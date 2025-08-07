האם בית"ר צריכה להתמקד בריגה או כבר בליגה?

להתמקד בריגה או בליגה? לאחר התבוסה 3:0 במסגרת הסיבוב השלישי במוקדמות הקונפרנס היום (חמישי), אושרי דודאי וקובי מויאל מסכמים את ההופעה החלשה של הצהובים שחורים בלטביה.

ההרכב שבחר יצחקי להתמודדות, התפקוד המדאיג של רביעיית ההגנה, חוסר האיזון שהיה נראה על הדשא, ההעלמות של שועה, וכמה החיסרון של אצילי היה קריטי למשחק?

וגם: האם המטרות לעונה קיבלו פרופורציה? השאלה סביב היכולת של היריבה וכמה התוצאה על הדשא הייתה משקפת, האם בית״ר צריכה לוותר על הגומלין ולהתמקד בליגה, או לעשות הכל עבור החלום באירופי? האזנה נעימה.