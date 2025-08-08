יום שישי, 08.08.2025 שעה 15:17
ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

ריאל מדריד הביסה 1:4 את לגאנס במשחק הכנה

משחק ראשון לאלונסו בקדם העונה: היריבה שנשרה לליגת המשנה עלתה ליתרון במפגש שנערך במתחם האימונים של הלבנים בדלתיים סגורות, הלבנים הגיבו במהפך

|
ריאל מדריד מול לגאנס (צילום מסך מתוך האתר הרשמי של לגאנס לפני המשחק)
ריאל מדריד מול לגאנס (צילום מסך מתוך האתר הרשמי של לגאנס לפני המשחק)

ריאל מדריד הביסה את לגאנס 1:4 במשחק אימון היום במתחם האימונים של הלבנים. המשחק התנהל תחת מעטה של סודיות, אפילו ערוץ הטלוויזיה של ריאל מדריד לא הציב מצלמות לתיעוד, מה שהפך את הדיווחים על הפרטים לקשים במיוחד. ובכל זאת, היה זה משחק הבכורה של צ’אבי אלונסו כמאמן ריאל מדריד בקדם העונה.

המשחק נפתח בהפתעה לא נעימה עבור אלונסו, כשלגאנס עלתה ליתרון בזכות שער של סולה, אחד משחקני הנוער הרבים עליהם נשען פאקו לופס, מאמנה החדש של לגאנס, בהרכב. אך לאחר רגעי ההלם הראשונים, ריאל מדריד החלה לשלוט במשחק, והציגה את פערי הרמות הברורים בין הקבוצות. למרות שהחלו את האימונים רק ביום שני האחרון, כלומר לפני חמישה ימים בלבד, החבורה בלבן סיימה את ההתמודדות בניצחון מוחץ.

צ’אבי אלונסו פתח בהרכב בעל אופי התקפי מובהק. על פי ההרכב, ניתן היה להבין שהמערך הוא 4-3-3, כאשר אלברו קאררס רשם הופעת בכורה, לאחר שחתם בקבוצה לאחר אליפות העולם למועדונים, וקיליאן אמבפה לבש את חולצה מספר 10 החדשה שלו, אותה ירש מלוקה מודריץ’. בחוד שיתפו פעולה עם הצרפתי גונסאלו גארסיה ו-ויניסיוס. בחלק האחורי פתח דני קרבחאל, שכבר קיבל דקות במסע המשחקים בארה"ב לאחר פציעת ברך קשה. קרבחאל ענד את סרט הקפטן.

אלונסו פתח את המשחק עם קורטואה בשער. בהגנה שיחקו קרבחאל, האוסן, אסנסיו וקאררס. בקישור, ואלוורדה, סבאיוס וברהים דיאס, ובהתקפה – אמבפה, ויניסיוס וגונסאלו. מדובר בהרכב שיכול בהחלט להיות ההרכב שיפתח במשחק הליגה הראשון מול אוססונה, שייערך ב-19 באוגוסט באצטדיון סנטיאגו ברנבאו.

כדאי לציין שפרנקו מסטנטואונו, הרכש הטרי של ריאל מדריד, לא נכלל בסגל, על אף שכבר נמצא במדריד. הארגנטינאי לא יוכל להתאמן עם חבריו עד 14 באוגוסט, אז יחגוג את יום הולדתו ה-18. מצדה של לגאנס, הקבוצה שירדה בעונה שעברה לליגה השנייה, הגיעה למשחק בכושר מתקדם יותר מריאל. הקבוצה פתחה את קדם העונה כבר ב-1 ביולי, וכבר קיימה שישה משחקי הכנה, כאשר מחר תערוך את משחק ההכנה השביעי והאחרון שלה מול אוביידו.

