מלחוקת באיגוד הכדוריד סביב מינוי יו"ר הוועדה

מחלוקת באיגוד הכדוריד סביב המינוי של יו"ר הוועדה המקצועית החדש. בישיבת ההנהלה האחרונה של האיגוד התפתח דיון שעסק בנושא, בו נטען כי הבחירה בדודי פלח לתפקיד היא לא תקינה ובניגוד להחלטה קודמת שהתקבלה בהנהלה.

בינואר 2023 אושרה על ידי ההנהלה החלטה שיו"ר הוועדה המקצועית באיגוד הכדוריד יהיה ניטרלי, כלומר, נציג בעל אינטרס שהוא יו"ר של קבוצה או חבר הנהלה לא יוכל לכהן בתפקיד - וכך למעשה הודח דודי פלח מראשות הוועדה המקצועית. אלא שבישיבת ההנהלה שהתקיימה לפני כחודש וחצי, בראשותו של יו"ר האיגוד החדש עידן מזרחי, נקבע כי דודי פלח, יו"ר הפועל ראשון לציון, יחזור לשמש כיו"ר הוועדה המקצועית, מה שסותר את ההחלטה שהתקבלה לפני כשנתיים וחצי.

בישיבה האחרונה באיגוד, חברת ההנהלה אורית קופר ביקשה לבטל את המינוי של פלח וטענה: “זה לא תקין כי זה נוגד את החלטת ההנהלה מינואר 2023. צריך שההנהלה תצביע על כך שאין מניעה כי יו"ר הוועדה המקצועית יהיה נציג מההנהלה”.

בתגובה, נאמר על ידי חברי ההנהלה מהקואליציה כי החלטת ההנהלה החדשה ביטלה את קודמתה: “ההנהלה אישרה את הרכבי הוועדות לפני שתי פגישות, לאחר מינוי ההנהלה החדשה. עצם זה שהנהלת האיגוד אישרה את הרכבי הוועדות, זאת אומרת שאנחנו מאשרים את השינוי וההחלטה הקודמת מבוטלת. דודי פלח הוא יו"ר הוועדה המקצועית, כך החלטנו וכך יהיה”.

חלק מחברי ההנהלה עדיין מתנגדים למינוי: “יש פה לכאורה ניגוד אינטרסים, לא הגיוני שאדם שעומד בראש קבוצה בכירה בכדוריד הישראלי יקבל החלטות הנוגעות לתחום המקצועי באיגוד”. מנגד, באיגוד טוענים כי מדובר ההנהלה החדשה קבעה את המינויים ואין שום סעיף בתקנון שמצריך ביטול של החלטות קודמות של הנהלה אחרת.

כמו כן, בכירים בענף טוענים כי לאורך שנים היו"רים בוועדה המקצועית היו בעלי אינטרס, משום שכיהנו בתפקיד הזה בעבר רון קוגמן ששימש כיו"ר אס"א תל אביב, יוסי גבע שעמד בראש אגודת מכבי ת"א, וגם דודי פלח שעומד בראש הפועל ראשל"צ ולמעשה מונה שוב.

מתחת לפני השטח יש תסיסה בהנהלה, בין נציגי הקואליציה לאנשי האופוזיציה ממכבי שטוענים כי ההנהלה הנוכחית לא פועלת כראוי. אגב, דודי פלח עצמו, שהוא נציג הפועל בהנהלה, טען לא פעם כי הוא דחף לכך שכל חברי ההנהלה יהיו בלתי תלויים אך במכבי לא הסכימו לכך, לכאורה בין היתר משום שקשה למצוא שבעה-תשעה אנשים בלתי תלויים שיעבדו לטובת הכדוריד הישראלי.