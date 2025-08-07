יום שישי, 08.08.2025 שעה 01:01
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

"לא מעריכים אותך, עשה חשבון נפש על עתידך"

לאה שועה, אמו של כוכב בית"ר ירושלים, כתבה מסר בתגובה בפייסבוק לאחר ה-3:0 לריגה: "יש כאלה שלא מעריכים אותך, קח ממני עצה ועשה חשבון על עתידך"

|
ירדן שועה והתגובה של אמו (עמרי שטיין)
ירדן שועה והתגובה של אמו (עמרי שטיין)

בית”ר ירושלים ספגה הערב (חמישי) מהלומה כואבת במיוחד, כאשר הובסה 3:0 ע”י ריגה במשחק הראשון של סיבוב המוקדמות השלישי של הקונפרנס ליג, כשהיא תצטרך נס כדי להפוך את התוצאה ולהפעיל לשלב הפלייאוף. 

לאחר המשחק, בית”ר ירושלים העלתה בעמוד הפייסבוק הרשמי של המועדון פוסט עם תוצאת הסיום, בו הושמעה לא מעט ביקורת מצד אוהדים כלפי הקפטן, ירדן שועה. 

מי שלא שתקה לאור אותה ביקורת היא אמו של הכוכב, לאה שועה, שכתבה: “מלך של אמא, יש כאלה שלא מעריכים אותך וכנראה שלא יעריכו לעולם, אז ממני קח לך ועשה חשבון נפש עם העתיד שלך”.

כזכור, שועה חתם על חוזה חדש בבית”ר רק בחודש פברואר האחרון, לשלוש שנים נוספות, עם סעיף שחרור של 1.5 מיליון אירו, כשכידוע, החלום הגדול של השחקן הוא לצאת לשחק בחו”ל.

