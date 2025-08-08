יום שישי, 08.08.2025 שעה 14:57
אדג'יי סובל מקרע ברצועה הצידית, קימבידי ייבחן

קשר אשדוד, שנפצע, ייעדר 3 חודשים ובמועדון עשויים להקפיא אותו כדי לפנות מקום לזר, הקונגולזי ישחק מחר ב-20:30 מול הפועל ת"א. וגם: המגן שסיכם

|
עמנואל אדג'יי לא שוכח להודות (רועי כפיר)
עמנואל אדג'יי לא שוכח להודות (רועי כפיר)

קשר מועדון ספורט אשדוד עמנואל אד'יי קרע את הרצועה הידית בברך וצפוי להיעדר בשלושת החודשים הקרובים. אדג'יי, שנפצע במשחק התיקו 1:1 נגד מכבי נתניה בו כבש, התבשר על פציעה לא פשוטה שתגרום לו להחמיץ את התקופה הקרובה ובמקרה הזה באשדוד עשויים להקפיא אותו בהתאחדות כדי לפנות מקום לזר חדש. 

באשדוד יסיימו את ההכנות לקראת המשחק מחר נגד הפועל תל אביב בבלומפילד. מי שצפוי לפתוח מחר הוא הקשר הקונגולזי הנבחן, קארים קימבידי שמגלה יכולת טובה באימונים, אבל המשחק מחר אמור להעניק את החותמת האחרונה לפני החתימה.

החתמה מסקרנת בדרך למ.ס. אשדוד בדמות המגן אסף ארניה שסיכם את תנאיו במועדון. ארניה בן ה-19 שיחק בשנים האחרונות בדרמשטאדט הגרמנית והוא יכול לשחק במגוון תפקידים כמו מגן ימני וגם שחקן באגף ימין כפי שתפקד בשנתיים האחרונות רועי לוי. 

