היום, 15:30 בערוץ ONE2: וואן פריידי פייטס

היום (שישי) בשידור ישיר החל מהשעה 15:30 בערוץ ONE2, 49 בשלט, ייצא לדרך אירוע מספר 119 בסדרת "וואן פריידיי פייטס". האירוע שכמובן ייערך באצטדיון לומפיני המיתולוגי בבנגקוק, יכלול קרב MMA אחד, שתי קרבות קיקבוקסינג ותשעה קרבות מואי-תאי (אגרוף תאילנדי).

בקרב המרכזי של הערב, ייפגשו סונראק הבורמזי מול סמינגדאם המקומי, כאשר שניהם מגיעים אחרי ניצחונות ורוצים להמשיך ברצף. סונראק מגיע אחרי ניצחון על פטוויצ'יט שהחזיר אותו למסלול בתום הפסד לקונפונוי (שעוד נדבר עליו בהמשך). האחרון קטע רצף של חמישה ניצחונות של הלוחם הבורמזי שכבר, הרגיש כל כך קרוב לחוזה הגדול, אך כאמור נעצר אצל קונפונוי ואחרי שהתאושש עם הניצחון על פטוויצ'יט, הוא רוצה לחזור ולייצר רצף נוסף שהפעם יביא אותו לחוזה הגדול.

מנגד, סמינגדאם מגיע עם רצף של שתי ניצחונות, האחרון שבהם בנוקאאוט על אמיר נאסרי בחודש מאי האחרון. הלוחם התאילנדי מחזיק כבר בשישה ניצחונות בארגון, אבל בשנתיים וחצי עוד לא הצליח לייצר רצף של שלושה ניצחונות, וכעת הוא ינסה לעשות זאת בפעם השלישית.

הפרשן האורח אורי שמואל (יפעת ירושלמי, איגוד ה MMA הישראלי)

בקרב המרכזי של החצי הראשון של האירוע אנחנו מקבלים את קונפונוי שהוזכר קודם, שמגיע עם רצף מרשים של ארבעה ניצחונות וינסה להשיג את החמישי, שכבר יקרב אותו בצעדי ענק לחוזה הגדול. מי שינסה לעצור אותו הוא ואליד סקראג'י המרוקאי בן ה-24 שמכונה "האריה האדום", ומגיע להופעת בכורה בארגון.

כמו שלמדנו בעבר, כשלוחם מגיע להופעת בכורה ומקבל את המיקום המכובד של הקרב המרכזי, כמו שקרה עם אהבת השם גורדון שלנו, כנראה שמדובר בלוחם שמאוד בונים עליו בארגון ושמגיע עם רקורד מרשים בארגונים אחרים. מעניין יהיה לראות אם הוא זה שמסוגל לעצור את הרצף של קונפונוי.

בעמדת הפרשן יתארח אורי שמואל, לוחם MMA ישראלי ואלוף ישראל לשנת 2023, שעומד לייצג את ישראל באליפות העולם הקרבה שתארך בגאורגיה בסוף ספטמבר, ושואף להביא את הזהב ולהניף את דגל ישראל על הפודיום כשהתקווה מתנגנת ברקע. "וואן פריידיי פייטס" 119 בשידור ישיר ב-15:30, רק ב-ONE2.