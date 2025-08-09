יום שבת, 09.08.2025 שעה 13:11
ליגה אנגלית 25-26
00-00ליברפול1
00-00ארסנל2
00-00מנצ'סטר סיטי3
00-00צ'לסי4
00-00ניוקאסל5
00-00אסטון וילה6
00-00נוטינגהאם פורסט7
00-00ברייטון8
00-00בורנמות'9
00-00ברנטפורד10
00-00פולהאם11
00-00קריסטל פאלאס12
00-00אברטון13
00-00ווסטהאם14
00-00מנצ'סטר יונייטד15
00-00וולבס16
00-00טוטנהאם17
00-00לידס18
00-00ברנלי19
00-00סנדרלנד20

עכשיו זה רשמי: מנצ'סטר יונייטד צירפה את ששקו

אחרי קוניה ואמבואמו, השדים האדומים החתימו את הדובדבן שבקצפת לקיץ שלהם, ניצחו את ניוקאסל במרוץ והודיעו על הגעתו של החלוץ הסלובני מלייפציג

|
בנג'מין ששקו חותם על החוזה במנצ'סטר יונייטד (האתר הרשמי של מנצ'סטר יונייטד)
בנג'מין ששקו חותם על החוזה במנצ'סטר יונייטד (האתר הרשמי של מנצ'סטר יונייטד)

הקיץ של מנצ’סטר יונייטד קיבל את סימן הקריאה שלו. אחרי ההחתמות המרשימות של מתיאס קוניה וברייאן אמבואמו, השדים האדומים הודיעו היום (שבת) באופן רשמי על צירופו של בנג’מין ששקו, שצפוי להיות החלוץ הפותח של הקבוצה המתחדשת של רובן אמורים. הסלובני מגיע אחרי תקופה מוצלחת מאוד בלייפציג, וכעת ינסה להמשיך לחורר רשתות גם באולד טראפורד.

מנצ’סטר יונייטד תשלם ללייפציג סכום נאה מאוד של 76.5 מיליון אירו עבור החלוץ הנהדר, ועוד 8.5 מיליון אירו בבונוסים עתידיים. התנאים סוכמו לא מזמן, השחקן קיבל אישור מהמועדון הגרמני להמריא למנצ’סטר ואז הוא עבר בדיקות רפואיות בהצלחה, מה שאיפשר לשדים האדומים להכריז באופן רשמי על צירופו אל הסגל בחוזה עד לקיץ 2030.

ששקו אמר במעמד החתימה: "ההיסטוריה של מנצ'סטר יונייטד היא כמובן מיוחדת מאוד, אבל מה שבאמת מרגש אותי הוא העתיד. כשדנו בפרויקט, היה ברור שהכל מוכן כדי שהקבוצה הזו תמשיך לצמוח ולהתחרות שוב בקרוב על התארים הגדולים ביותר”.

“מהרגע שהגעתי, יכולתי להרגיש את האנרגיה החיובית ואת האווירה המשפחתית שהמועדון יצר. זה בבירור המקום המושלם להגיע לרמה המקסימלית שלי ולהגשים את כל השאיפות שלי. אני לא יכול לחכות להתחיל ללמוד מרובן [אמורים] ולהתחבר לחבריי לקבוצה כדי להשיג את ההצלחה שכולנו יודעים שאנחנו מסוגלים לה יחד".

המנהל הספורטיבי, ג'ייסון וילקוקס, אמר: "לבנג'מין יש שילוב נדיר של קצב מחשמל ויכולת לשלוט פיזית במגנים, מה שהופך אותו לאחד הכישרונות הצעירים יוצאי הדופן ביותר בכדורגל העולמי. עקבנו מקרוב אחר הקריירה של שלו, כל ניתוח הנתונים והמחקר שלנו הגיעו למסקנה שיש לו את התכונות והאישיות הנדרשים כדי לשגשג במנצ'סטר יונייטד".

"בנג'מין, תחת הדרכתו של רובן וצוות הביצועים המצוין שלנו, מצטרף לסביבה המושלמת שתתמוך בו במימוש הפוטנציאל שלו ברמה עולמית. הרצון שכל השחקנים החדשים שלנו הראו להצטרף למועדון הקיץ הזה מדגיש את המשיכה והמעמד של מנצ'סטר יונייטד, בעודנו ממשיכים לבנות ולפתח קבוצה המסוגלת להתמודד על הכבוד הגדול ביותר”.

ששקו רשם 87 הופעות במדי לייפציג, בהן הוא כבש 39 שערים ובישל שמונה נוספים. לפני כן הוא שיחק בזלצבורג, ועשה כמובן את המעבר שרבים עשו תחת אותה בעלות, ואצל האוסטרים הוא רשם 29 שערים ו-11 בישולים ב-79 הופעות. כעת, כשהוא בן 22 בלבד ועם נתונים די מרשימים (מטר ו-95 סנטימטרים), הוא הראה שהוא בנוי לצעד הבא בקריירה, ואנגליה היא היעד.

