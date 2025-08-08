יום שישי, 08.08.2025 שעה 10:14
מונה לעזור לשופטים, נחשף כאוהד ריאל והתפטר

ההאקר צ'ימה אלונסו שובץ כיועץ AI וחדשנות באגף השיפוט בספרד, אך עזב אחרי מספר שבועות בלבד. אהבתו המוצהרת לבלאנקוס השפיעה? זה לא מה שהוא הסביר

|
ויניסיוס עם שופט בלה ליגה (IMAGO)
ויניסיוס עם שופט בלה ליגה (IMAGO)

בחודש יולי האחרון, התאחדות הכדורגל בספרד הודיעה רשמית שהיא מינתה את צ’ימה אלונסו כיועץ AI וחדשנות טכנולוגית למערכת השיפוט. אותו שיבוץ עורר הדים בלה ליגה, בעקבות כך שנחשף כי אלונסו, האקר מקומי ומומחה לאבטחת סייבר, הוא אוהד ריאל מדריד מוצהר.

רק כמה שבועות בתפקיד הספיקו לצ’ימה לעזוב את תפקידו בשל “סיבות עבודה אישיות”. זאת לאחר שחקירה קצרה אודותיו הביאה בסופו של דבר את אותה ההתאחדות שמינתה אותו, להודות כי אהדתו לבלאנקוס סותרת את תפקידו בוועדה המקצועית של השופטים.

אלונסו סיפק שורה של ציוצים ברשת X (טוויטר בעבר) במהלך 15 השנים האחרונות, שמזוהים עם הלבנים: “אני אוהד של הבלאנקוס, אוהד של ראול ואוהד של איקר קסיאס”, כתב צ’ימה לפני יותר מעשור. עוד ברשתות החברתיות של מומחה הסייבר, ניתן למצוא באופן קצת אירוני אף ביקורת על החלטות שיפוט מסוימות.

ההאקר צההאקר צ'ימה אלונסו (IMAGO)

לפני חודש בעת מינויו, ב’מארקה’ המדרידאי ניתחו את המצב, וניסו להסביר כי אהדתו לריאל היא גורם לא רלוונטי: “שילובו בוועדה המקצועית של השופטים אינו מרמז על השפעה ישירה על החלטות ה-VAR או בחירת שופטים, אך הוא מעניק לו תפקיד רלוונטי בייעוץ בנוגע לכלים מרכזיים שיכולים לעצב את עתיד השיפוט בספרד”.

הציוצים של צהציוצים של צ'ימה אלונסו מ-2011 (צילום מסך)
