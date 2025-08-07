בני יהודה נפרדה ב-1:1 עם כפר שלם ועלתה לחצי

שלב הבתים של גביע הטוטו בליגה הלאומית נסגר הערב (חמישי) כשבמוקד, בני יהודה סיימה ב-1:1 עם הפועל כפר שלם, שהספיק לה לעלות לחצי הגמר מבית ג׳. במקביל, מכבי פתח תקווה הפכה בדקו הסיום וגברה על מכבי יפו. מעבר לכך, גם קריית ים, הפועל רעננה והפועל ראשון לציון עלו לחצי הגמר.

הפועל כפר שלם - בני יהודה 1:1

אחרי החזרה המרגשת לאצטדיון בשכונת התקווה, שהסתיים בניצחון דרמטי ומהפך על מכבי יפו, החניכים של מסאי דגו פגשו את החבורה מכפר שלם למחזור הנעילה של גביע הטוטו במטרה לעלות לחצי הגמר.

זה לא הלך קל לבני יהודה, כשנקלעה לפיגור משער של דניאל מאיה שקבע את תוצאת המחצית. החבורה של מסאי דגו לא נכנעה וחזרה למשחק עם שער גדול של יהודה אגם במספרת. בני יהודה עלתה לחצי גמר גביע הטוטו אחרי שני ניצחונות ותיקו כשהיא עם שבע מתשע.

כמו כן, לפני המשחק נערך טקס מרגש לבני משפחת ביבס. מבני יהודה נמסר: ״הערב כולנו זוכרים את אריאל ביבס, שנרצח באכזריות בשבי החמאס יחד עם אמו שירי ואחיו הפעוט כפיר. השבוע היה אמור אריאל לחגוג את יום הולדתו השישי. יחד עם היריבה הפועל כפר שלם אנו מפריחים בלונים כתומים לזכרו. כולנו זוכרים את אריאל, את שירי ואת כפיר, ולא נשכח אותם לעולם!״.

טקס לזכרם של משפחת ביבס (ראובן שוורץ)

אוהדי בני יהודה (ראובן שוורץ)

אוהד לויטה נכנע (ראובן שוורץ)

דקה 18, שער! כפר שלם עלתה ל-0:1: דניאל טישלר הגביה כדור לרחבה, שהגיע לראשו של דניאל מאיה, האחרון נגח בקשתיות מעל אוהד לויטה, שלא הגיב טוב ונכנע.

שחקני כפר שלם חוגגים (ראובן שוורץ)

דקה 22 – מאור ביטון שלח בעיטה חזקה מסף הרחבה, אך פספס את המסגרת.

מאור ביטון בועט (ראובן שוורץ)

דקה 42 – אוהד חזוט שלח פצצה לחיבורים מכ-20 מטרים, לויטה התעופף טוב והדף.

דולב בלולו בועט (ראובן שוורץ)

דקה 65, שער! בני יהודה איזנה ל-1:1: התקפה טובה הסתיימה ברוחב חד של בלולו, אורי חסאן הגיע ראשון לכדור, בהתחלה הוא נעצר במשקוף, אך יהודה אגם עט על הריבאונד ובמספרת גדולה שלח את הכדור לרשת.

יהודה אגם חוגג (ראובן שוורץ)

עוזר מאמן בני יהודה, ניסו קפילוטו, אמר בסיום: ״היה משחק מאוד קצבי , היינו ראויים ליותר מהמשחק הזה נראה את מה שצריך לתקן בוידיאו ונדבר עם השחקנים״.

על הסיטואציה שבה הוא מחליף את מאמנו מסאי דגו אמר: ״אני בסך הכל עושה את עבודתי עד לרגע שכל הבירוקרטיות של מסאי יפתרו, ההרגשה היא טובה ואחראית מאוד״.

קפילוטו: "היינו ראויים ליותר מהמשחק הזה"

מאמן מכבי יפו, תמיר בן עמי, אמר: חלוקת נקודות מוצדקת בין הקבוצות, היה קצב טוב מאוד למשחק, רצינו לתת לכמה שיותר שחקנים להשתפשף ולרוץ. היו כמה שגיאות טקטיות של הקבוצה שעליהן נעבוד בכובד ראש באימונים ובאסיפות הוידיאו״.

״לגבי ההתפתחות של הקבוצה הוא מוסיף: הקבוצה מתלכדת ומתגבשת ואנחנו בהחלט אופטימיים לגבי ההתקדמות שלנו, יש עוד כמה דברים שאינם פתורים וננסה לתקן בהקדם״

מכבי יפו - מכבי פתח תקווה 2:1

המלאבסים הצליחו לבצע מהפך שני ברציפות, אחרי שגם הפעם נקלעו לפיגור משער של דן סירקיס לפני הירידה להפסקה. אלא שהחבורה של נועם שוהם שוב הראתה אופי וחזרה עם שני שערים מאוחרים ודרמטיים, כשלירן חזן כבש בדקה ה-85 ומוחמד חטיב הפך וחתם בדקה ה-90.

דקה 13 – כדור רוחב הגיע אל רונן פרץ, שמקרוב הסתנן מאחורי כולם ושלח בעיטה חקה שנעצרה רק בקורה.

דקה 20 – כדור שהוגבה לרחבה הגיע למוחמד הינדי שנגח לאחור ונעצר רק בעמוד.

דקה 36 – התקפה יפה של מכבי פתח תקווה הסתיימה בכדור עומק לניב יהושע, האחרון עמד לבד מול השוער, אך פספס את המסגרת.

דקה 40, שער! מכבי יפו עלתה ל-0:1: כדור גובה שעלה לרחבה הגיע לראשו של דן סירקיס, שנגח מקרוב לרשת.

דקה 48 – טעות בהגנת כפר שלם הסתיימה בבעיטה טובה של אוסו קוואמה, סירקיס נגח מקו השער והציל שער בטוח.

דקה 68 – גדעון אקווה שלח בעיטה חזקה מרחוק, ארליך הגיב בזמן והדף לקרן.

דקה 85, שער! מכבי פתח תקווה איזנה ל-1:1: לירן חזן שלח בעיטה בנגיעה מכ-17 מטרים ומצא את הפינה של הרשת.

דקה 89, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-1:2: כדור קרן הגיע לראשו של מוחמד חטיב שעלה מעל כולם ונגח פנימה.

תוצאות נוספות:

הפועל עכו – קריית ים 4:2, עירוני מודיעין – כפר קאסם 2:1, נוף הגליל – חדרה 1:2, הפועל ראשון לציון – הפועל רמת גן 1:1, הפועל רעננה – הפועל כפר סבא 0:1, מכבי הרצליה – הפועל עפולה 0:4.