רק כמעט: נבחרת העתודה לנשים נכנעה לאיטליה

אחרי הניצחון הסנסציוני על צרפת, נבחרת העתודה לנשים הייתה פסע מהיסטוריה, אך פספסה. הערב (חמישי) אליפות אירופה עד גיל 20 המשיכה, כאשר החבורה של טל נתן הרשימה עם חזרה מפיגור דו ספרתי, אך הפסידה 77:69 לנבחרת איטליה ברבע הגמר ותנסה להתמודד במשחקי הדירוג על המקום ה-5 מול ספרד.

החניכות של טל נתן פתחו את הטורניר עם שלושה הפסדים בשלב הבתים, אך בשמינית גמר פגשה את צרפת כאמור והפתיעה בענק, כשהערב זה היה קשה מול הנבחרת מארץ המגף וברוב דקות המשחק, הן היו בפיגור והיו צריכות לברוח אחרי היריבה בכל פעם.

האיטלקיות הרשימו בצבע מהדקות הראשונות, כשבמשך שלושה רבעים לקחו את ההובלה בכל פעם. אחרי 10 דקות זה היה 17:24, ברבע השני הנבחרת מארץ המגף השלימה ריצת 3:14 וברחה ליתרון דו ספרתי לראשונה במשחק, 34:46 בירידה להפסקה.

ברבע השלישי הנבחרות החליפו סלים, אך אז גל רביב התעוררה, לקחה את העניינים לידיים שלה והורידה את ההפרש עד לחמש בלבד, 62:57. ב-10 הדקות האחרונות, החבורה של טל נתן המשיכה את הריצה עד ל-2:17 ולקחה את ההובלה, אך בשתי הדקות האחרונות החניכות בכחול-לבן לא קלעו סל ונכנעו 77:69, כשכעת כאמור ינסו להתמודד מול ספרד על המקום החמישי.

קלעו לנבחרת ישראל: גל רביב 25 נקודות, מעיין כהן 13 נק’, מאיה זילברשלג 10 נק’, שיראל נחום 9 נק’, איילה אורן ומיקה ביתן 6 נק’ כל אחת.

קלעו לנבחרת איטליה: קנדי נג’וקו אדוקפייגבה 18 נק’, אגנס ג’יאנאנג’לי 13 נק’, אמה זוקון 12 נק’, כריסטינה אוסזוואה 10 נק’, קרלוה זנרדי 8 נק’, פרנצ’סקה בלדסארה 7 נק’, סופיה לוסיניולי 5 נק’, לבינה לוקטוני 3 נק’ ומרטינה פנטיני 1 נק’.

רבע ראשון: 17:24 לאיטליה

חמישיית ישראל: מעיין כהן, מיקה ביתן, תמר כהן, איילה אורן וגל רביב.

חמישיית איטליה: קנדי נג’וקו אדוקפייגבה, קרלוטה זנרדי, סופיה לוסיניולי, אמה זוקון וכריסטינה אוסזוואה.

האיטלקיות פתחו עם ריצת 0:6, כהן קלעה בתווך נקודה אחת מהקו, רביב הוסיפה סל שדה ראשון של הנבחרת, זוקון השיבה מנגד, 3:8 לאיטליה. כהן קלעה שלשה ראשונה במשחק, אך אדוקפייגבה החזירה בצד השני מחוץ לקשת, הנבחרות החליפו סלים, 12:15 לאיטליה. אדוקפייגבה צלפה שלשה נוספת, זוקון הוסיפה שתי נקודות, שיראל נחום קלעה מנגד מחוץ לקשת והוסיפה שתי נקודות מהעונשין, שלוש הפרש בלבד. פנטיני קלעה נקודה אחת מהקו, לוקנטוני צלפה שלשה גדולה לקראת סיום הרבע וקבעה 17:24.

שיראל נחום (FIBA)

רבע שני: 34:46 לאיטליה

אורן פתחה נהדר עם שלשה וסל מהעונשין, זילברשג הוסיפה שתי נקודות, ג’יאנאנג’לי הרגיעה את האיטלקיות עם שתי נקודות, רביב החזירה לנקודה הפרש בלבד וג’יאנג’ילי השלימה ריצת 0:6 משלה, בתווך אורן וזילברשג קלעו ארבע משלהן, הנבחרות החליפו סלים וזה 31:32 לאיטליה, אך אז החבורה מארץ המגף השיבו עם ריצת 0:8 ועלו ליתרון השיא עד כה, 31:40. כהן הורידה לשש הפרש עם שלשה גדולה, אך האיטלקיות ענו עם ריצת 0:6 ועלו ליתרון דו ספרתי בירידה להפסקה.

רבע שלישי: 57:62 לאיטליה

גל רביב פתחה עם ארבע נקודות, זוקון השיבה מחצי מרחק, כהן צלפה מחוץ לקשת וגם גל רביב קלעה שתי נקודות, הנבחרות החליפו סלים בכל פעם ואיטליה חזרה ליתרון דו ספרתי, 45:57. ג’יאנג’ילי קלעה שלוש נקודות במהלך של סל ועבירה, רביב צלפה שלשה גודלה והוסיפה לייאפ, 50:60 לאיטליה. רביב וזנרדי החליפו סלים, נחום וכהן קלע וחמש נקודות והורידו את ההפרש לחמש בלבד בירידה לרבע האחרון והקובע.

גל רביב (FIBA)

רבע רביעי: 69:77 לאיטליה

מיקה ביתן נכנסה לצבע ופתחה עם שתי נקודות, רביב הוסיפה שתי נקודות, הישראליות שמרו נהדר בהגנה וזילברשג השלימה ריצת 2:15 ונתנה יתרון ראשון במשחק, 62:63. מיקה ביתן קלעה שתי נקודות נוספות, הנבחרות החליפו סלים עד 69:69, כשאז החבורה של טל נתן לא קלעה במשך שתי נקודות, האיטלקיות ניצלו זאת בצד השני, השלימו ריצת 0:8 ונבחרת העתודה הייתה קרובה, אך הפסידה לבסוף 77:69.