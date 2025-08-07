יום חמישי, 07.08.2025 שעה 20:18
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

צפו: ההמלצות של מומחה הפנטזי של ONE למשחק

אורי רייך, מוחמה הפנטזי של ONE, נתן המלצות לשחקנים החדשים בתוכנית "שיחת היום" בערוץ. ליגת החלומות מחכה לכם עם הרבה הפתעות וחידושים, הירשמו

הפנטזי של ONE (צור חלפון - גרפיקה)
הפנטזי של ONE (צור חלפון - גרפיקה)

ליגת החלומות של ONE חוזרת וזה הזמן שלכם להיכנס לעמוד המשחק ולבחור את ההרכב שלכם. אז האם אתם מעדיפים את לאמין ימאל בחוד שלכם או את קיליאן אמבפה? ובאיזה מערך אתם אוהבים לעלות, התקפי או הגנתי? זה המשחק להראות את ההבנה והיכולות שלכם בניהול קבוצה, לפתוח עם חברים ליגה משלכם וכמובן להשתתף בתחרות הכללית ולזכות בפרסים שווים.

לכניסה לעמוד המשחק לחצו כאן

היום (חמישי) על לדבר בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE מגיש ופרשן הערוץ, אורי רייך, מומחה הפנטזי שנתן טיפים חשובים. צפו:

צפו: המלצות מומחה ליגת החלומות של ONE

הליגה הספרדית תפתח ביום שישי, ה-15 לאוגוסט בשעה 20:00, עם המפגש בין ג’ירונה לראיו וייאקנו (שידור ישיר בערוץ ONE) וזה יהיה האות לפתיחת העונה החדשה של ליגת הפנטזי.

אם להיות יותר מדויקים, את ההרכב שלכם אתם צריכים לשמור עד 19:50, עשר דקות לפני שהמשחק הראשון מתחיל. בכל שבוע תוכלו לבנות הרכב חדש עם תקציב קבוע של 120 מיליון, וכאמור, עליכם עשר דקות לפני המשחק הראשון של המחזור יש להשלים את ההרכב.

שבוע לאחר מכן, תיפתח ליגת העל הישראלית, ואתם כמובן מוזמנים להשתתף גם בה. מדי שבוע המשתתפים שצברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר בליגה הספרדית או ליגת העל, יזכו בפרס השבועי – ארוחה זוגית. מי שיסיימו במקום הראשון השנתי יזכו בחבילה זוגית מפנקת למשחק בחו”ל. 

 
