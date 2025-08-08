"השחקנים עבדו מאוד קשה, וזה תוגמל בניצחון"

מכבי חיפה עשתה את העבודה מבחינתה כשניצחה אמש (חמישי) 0:1 את ראקוב הפולנית, במסגרת המשחק הראשון של סיבוב המוקדמות השלישי בקונפרנס ליג. בזמן שקבוצה ישראלית אחרת, בית”ר ירושלים, לא הצליחה להשיג מקדמה לגומלין באותו המעמד – הירוקים כאמור יכולים לסמן וי, אך מבהירים מצידם כי זה לא נגמר כמובן.

המאמן הארגנטינאי של הצפוניים, דייגו פלורס, דיבר בתום ההתמודדות: “זה היה משחק קשוח, השחקנים לחצו המון ועבדו מאוד קשה בפן הפיזי. הכדור נע במהירות כי המגרש היה רטוב, אני חושב שכל המאמץ שהשחקנים השקיעו – תוגמל בניצחון. זו רק המחצית הראשונה”.

על האוהדים שהגיעו לעודד בפולין: “שמענו אותם, במשחק הבא הם הולכים להיות איתנו. אנחנו מכבי חיפה, האוהדים שלנו תמיד מופיעים והניצחון הזה הוא בשבילים. אין ספק שבגומלין, למרות שהוא בהונגריה ולא בבית שלנו, הם יהיו שם כדי לדחוף ולעזור לנו להשיג תוצאה טובה”.

איתן אזולאי חוגג (ראובן כהן, מכבי חיפה)

גם כובש השער היחיד במפגש, איתן אזולאי, התראיין בסיום: “ניצחנו נכון, אבל זה רק מחצית אחת ויש עוד משחק. הניצחון היה חשוב לנו מאוד. השער שלי? זה בונוס. כל הקבוצה עזרה לי לתת את הגול, עבדנו ביחד”.

עוד הוסיף הקשר של הקבוצה מהכרמל: “זה לא היה משחק קל, יש יריבה מאוד טובה, אך נלחמנו – גם מי שפתח וגם מי שעלה מהספסל. תודה ענקית לקהל שלנו שהגיע לתמוך, זה חשוב לנו, הם השחקן ה-12 שלנו”.