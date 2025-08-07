יום חמישי, 07.08.2025 שעה 16:52
ברצלונה הודיעה שטר שטגן כבר לא הקפטן שלה

מהלך דרמטי מאוד של אלופת ספרד: המועדון הוציא הודעה רשמית בה הוא כתב שהגרמני, שנמצא כבר עשור בקבוצה, לא יהיה הקפטן יותר. אראוחו יענוד את הסרט

|
מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)
מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

החלטה דרמטית מאוד של ברצלונה. המועדון הורה למאמן האנזי פליק לשלול את סרטן הקפטן מהשוער מארק-אנדרה טר שטגן, כשההחלטה התקבלה לאחר שהגרמני סירב לאשר את העברת המידע הרפואי שלו לליגה, ועל כך המועדון הודיע בהודעה פומבית באופן רשמי. על פי ‘3Cat’, לאור התיק המשמעתי שנפתח מולו, המועדון סבור כי השוער הגרמני אינו יכול להימנות עם קבוצת המנהיגים של הקבוצה.

טר שטגן ממשיך להתעקש שלא לחתום על הדו"ח הרפואי. למעשה, הוא העביר כל תקשורת בנושא לסוכנו האישי. המחלקה המשפטית של ברצלונה פועלת למציאת דרך שתספק לה הגנה חוקית שתאפשר להעביר את המידע גם ללא הסכמת השוער הגרמני. מטרת המועדון היא לקבל הכרה בהשעיה לטווח ארוך, כדי שניתן יהיה להשתמש בה לרישום שחקנים חדשים.

עם זאת, גם אם המידע יועבר לבסוף לליגה, ועדת הרפואה לא תבחן את המסמכים הנוגעים לניתוח של טר שטגן ללא הסכמתו. איגוד השחקנים הספרדי, AFE, יצר קשר עם השוער, שעדיין נושא את סרט הקפטן, על מנת להציע לו תמיכה. מדובר בסיטואציה מורכבת, קשה לפתרון, כזו שהליגה הספרדית לא נתקלה בה מעולם. הכול מצביע על כך שאם לא יחול שינוי בגישתו של טר שטגן, פתרון הסכסוך לא יהיה פשוט, לא יהיה מהיר, ולבטח לא יהיה ידידותי.

מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

המועדון הודיע בהודעה הדרמטית גם מי יענוד את סרט הקפטן עכשיו שהשוער הגרמני כבר לא יעשה זאת. הקפטן הראשון והחדש של ברצלונה הוא לא אחר מאשר הבלם האורוגוואי שמשחק כבר מספר שנים במועדון – רונאלד אראוחו. אגב, גם הבלם מעט איבד את מקומו בהיררכיה מאז שהגיע האנזי פליק, ונראה שהמאמן הגרמני מעדיף את צמד הבלמים איניגו מרטינס ופאו קוברסי, כך שלא בטוח שייצא לאראוחו ללבוש כל כך הרבה פעמים את הסרט.

