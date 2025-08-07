ואלה שמות: פורסמו 30 המועמדים לכדור הזהב

כנהוג מדי שנה, המגזין הצרפתי ‘פראנס פוטובול’ צפוי להעניק ב-22 בספטמבר את כדור הזהב, שמוענק לשחקן הטוב ביותר של העונה האחרונה. הטקס, כמו כל פעם בשנים האחרונות, צפוי להתקיים בתיאטרון ‘שאטלה’ שבפאריס. במעמד המרגש יוענקו כמובן פרסים רבים נוספים, הן לכדורגל הגברים והן לכדורגל הנשים. היום (חמישי) פורסמו 30 המועמדים הסופיים לכדור הזהב ויתר השמות בפרסים האחרים.

30 המועמדים הסופיים לכדור הזהב: ג'וד בלינגהאם, אוסמן דמבלה, ג'אנלואיג'י דונארומה, דזירה דואה, דנזל דומפריס, סרהו גיראסי, ויקטור גיוקרש, ארלינג הולאנד, אשרף חכימי, הארי קיין, חוויצ'ה קוואראצחליה, רוברט לבנדובסקי, אלכסיס מק אליסטר, לאוטרו מרטינס, קיליאן אמבפה, סקוט מקטומיניי, נונו מנדש, ז'ואאו נבש, מייקל אוליֶסה, קול פאלמר, פדרי, ראפיניה, דקלן רייס, פביאן רואיס, מוחמד סלאח, וירג'יל ואן דייק, ויניסיוס ג'וניור, ויטיניה, פלוריאן וירץ, לאמין ימאל.

ברשימה הסופית יש לריאל מדריד נציגות של שלושה שחקנים, לליברפול ארבעה שחקנים כולל וירץ, לפאריס סן ז’רמן אלופת אירפה נציגות של לא פחות מתשעה שחקנים ולברצלונה נציגות של ארבעה שחקנים. בין היתר, למנצ’סטר סיטי נציגות אחת, כמו גם לנאפולי, דורטמונד, וצ’לסי. גם לבאיירן מינכן שני נציגים, לאינטר שני נציגים וגם לארסנל כולל גיוקרש.

שני שחקנים שלא נכנסו ל-30 המועמדים האחרונים, הם אלו שמחזיקים בהכי הרבה זכיות, ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו. שני הטיטאנים, שנחשבים לשחקנים הגדולים בהיסטוריה, משחקים בשנים האחרונות בארה”ב וסעודיה בהתאמה, ונמצאים מעבר לשיאם. על אף ש-CR7 זכה בליגת האומות עם פורטוגל, זאת הייתה יכולה להיות הפתעה לראותו ברשימה, כמו את הפרעוש.

מסי ורונאלדו (רויטרס)

כדור הזהב לנשים

אייטנה בונמטי השיגה את התואר בשנה שעברה לאחר עוד עונה חלומית עם ברצלונה. אך העונה הזו נגמרה עם טעם מחר עבורה, כאשר את גמר ליגת האלופות עם ברצלונה הפסידה לארסנל ונכנעה עם ספרד לאנגליה בגמר היורו, כשהיא מחמיצה את הבעיטה של בדו קרב הפנדלים. אייטנה נשארה ברשימה כמובן, אך יש אחרות שראויות לתואר כמו קלואי קלי שהביאה את אליפות אירופה לאנגליות או מרתה – אגדת ברזיל.

הרשימה המלאה: סנדי בולטימור, ברברה בנדה, אייטנה בונמטי, לוסי ברונז, קלרה ביל, מריונה קלדנטי, סופיה קנטורה, סטף קאטלי, טמוואה צ’ווינגה, מלצ’י דומורניי, אמילי פוקס, קריסטיאנה ג’ירלי, אסתר גונסאלס, קרולין גראהם הנסן, האנה המפטון, פרניל הארדר, פטרי גויארו, אמנדה גוטיירס, לינדזי היפס, קלואי קלי, פרידה לאונהרסן-מאנום, מרתה, קלרה מאטאו, אווה פאיור, קלאודיה פינה, אלכסיה פוטייאס, אלסיה רוסו, יוהנה ריטינג קאנריד, קרולין וייר, ליה וויליאמסון.

אייטנה בונמטי (IMAGO)

השחקן הצעיר הטוב ביותר של השנה

ברשימה לפרס עבור השחקן הצעיר הטוב ביותר (עד גיל 21), בו זכה לאמין ימאל בשנה שעברה, נמצאים הפעם שמות חדשים – כאשר כוכב ברצלונה עצמו נכלל שוב ברשימה ולצידו גם חברו לחדר ההלבשה פאו קובארסי. איתם, עוד צעירים כישרוניים ראויים אחרים כמו דואה או ז’ואאו נבש שזכו בליגת האלופות.

הרשימה המלאה: מיילס לואיס-סקלי (ארסנל), רודריגו מורה (פורטו), קנאן ילדייז (יובנטוס), ז’ואאו נבש (פ.ס.ז’), לאמין ימאל (ברצלונה), פאו קובארסי (ברצלונה), איוב בועדי (ליל), דין האוסן (ריאל מדריד), דזירה דואה (פ.ס.ז’), אסטבאו (צ’לסי).

ז'ואאו נבש ודזירה דואה (רויטרס)

השוער הטוב ביותר של השנה

גם אנשי הכפפות זוכים לפרס מיוחד, פרס יאשין, אשר מוענק לשוער הטוב ביותר. בשנה שעברה זכה אמיליאנו מרטינס, אלוף העולם עם ארגנטינה, שממשיך להיות מועמד גם השנה אחרי עוד עונה במדי אסטון וילה ובנבחרת. בין המועמדים ומי שנחשב לפייבוריט לזכייה נמצא דונארומה, אלוף אירופה עם פ.ס.ז’ כמובן. גם אליסון שהשיג אליפות מרשימה עם ליברפול, בפנים.

הרשימה המלאה: יאסין בונו (אל הילאל), אליסון (ליברפול), דונארומה (פ.ס.ז’), טיבו קורטואה (ריאל מדריד), לוקה שבלייה (ליל), יאן אובלק (אתלטיקו מדריד), אמיליאנו מרטינז (אסטון וילה), מאטס סלס (נוטינגהאם פורסט), דויד ראיה (ארסנל), יאן זומר (אינטר).

ג'יאנלואיג'י דונארומה (רויטרס)

המאמן הטוב ביותר של השנה

בשנה שעברה, היה זה קרלו אנצ’לוטי שהשיג את הפרס למרות שריאל מדריד החרימה את הטקס כאות מחאה. הפעם, האיטלקי שכבר לא על הקווים בברנבאו אלא מדריך את נבחרת ברזיל, נותר בחוץ. בניגוד אליו, אין יותר מדי הפתעות בקטגוריה הזו.

הרשימה המלאה: לואיס אנריקה (פ.ס.ז’), אנטוניו קונטה (נאפולי), ארנה סלוט (ליברפול), אנזו מרסקה (צ’לסי), האנזי פליק (ברצלונה).

האנזי פליק (IMAGO)

מועדון השנה

תואר שמוענק למועדונים ככלל, שם נמצאות חמש קבוצות בסך הכל באותה קטגוריה שמתחרות על הפרס. מי שקטפה את הפרס בשנה שעברה, ריאל מדריד, לא נמצאת הפעם בין המועמדות.

הרשימה המלאה: פאריס סן ז’רמן, ליברפול, צ’לסי, בוטאפוגו, ברצלונה.