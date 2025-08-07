צפו: ההמלצות של מומחה הפנטזי של ONE למשחק

ליגת החלומות של ONE חוזרת וזה הזמן שלכם להיכנס לעמוד המשחק ולבחור את ההרכב שלכם. אז האם אתם מעדיפים את לאמין ימאל בחוד שלכם או את קיליאן אמבפה? ובאיזה מערך אתם אוהבים לעלות, התקפי או הגנתי? זה המשחק להראות את ההבנה והיכולות שלכם בניהול קבוצה, לפתוח עם חברים ליגה משלכם וכמובן להשתתף בתחרות הכללית ולזכות בפרסים שווים.

היום (חמישי) על לדבר בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE מגיש ופרשן הערוץ, אורי רייך, מומחה הפנטזי שנתן טיפים חשובים. צפו:

צפו: המלצות מומחה ליגת החלומות של ONE

הליגה הספרדית תפתח ביום שישי, ה-15 לאוגוסט בשעה 20:00, עם המפגש בין ג’ירונה לראיו וייאקנו (שידור ישיר בערוץ ONE) וזה יהיה האות לפתיחת העונה החדשה של ליגת הפנטזי.

אם להיות יותר מדויקים, את ההרכב שלכם אתם צריכים לשמור עד 19:50, עשר דקות לפני שהמשחק הראשון מתחיל. בכל שבוע תוכלו לבנות הרכב חדש עם תקציב קבוע של 120 מיליון, וכאמור, עליכם עשר דקות לפני המשחק הראשון של המחזור יש להשלים את ההרכב.

שבוע לאחר מכן, תיפתח ליגת העל הישראלית, ואתם כמובן מוזמנים להשתתף גם בה. מדי שבוע המשתתפים שצברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר בליגה הספרדית או ליגת העל, יזכו בפרס השבועי – ארוחה זוגית. מי שיסיימו במקום הראשון השנתי יזכו בחבילה זוגית מפנקת למשחק בחו”ל.