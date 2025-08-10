אגדה תוך עונה ומותיר חור: מרטינס גיבור בארסה

ההודעה על עזיבתו של איניגו מרטינס היכתה את אוהדי ברצלונה כרעם ביום בהיר. הם לא ציפו לכך, בוודאי לא בעיתוי הנוכחי, ממש לקראת פתיחת העונה החדשה בליגה הספרדית. לו היה מחליט הבאסקי לעבור לסעודיה לפני שנה, המהלך היה עובר בשקט תעשייתי, וסביר כי בקטלוניה כלל לא היו מייחסים לו חשיבות. אולם כעת, בתום שנה פנומנלית של הבלם הוותיק, התמונה שונה בתכלית. הוא היה מעוז ההגנה בדרך לזכייה בדאבל, ובלעדיו עלולה הקבוצה של האנזי פליק להיראות אחרת. יהיה קשה יותר ליישם את הסגנון של הספרדי ללא איניגו, ואתגר מציאת המחליף הראוי קשה עד בלתי אפשרי בנסיבות הנוכחיות.

החתמתו של מרטינס בקיץ 2023 נתפסה כשולית למדי. בתקשורת סברו כי המהלך נעשה בעיקר כי הבלם היה פנוי בהעברה חופשית בתום חוזהו באתלטיק בילבאו, והוא היה אמור להיות חלק משני ברוטציה. למעשה, זה באמת היה המצב בעונתו הראשונה בקטלוניה עם צ'אבי על הקווים. הבאסקי עבר פציעה, פתח בהרכב ב-16 משחקים בלבד בכל המסגרות, ואת הקיץ שעבר בילה בחוסר ודאות כי המועדון לא ידע אם יוכל לרשום אותו בהתאם למגבלות הפיננסיות של הליגה. רק באמצע אוגוסט התקבל האישור הנדרש, ולו היה רוצה יכול היה איניגו לעזוב את הקבוצה קודם לכן.

הוא בחר להמשיך וסמך על מילתו של פליק כי החיבור עם המאמן החדש היה מיידי. הגרמני תכנן להמר על שיטה מהפכנית עם קו הגנה גבוה במיוחד, ומרטינס נבחר על מנת להוביל אותו. "פליק נתן לי תחושה של ביטחון מהרגע הראשון. במהלך המסע לארצות הברית קיבלתי הזדמנות להראות לו מה אני יכול לתרום לקבוצה, והוכחתי את עצמי בהדרגה. מאז המקום שלי. המאמן דורש מאיתנו להישאר מרוכזים כל הזמן. זה חיוני בגלל קו ההגנה הגבוה שלנו, וזה ממש לא פשוט, אבל לדעתי טוב שאנחנו לוקחים סיכונים. יש לכך יותר יתרונות מחסרונות. לשחקני היריב קשה להשלים עם כך שהם נתפסים בנבדל כל הזמן, ואני נהנה מזה. כאשר אנחנו זוכים בכדור, אנחנו יכולים להכות בהם", הוא סיפר לעיתון הקטלוני ‘ספורט’.

האנזי פליק ואיניגו מרטינס באקסטזה (רויטרס)

ספק אם השיטה הזו הייתה זוכה להצלחה כה מרשימה אלמלא התאפשר לבארסה לרשום את מרטינס. הבאסקי תפס פיקוד, היה אחראי על התיאום בין כולם, חנך את פאו קוברסי הצעיר שהשתדרג מאוד גם בזכותו, ובאופן כללי הפך לדמות קולנית וחשובה מאוד על הדשא ובחדר ההלבשה. "אפילו באימונים הוא תמיד רוצה להיות ווינר. הוא תמיד חיובי. תמיד מוסיף מוטיבציה לכולם בדרך הנכונה. הוא הלוחם האולטימטיבי והמנהיג המושלם", אמר פליק לקראת סוף העונה. לאמין ימאל וראפיניה זהרו בחוד, פדרי הבריק בניהול משחק סנסציוני, אבל לא יהיה מופרך לומר כי איניגו מרטינס היה חשוב לא פחות מהם. הוא היה חיוני הן טקטית והן פסיכולוגית. במובנים רבים, הייתה זו העונה הגדולה בחייו.

בדיעבד, מעניין עוד יותר לתהות מה היה קורה לו היה מרטינס מצטרף לברצלונה בשלב הרבה יותר מוקדם בקריירה. זה הרי היה חלומו הגדול מאז ומתמיד, ופפ גווארדיולה סימן אותו כרכש פוטנציאלי עוד ב-2012, אך עזב לפני שהמהלך יצא לפועל. בחלוף 5 שנים, בקיץ 2017, זה היה קרוב הרבה יותר, וארנסטו ואלוורדה כבר תכנן כיצד ישלב את הכוכב בו חשק, אבל ריאל סוסיאדד סירבה לנהל משא ומתן על סעיף השחרור שעמד על 32 מיליון אירו. במקביל, לפי השמועות שנפוצו בקטלוניה, הגיע חאבייר מסצ'ראנו למשרדו של הנשיא דאז ז'וזפ מריה ברתומאו וביקש לא להחתים את השחקן שהיה עלול לפגוע במעמדו. העסק התפוצץ, ואיניגו נותר מתוסכל מאוד.

את ריאל סוסיאדד הוא העניש כאשר חצה את הקווים לשורות היריבה האיזורית בילבאו תמורת אותם 32 מיליון אירו, אבל הכעס על בארסה נעלם עם הזמן, במיוחד אחרי שז'ואן לאפורטה החליף את ברתומאו. בכל הקשור לבלאוגרנה, האמין הבלם כי מוטב מאוחר מאשר לעולם לא. את הצ'אנס שלו להגשים את השאיפה הוא קיבל לבסוף רק בגיל 32, והתנאים לא היו אידיאליים על הנייר, אך הוא לא היסס. בתום העונה הראשונה, נדמה היה כי מדובר בטעות, אבל פליק הגיע בדיוק בעיתוי הנכון כדי להפוך למאמן שהגדיר את הקריירה שלו. עם כל הכבוד לקדנציות הארוכות בשתי הקבוצות המובילות מחבל הבאסקים, יזכרו כעת את איניגו בעיקר בזכות עונת 2024/25 בברצלונה. החודשים האלה הספיקו כדי להותיר מורשת מפוארת.

איניגו מרטינס (IMAGO)

מרטינס מעולם לא היה הבלם המהיר ביותר, אבל איכשהו הצליח לרדוף אחרי חלוצי היריב גם במקרים בהם מלכודת הנבדל לא עבדה – והיא הרי לא יכולה להצליח ב-100 אחוזים מהמקרים. יש הזוכרים את התיקול שלו על מוניר, אקס ברצלונה, שהיה קרוב להשוות לזכות לגאנס בזמן פציעות. הגלישה שמרה על הניצחון 0:1, והבאסקי העיר: "בשבילי זה כמו להבקיע שער". קור הרוח, ניהול משחק בטוח מאחור, מסירות מדודות לכל הטווחים – כל אלה הפכו אותו לחלק אינטגרלי ביותר מהמערך של פליק, וכעת קצת קשה לדמיין את החוליה האחורית של בארסה בלעדיו.

מאחורי העזיבה הפתאומית יש שני היבטים מרכזיים. ראשית, השכר המוצע בסעודיה גבוה משמעותית מזה שקיבל הבלם בברצלונה, וזה משמעותי אפילו עבור כוכב שהבטיח את עתידו הכלכלי. שנית, הרעיון "לפרוש בשיא" מצא חן בעיניו. בגיל 34 הבין איניגו היטב עד כמה העונה הבאה צפויה להיות מתישה. הוא לא היה משוכנע כי יוכל להחזיק מעמד בקצב של העונה שעברה, והפיתוי לסיים את הקריירה בספרד עם דאבל היה גדול.

הוא אף ידע כי ההנהלה לא תתנגד למהלך, בניגוד מוחלט למאמן. ברצלונה מעוניינת לשחרר שחקנים בעלי שכר גבוה על מנת לאפשר רישום של החתמות חדשות, ולמרטינס היה הסכם ג'נטלמני לפיו יוכל לבטל את חוזהו ללא תמורה במידה ותגיע הצעה מסעודיה שתמצא חן בעיניו. פליק יצטרך כעת למצוא פתרונות, ואולי להתאים את הסגנון למציאות החדשה, אבל עבור לאפורטה והמנהל הספורטיבי דקו מדובר במהלך שניתן לברך עליו. ניתן יהיה אפילו להציג אותו כמחווה של הבלם למועדון, למרות שבפועל זה לא המצב.

איניגו מרטינס בשגעת (רויטרס)

כך או כך, מקומו של איניגו בספרי ההיסטוריה של בארסה מובטח. מעטים הם השחקנים שייזכרו כאגדות אחרי עונה טובה אחת במדי המועדון, אך זה המקרה של מרטינס. הוא אגדה חיה, ויהיה קשה למצוא אוהד ברצלונה שיגיד עליו מילה רעה. האיש שהגיע על תקן אילוץ עוזב כגיבור, ויזכה למחיאות כפיים סוערות בקאמפ נואו כאשר יגיע לביקור. כשחקן בארסה, באופן אירוני למדי, הוא לא שיחק בקאמפ נואו כלל.