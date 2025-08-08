ראקוב? ירמקוב הוכיח שיש לחיפה שוער בשער

מכבי חיפה השיגה יתרון חשוב עם ניצחון 0:1 על ראקוב, הרבה בזכות גיאורגי ירמקוב שהוכיח שיש שוער בשער ועשה את ההבדל במשחק החוץ אמש (חמישי) בפולין. הירוקים רשמו הופעה טקטית וכבשו משער של איתן אזולאי אחרי הפרידה מדיא סבע, ומסע ההעפלה לקונפרנס ליג חי ובועט.

אסי ממן, גידי ליפקין ועמיר יניב סיכמו את המשחק בפודקאסט מכבי חיפה ב-ONE: השינוי שהוביל דייגו פלורס מאז שהגיע לארץ, תוכנית המשחק שהוביל המאמן, איתן אזולאי לא מתרגש מהביקורות, הנתונים המפתיעים מהמשחק, הבעיה בהנעת הכדור ואיזה חיזוק הכי חסר לירוקים.

וגם: תוכנית הרכש שעל הפרק, הרעיון להעביר את פדראו בעסקת השאלה להפועל כפר סבא כדי לפנות מקום לזר, ומתי לפי ההערכות יעקב שחר יצרף משקיע חדש למועדון, ושאלות שקבלנו מהמאזינים. האזינו.