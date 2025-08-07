יום חמישי, 07.08.2025 שעה 11:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

התחזית: מכבי ת"א באירופית, חיפה ובית"ר בחוץ

לפי אתר הסימולציות והסטטיסטיקות Football Meets Data, האלופה צפויה לעבור את דינמו קייב בדרך למפעל, בעוד הירוקים והירושלמים יודחו מהקונפרנס

|
שחקני מכבי תל אביב (האתר הרשמי של מכבי ת
שחקני מכבי תל אביב (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

בהתבסס על תחזית שפורסמה באתר הסטטיסטיקות והסימולציות Football Meets Data, מתבהרת תמונה מעניינת במיוחד עבור הקבוצות הישראליות במפעלים האירופיים לעונת 2025/26. שתי טבלאות ההדחות והדרגים המעודכנות להיום שפורסמו באתר, מציגות את מצבן המשוער של הקבוצות רגע לפני שלב הפלייאוף.

הבשורה המשמעותית ביותר נוגעת למכבי תל אביב, שלפי התחזית צפויה להעפיל לליגה האירופית, ואף תדורג בדרג השני, לצד קבוצות כמו ליון, בראגה, אסטון וילה, פנרבחצ’ה ויאנג בויז. 

עוד לפי התחזית, דינמו קייב לא תעפיל לליגה האירופית, אלא תידרדר למפעל השלישי בחשיבותו, שם תמוקם בדרג הראשון, לצידן של פיורנטינה, אלקמאר, סלובן ברטיסלבה ועוד. המשמעות היא כמובן שהאוקראינים צפויים להיות מודחים על ידי מכבי תל אביב לפי התחזית.

שחקני דינמו קייב (IMAGO)שחקני דינמו קייב (IMAGO)

התחזית מעלה נקודה מעניינת נוספת: אם מכבי תל אביב תיכשל בפלייאוף ותמצא עצמה בקונפרנס, היא תדורג בדרג הראשון, דבר שיכול להעניק לה יתרון משמעותי בהגרלה ולסלול את דרכה לשלבים מתקדמים.

ומעבר לכך, התחזית קובעת בפירוש שמכבי חיפה ובית"ר ירושלים לא תעפלה לקונפרנס ליג. שתי הקבוצות, שהחלו את הקמפיין האירופי בשלבים מוקדמים יותר, לא מופיעות כלל ברשימת המדורגות, מה שמעיד על כך שב-Football Meets Data צופים את הדחתן.

אם התחזית תתממש, ישראל תיוצג באירופה אך ורק על ידי מכבי תל אביב. נותר רק להמתין למשחקי הפלייאוף ולהיווכח האם התחזיות תתממשנה, או שכמו לא אחת בכדורגל, המציאות תפתיע.

