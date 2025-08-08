יש סנטר: מייקל פוסטר ג'וניור חתם בב"ש/דימונה

קבוצות מסביב לליגת ווינר סל ממשיכות לבנות את הסגלים, להביא את השחקנים החדשים ולנסות לבנות את הקאדר הטוב ביותר שהן יכולות לקראת עונת 2025/26. בינתיים, גם הפועל באר שבע/דימונה עושה זאת, והיא הודעה היום (שישי) על צירופו של הגבוה מייקל פוסטר ג’וניור, שמצטרף למועדון.

פוסטר (22, 2.05 מ’) נחשב לפני מספר שנים לאחד מהכישרונות הגדולים בתיכוני ארצות הברית, ובחר לוותר על קריירת מכללות ולהצטרף לקבוצת ה-Ignite, קבוצת הפרוספקטים של ליגת הפיתוח שם בלט כבר בעונתו הראשונה עם ממוצעים מרשימים של 16.3 נקודות ו-9.5 ריבאונדים למשחק.

בהמשך הגיע לפילדלפיה מליגת ה-NBA. בשתי העונות האחרונות שיחק בליגת הפיתוח כשבעונה האחרונה במדי קפיטל סיטי רשם 10.3 נקודות ו-5.7 ריבאונדים בממוצע למשחק. בימים אלה פוסטר משחק בליגה הקנדית, שם הוא מציג יכולת מצוינת עם 12.5 נקודות ו-11.3 ריבאונדים למשחק.

פוסטר יהיה הזר החמישי בסגל של רמי הדר: בנוסף אליו חתומים הגארדים קודי דמפס, שממשיך מהעונה שעברה, סי ג'יי אלבי וג'יילן טייט וכן הפורוורד, ברנדון אנג'ל. בנוסף חתומים הישראלים נטע סגל, נווה בן שמן, סם איוריו, עופרי שטרית ויואב ויטלם. הקבוצה רוצה להחתים ישראלי נוסף ובכך להשלים את הסגל.