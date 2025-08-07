יום שישי, 08.08.2025 שעה 04:45
פנרבחצ'ה נגד ישראל: "די לפשעים נגד האנושות"

שקריניאר, אמרבאט, אן נסירי ושאר השחקנים עלו למשחק מול פיינורד עם חולצות שעליהן נכתב: "מספיק". באתר המועדון נכתב על המלחמה בעזה: "לא נשתוק"

שחקני פנרבחצ'ה עם החולצות (IMAGO)
שחקני פנרבחצ'ה עם החולצות (IMAGO)

פנרבחצ’ה שולחת מסר לישראל. הקבוצה של ז’וזה מוריניו עלתה אתמול (רביעי) למשחק מול פיינורד במוקדמות ליגת האלופות עם חולצות שהביעו מחאה נגד המלחמה בעזה. השחקנים עלו לחימום עם חולצות שעליהן מסרים שקוראים להפסיק את הלחימה בצל המצב ברצועה.

המסר המרכזי על חולצות השחקנים היה: "די לפשעים נגד האנושות". בנוסף, הודפסו על החולצות גם סיסמאות נוספות כמו "קולות מאוחדים יכולים לזעזע את השתיקה" ו"מספיק". באתר הרשמי של המועדון נכתב כי ההצהרה נוגעת ל"מה שקורה בפלסטין", והודגש כי מדובר בבחירה מודעת להעלות את הנושא דווקא במעמד בינלאומי.

בפנרבחצ'ה הוסיפו: "אנחנו לא רק לובשים חולצות - אנחנו לובשים מצפון. אנחנו מתחממים למשחקים בינלאומיים עם חולצות שחורות". עוד נכתב באתר: "די לפשעים נגד האנושות. לא נשתוק, לא נתעלם מהאמת. בכל מקום שבו נפגעת האנושות - נתייצב. כי כשהאנושות שותקת - היא מפסידה".

שחקני פנרבחצשחקני פנרבחצ'ה עולים לחימום (IMAGO)

כידוע, מאז פרוץ המלחמה, בטורקיה לא ממש הייתה אהדה גדולה לישראל, בלשון המעטה, אבל זה החריף לאור אירועי השבועות האחרונים בעזה. פנרבחצ’ה ניצלה את המשחק כדי להעביר מסר, ומרטין שקריניאר, פרד, סופיאן אמרבאט, יוסוף אן נסירי ושחקנים אחרים עלו עם חולצות שעליהן אותן מסרים.

במשחק עצמו, אגב, פיינורד ניצחה 1:2 את פנרבחצ’ה באצטדיון דה קיפ משער של אניס חאדג’ מוסא האלג’יראי בתוספת הזמן. הגומלין ייערך בטורקיה ביום שלישי וסביר להניח שגם אז פנרבחצ’ה תבחר להעביר מסר.

