנקות כפי שאנחנו עושים לאחר כל משחק, הם הודו לנו, אבל ביקשו לנקות בעצמם. מפתיע מאוד הדיווח”. צפו בסרטון:

חדר ההלבשה של מכבי חיפה
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */