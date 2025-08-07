התחזית: מכבי ת"א באירופית, חיפה ובית"ר בחוץ

בהתבסס על תחזית שפורסמה באתר הסטטיסטיקות והסימולציות Football Meets Data, מתבהרת תמונה מעניינת במיוחד עבור הקבוצות הישראליות במפעלים האירופיים לעונת 2025/26. שתי טבלאות ההדחות והדרגים המעודכנות להיום שפורסמו באתר, מציגות את מצבן המשוער של הקבוצות רגע לפני שלב הפלייאוף.

הבשורה המשמעותית ביותר נוגעת למכבי תל אביב, שלפי התחזית צפויה להעפיל לליגה האירופית, ואף תדורג בדרג השני, לצד קבוצות כמו ליון, בראגה, אסטון וילה, פנרבחצ’ה ויאנג בויז.

עוד לפי התחזית, דינמו קייב לא תעפיל לליגה האירופית, אלא תידרדר למפעל השלישי בחשיבותו, שם תמוקם בדרג הראשון, לצידן של פיורנטינה, אלקמאר, סלובן ברטיסלבה ועוד. המשמעות היא כמובן שהאוקראינים צפויים להיות מודחים על ידי מכבי תל אביב לפי התחזית.

שחקני דינמו קייב (IMAGO)

התחזית מעלה נקודה מעניינת נוספת: אם מכבי תל אביב תיכשל בפלייאוף ותמצא עצמה בקונפרנס, היא תדורג בדרג הראשון, דבר שיכול להעניק לה יתרון משמעותי בהגרלה ולסלול את דרכה לשלבים מתקדמים.

ומעבר לכך, התחזית קובעת בפירוש שמכבי חיפה ובית"ר ירושלים לא תעפלה לקונפרנס ליג. שתי הקבוצות, שהחלו את הקמפיין האירופי בשלבים מוקדמים יותר, לא מופיעות כלל ברשימת המדורגות, מה שמעיד על כך שב-Football Meets Data צופים את הדחתן.

אם התחזית תתממש, ישראל תיוצג באירופה אך ורק על ידי מכבי תל אביב. נותר רק להמתין למשחקי הפלייאוף ולהיווכח האם התחזיות תתממשנה, או שכמו לא אחת בכדורגל, המציאות תפתיע.