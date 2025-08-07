אוהדי ראקוב תלו שלט נגד ישראל מול מכבי חיפה

לצערנו, התרגלנו שלא מעט אנשים בעולם לא בצד שחובב אותנו בעיקר מאז שפרצה מלחמת חרבות ברזל, ולא מעט פעמים ישראלים נתקלים בשנאה הזו כשהם מסביב לעולם. גם היום (חמישי) במהלך הניצחון של מכבי חיפה 0:1 על ראקוב, הקהל הפולני היה חדור מטרה להעביר מסר מה דעתו על ישראל.

במהלך המפגש של הקבוצה הירוקה מהארץ בפולין, הקהל המקומי תלה שלט עם מסר תקיף מאוד נגדנו: “ישראל רוצחת בעזה, והעולם שותק”. לא הרבה לאחר מכן איתן אזולאי דאג להשתיק את אותם אוהדים שכבש את ה-0:1 של מכבי חיפה, וזו גם הייתה תוצאת הסיום.

לאחר המשחק, כ-200 שוטרים חיכו בשער היציאה של אוהדי מכבי חיפה, ובדקו אוהד אוהד כולל פתיחת ג’קטים והורדת כובעים. אוהדים ירוקים נעצרו, גם כאלו שלא היו קשרים להדלקת האבוקות ביציע.