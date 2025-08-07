יום חמישי, 07.08.2025 שעה 15:46
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

מי מההתאחדות ויתרו על כרטיסים לעומר אדם?

חשיפת ״שיחת היום״: כל חבר הנהלה קיבל 2 כרטיסים למופע באצטדיון רמת גן, והיו כמה בודדים מחברי הנהלת ההתאחדות שוויתרו, בראשות היו"ר שינו זוארץ

|
שינו זוארץ ועומר אדם (רדאד ג'בארה ואור גפן)
שינו זוארץ ועומר אדם (רדאד ג'בארה ואור גפן)

במסגרת חמשת הופעותיו של הזמר עומר אדם באצטדיון רמת גן, ההתאחדות לכדורגל קיבלה 150 הזמנות, כמו גם עיריית ר״ג. על פי ייעוץ משפטי שהיא קיבלה מהיועץ המשפטי עו״ד עמית פינס, היא חילקה לכל אחד מהעובדים 2 הזמנות.

אגב, השופטים לא קיבלו הזמנות. כמו כן, כל אחד מחברי ההנהלה קיבל 2 הזמנות למופע של הזמר המצליח, אך בדיקה שעשינו העלתה שיש כאלה שוויתרו על התענוג לקבל את ההזמנות.

מי שוויתרו הם יו”ר ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ, ובנוסף אליו גם בעלי הפועל באר שבע אלונה ברקת, עבד טיטי ומוחמד אבו יונס ויתרו על האפשרות, כפי שנחשף בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

