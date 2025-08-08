נתניה רוצה חצי גמר: שינוי אחד אצל אבוקסיס

לאחר פתיחת עונה לא רגועה ורוויה ברעשי רקע, לפחות מבינה מקצועית, יוסי אבוקסיס ומכבי נתניה עושים את העבודה. מחר (שבת, 20:30), היהלומים יתארחו אצל הפועל ירושלים באיצטדיון הי"א בידיעה שניצחון יסדר להם מקום בחצי הגמר.

למרות עומס המשחקים, אבוקסיס בוחר שלא לעשות רוטציה: הוא צפוי לבצע שינוי אחד בלבד בהרכב, כאשר רותם קלר, שנכנס כמחליף וכבש, יחזור להרכב במקומו של עמית כהן. מאור לוי, סובל מעומס, אך יעלה ב-11 וישחק לפי מידת הצורך.

בחלק הקדמי, לוקאס פראיזו ו-וילסון האריס ימשיכו לפתוח, כשמשמעות הדבר היא שעוז בילו, שנכנס כמחליף וכבש את שערו השני העונה, יצטרך להמתין להזדמנות שלו מהספסל.

יוסי אבוקסיס (רועי כפיר)

“מאוד אהבנו את המחצית השנייה. הראשונה הייתה פחות טובה אחרי שהיינו לא מרוכזים עם הכדור ואיבדנו לא מעט. במחצית השנייה היה שיפור גדול: גם בלחץ, גם בחטיפות וגם בשערים שכבשנו”, התייחס המאמן יוסי אבוקסיס לניצחון הגדול על הפועל ת”א.

המשחק מחר: “זה עדיין גביע הטוטו ואנחנו רוצים להתקדם ולהגיע מוכנים לליגה. זה המשחק האחרון בשלב הבתים: גם אנחנו, גם הפועל ת”א וגם הפועל ירושלים בתמונה. זה תלוי בנו ואני מקווה שנעשה את העבודה”.

ההרכב משוער: עומר ניראון, הריברטו טבארש, כארם ג'אבר, סאבא חווידג'יאני, איתי בן שבת, רותם קלר, יובל שדה, מקסים פלקושצ'נקו, מאור לוי, לוקאס פראיזו ו-וילסון האריס.