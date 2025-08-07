הראל עטיא חתם בהפועל באקה אל גרבייה

לאחר בחינת מספר שוערים, בהפועל עירוני באקה אל גרבייה החליטו להחתים את הראל עטיא בן ה-22, שהיה שייך הפועל חיפה בשנתיים האחרונות. למרות זאת, הוא לא ראה דקות, אך התאמן באופן קבוע עם הסגל והרשים את מוחמד עוואדי וצוותו, ועל כן הוחלט לצרפו לסגל הקבוצה מליגה א' צפון. עטיא חתם באמצעות נציגו, אדם קידן.

בעונת 2022/23 עטיא היה חריג גיל בנוער של הפועל הוד השרון מהליגה הלאומית לנוער, הליגה השנייה בטיבה בשנתוני הנוער. מעבר לכך, הוא היה רשום כשחקן בוגרים במועדון, בקבוצה מליגה ב' דרום א', אך לא קיבל דקות משחק של ממש.

באותה עונה חלפה הקבוצה על פני בני יהודה מליגת העל לנוער לאחר שגברה עליה 2:3 בבעיטות עונשין מ-11 מטרים. עטיא התכבד בשער שהביא לעליית שלב.

שני מאמני שוערים בחנו אותו בהפועל עירוני באקה אל גרבייה וראו לנכון לעדכן את מוחמד עוואדי וצוותו כי הוא הראוי מבין השוערים הנבחנים.