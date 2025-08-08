יודעת גם לשחרר: ג'קסון ואנקונקו יעזבו את צ'לסי

עונת המלפפונים עדיין נמצאת בעיצומה, כאשר קבוצות ברחבי אירופה והעולם ממשיכות להתחמש לקראת עונת 2025/26, שכבר נפתחה בחלק מהליגות. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר עם כל ההעברות הרשמיות, הארכות החוזה, והדיווחים החמים ביותר.

העברות רשמיות

# אסטון וילה הודיעה על צירופו של אבן גיסאנד. חלוץ ניס עובר לקבוצה מאנגליה עבור 30 מיליון אירו במקום, ועוד 5 מיליון אירו בפוטנציאל אחרי בונוסים עתידיים.

דיווחים חמים

# סוכמה לחלוטין עסקת העברתו של אלברו מורטאה לקומו. תחילה סוכם על ביטול ההשעיה שלו לגלאטסראיי, וכעת הוא יושאל ממילאן לקבוצה של ססק פברגאס עם אופציית רכישה שהיא תהיה חובה בתום העונה. מועדון שלישי לספרדי בארץ המגף אחרי מילאן ויובנטוס.

אלברו מוראטה (רויטרס)

# עוד ספרדי ואקס ריאל יחתום באיטליה, כאשר מיגל גוטיירס, המגן השמאלי ששיחק בעונות האחרונות בג’ירונה, עובר לנאפולי. גם העסקה הזו סוכמה לחלוטין והוא בקרוב יעבור בדיקות כדי לחתום אצל אלופת איטליה, שתשלם לקטלונים 18 מיליון אירו ועוד 2 מיליון בבונוסים.

מיגל גוטיירס לפני לאמין ימאל (רויטרס)

# בנג’מין ששקו קרוב מתמיד להיות שחקנה של מנצ’סטר יונייטד. אחרי שפורסם אמש שבחר בשדים האדומים, שלייפציג קיבלה את ההצעה עליו ושהכל נסגר, החלוץ כבר נחת באנגליה ועבר בדיקות, כשהוא צפוי להיות מוכרז רשמית במהלך היום.

בנג'מין ששקו (IMAGO)

# נראה שיונייטד גם לא אמרה את המילה האחרונה בקיץ הזה, כאשר באנגליה מדווחים שרובן אמורים מאוד רוצה להביא את קרלוס באלבה, קשרה של ברייטון בן ה-21 ושחקן נבחרת קמרון.

# ב’גאזטה’ האיטלקי מפרסמים שיובנטוס מעוניינת להחזיר את סנדרו טונאלי לאיטליה ומוכנה להציע לניוקאסל את דושאן ולאחוביץ’ כחלק מהעסקה. כזכור, המגפייז מחפשים אחר חלוץ במקום אלכסנדר איסאק שצפוי לעזוב, ונרשם שהגברת הזקנה יכולה לכלול גם את דולגאס לואיס או ניקולו סאבונה בנוסף לסכום כסף.

סנדרו טונאלי (רויטרס)

# פבריציו רומאנו עדכן את אוהדי צ’לסי: “אני יכול לספר שניקולאס ג’קסון יעזוב בוודאות את הבלוז החודש, וגם כריסטופר אנקונקו לא ישחק במשחקים הקרובים כיוון שהוא יעזוב”.

כריסטופר אנקונקו (רויטרס)

# מי שצ’לסי מאוד רוצה להביא הוא אלחנדרו גראנצ’ו, ובינתייים מדווחים שהשחקן נתן אור ירוק לכחולים שהם המועדון אליו הוא הכי רוצה להגיע מכל האופציות שלו. יונייטד לא מתכוונת להתפשר ותדרוש 50 מיליון אירו עליו.