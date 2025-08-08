יום שישי, 08.08.2025 שעה 14:56
מתכוננת לעונה: גיא אביב חתם בשמשון תל אביב

שחקן ההגנה יחבור לקבוצה של חי אבייב וראובן טרקו. בשנתיים האחרונות שיחק בהפועל ר"ג מהלאומית ונפרד מהליגה לאחר 8 עונות. גדל במכבי תל אביב

|
גיא אביב במאבק עם רועי זיקרי (ראובן שוורץ)
גיא אביב במאבק עם רועי זיקרי (ראובן שוורץ)

החתמה לשבת. בשמשון תל אביב צירפו לשורותיהם את גיא אביב, שחקן ההגנה בן ה-29, ששיחק בשנתיים האחרונות בהפועל רמת גן מהליגה הלאומית. יעזוב הוא את הליגה הלאומית לאחר שמונה עונות רצופות ויחבור לסגל המתגבש של חי אבייב וראובן טרקו מליגה א' דרום, כשהעונה הסדירה תחל ב-05/09.

בעונה החולפת, רשם 22 הופעות בכל המסגרות במדי הפועל רמת גן ובעונת 2023/24, עונתו הראשונה במדי האורדונים, התכבד ב-36 הופעות בכל המסגרות. מלבד רמת גן, שיחק בליגה הלאומית יחד עם הפועל עכו (שנתיים), הפועל ירושלים, סקציה נס ציונה, עירוני נשר ובית"ר תל אביב בת ים, שהתחברה באחרונה עם חולון.

גיא גדל במחלקת הנוער של מכבי תל אביב ובמשך 11 עונות רצופות בקריית שלום היה שייך למועדון, שהעניק לו כ-10 דקות משחק בבוגרים, בעונת 2014/15, במסגרת גביע הטוטו, בהתמודדות מול מכבי נתניה, משחק שהסתיים ב-0:0. מעבר לכך, בצעירותו, רשם לא פחות מ-47 הופעות בנבחרות הצעירות בגילאי 16 עד 19, בין השנים 2011 ל-2014.

