יום חמישי, 07.08.2025 שעה 20:57
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
00-00מכבי פ"ת1
00-00בני יהודה2
00-00הפועל כפ"ס3
00-00הפועל ראשל"צ4
00-00מכבי הרצליה5
00-00הפועל ר"ג6
00-00הפועל נוף הגליל7
00-00הפועל עכו8
00-00הפועל רעננה9
00-00הפועל כפר שלם10
00-00הפועל עפולה11
00-00מכבי יפו12
00-00הפועל חדרה13
00-00מ.ס כפר קאסם14
00-00עירוני מודיעין15
00-00מ.ס קריית ים16

רכש ראשון: פישלר חתם בהפועל עפולה

קפטן הפועל כפר סבא אשתקד, שעלה בעבר ליגה עם הפועל פ"ת, יחזק את הקבוצה שתישאר בלאומית. שחקן התקפה סנגלי חתם בקריית ים. חיזוק כפול לנוף הגליל

|
המנהל המקצועי חנן ממן, אופק פישלר וסוכנו אסף וקנין (פרטי)
המנהל המקצועי חנן ממן, אופק פישלר וסוכנו אסף וקנין (פרטי)

הפועל עפולה יודעת די בוודאות שתישאר בליגה הלאומית העונה, כאשר הבוקר (חמישי), היא ביצעה החתמה משמעותית רשמית. במועדון צירפו את הבלם אופק פישלר, שחתם באמצעות סוכנו, אסף וקנין, ויחזק את מרכז ההגנה של דניאל אומנסקי.

פישלר בן ה-28 שיחק בשנתיים האחרונות במדי הפועל כפ"ס, במדיה שימש כקפטן ועימה העפיל לפלייאוף העליון. עוד קודם לכן, הוא העפיל עם הפועל פ"ת לליגת העל תחת עופר טסלפפה וגדל בהפועל חיפה, במדיה פרץ בליגת העל.

גם מ.ס קריית ים ממשיכה להתחזק: מי שסגר בקבוצה, הוא שחקן ההתקפה מטר דיי. הסנגלי מצטרף באמצעות סוכנו הבינלאומי, תמיר אזיזוב כפיר, מסוכנות “agpro footbal”. דיי בן ה-27 שיחק בעונה שעברה בליגה המרוקאית.

בעברו נרכש ע"י דברצן ובין השאר שיחק בליגה הקרואטית הבכירה, ובליגות השניות בשווייץ ובאיטליה. הוא ימלא את מקומו של חוסה קורטס שסגר, אך לבסוף עבר למכבי פ"ת.

בנוסף, הפועל נוף הגליל רושמת החתמה כפולה: יואל נגרין, שחקן הכנף בן ה-22, חתם בקבוצה באמצעות נציגו, עו"ד שי אבני. נגרין כבש בעונה שעברה חמישה שערים במכבי עירוני אשדוד מליגה א' דרום וכעת עושה את הקפיצה לליגה הלאומית.

יואל נגרין עם סוכנו שי אבני (פרטי)יואל נגרין עם סוכנו שי אבני (פרטי)

גם המגן הימני, יואב כהן, הצטרף. השחקן בן ה-20 גדל במחלקת הנוער של מ.ס אשדוד ושיחק בקבוצת הנוער של הפועל תל אביב. הוא התאמן עם הקבוצה מתחילת העונה, הצליח להרשים את המאמן אורי גוטמן ויהיה חלק מהסגל. בעברו, כהן שיחק בנבחרות הנערים והנוער של ישראל.

יואב כהן (פרטי)יואב כהן (פרטי)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלונגןרמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלו
רמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */