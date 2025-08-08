ריאל מדריד הביסה 1:4 את לגאנס במשחק הכנה

ריאל מדריד הביסה את לגאנס 1:4 במשחק אימון היום במתחם האימונים של הלבנים. המשחק התנהל תחת מעטה של סודיות, אפילו ערוץ הטלוויזיה של ריאל מדריד לא הציב מצלמות לתיעוד, מה שהפך את הדיווחים על הפרטים לקשים במיוחד. ובכל זאת, היה זה משחק הבכורה של צ’אבי אלונסו כמאמן ריאל מדריד בקדם העונה.

המשחק נפתח בהפתעה לא נעימה עבור אלונסו, כשלגאנס עלתה ליתרון בזכות שער של סולה, אחד משחקני הנוער הרבים עליהם נשען פאקו לופס, מאמנה החדש של לגאנס, בהרכב. אך לאחר רגעי ההלם הראשונים, ריאל מדריד החלה לשלוט במשחק, והציגה את פערי הרמות הברורים בין הקבוצות. למרות שהחלו את האימונים רק ביום שני האחרון, כלומר לפני חמישה ימים בלבד, החבורה בלבן סיימה את ההתמודדות בניצחון מוחץ.

צ’אבי אלונסו פתח בהרכב בעל אופי התקפי מובהק. על פי ההרכב, ניתן היה להבין שהמערך הוא 4-3-3, כאשר אלברו קאררס רשם הופעת בכורה, לאחר שחתם בקבוצה לאחר אליפות העולם למועדונים, וקיליאן אמבפה לבש את חולצה מספר 10 החדשה שלו, אותה ירש מלוקה מודריץ’. בחוד שיתפו פעולה עם הצרפתי גונסאלו גארסיה ו-ויניסיוס. בחלק האחורי פתח דני קרבחאל, שכבר קיבל דקות במסע המשחקים בארה"ב לאחר פציעת ברך קשה. קרבחאל ענד את סרט הקפטן.

אלונסו פתח את המשחק עם קורטואה בשער. בהגנה שיחקו קרבחאל, האוסן, אסנסיו וקאררס. בקישור, ואלוורדה, סבאיוס וברהים דיאס, ובהתקפה – אמבפה, ויניסיוס וגונסאלו. מדובר בהרכב שיכול בהחלט להיות ההרכב שיפתח במשחק הליגה הראשון מול אוססונה, שייערך ב-19 באוגוסט באצטדיון סנטיאגו ברנבאו.

כדאי לציין שפרנקו מסטנטואונו, הרכש הטרי של ריאל מדריד, לא נכלל בסגל, על אף שכבר נמצא במדריד. הארגנטינאי לא יוכל להתאמן עם חבריו עד 14 באוגוסט, אז יחגוג את יום הולדתו ה-18. מצדה של לגאנס, הקבוצה שירדה בעונה שעברה לליגה השנייה, הגיעה למשחק בכושר מתקדם יותר מריאל. הקבוצה פתחה את קדם העונה כבר ב-1 ביולי, וכבר קיימה שישה משחקי הכנה, כאשר מחר תערוך את משחק ההכנה השביעי והאחרון שלה מול אוביידו.