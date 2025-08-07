סייף בקישור, סטיוארט ויובאנוביץ' בהרכב חיפה

מכבי חיפה תתמודד הערב (חמישי, 22:00) בפני אתגר לא פשוט, כאשר תתארח אצל ראקוב, סגנית האלופה הפולנית, במסגרת סיבוב המוקדמות השלישי של הקונפרנס ליג.

מדובר במשחק הראשון של הירוקים מאז עזיבתו של דיא סבע לאמדספור הטורקית, כאשר בחוד ההתקפה של המאמן דייגו פלורס יפתחו טריבנטה סטיוארט וג’ורג’ה יובאנוביץ’, כאשר גם קני סייף ישחק ויפתח באגף שמאל, סברינה בימין.

הרכב מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, פייר קורנו, גוני נאור, איתן אזולאי, קסנדר סברינה, קני סייף, טריבנטה סטיוארט וג’ורג’ה יובאנוביץ’.