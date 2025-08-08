בפולין זעמו על הבלגן של חיפה בחדר ההלבשה

מכבי חיפה התארחה אתמול (חמישי) בפולין אצל ראקוב ואחרי ניצחון 0:1 שנתן מקדמה לגומלין הסיבוב השלישי במוקדמות הקונפרנס ליג, בתקשורת הפולנית זעמו על הירוקים בגלל שהשאירו אחריהם בלגן בחדר ההלבשה שלהם.

אחד העיתונאים המקומיים בשם אדם סלווינסקי, העלה בחשבון ה-X שלו את הסרטון שמציג בעיקר בקבוקים ולכלוך על הרצפה, לצד פח זבל מלא. הוא כתב בציניות על אותו הווידאו: “אני מניח ששחקני מכבי חיפה והצוות לא קיבלו את הציונים הטובים ביותר על התנהגות בבית הספר”.

במועדון מהכרמל מסרו תגובה רשמית: “בנוגע לחדר ההלבשה, ביקשנו מגב ומטאטא לנקות כפי שאנחנו עושים לאחר כל משחק, הם הודו לנו, אבל ביקשו לנקות בעצמם. מפתיע מאוד הדיווח”. צפו בסרטון: