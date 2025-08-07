יום חמישי, 07.08.2025 שעה 23:00

ירין לוי מוסר את הכדור (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)

התרסקות: בית"ר ירושלים הובסה 3:0 לריגה

לזה היא לא ציפתה. החבורה מהבירה ספגה שלוש פעמים ממצבים נייחים והתקרבה לסיום דרכה בקונפרנס ליג כבר בסיבוב המוק' ה-3. ראמירס (צמד) ומוסה כבשו

מערכת ONE | 07/08/2025 20:00
יום חמישי, 07/08/2025, 20:00 אצטדיון סקונטו קונפרנס ליג - סיבוב מוקדמות שלישי
בית"ר ירושלים
הסתיים
3 0
שופט: ליונל טשודי (ציון: 6)
שער רג'ינאלדו רמירס דה אוליביירה אלברטינו (47)
שער רג'ינאלדו רמירס דה אוליביירה אלברטינו (63)
שער באבא מוסה (69)
ריגה
דעת המבקר
השחקן המצטיין
רג'ינאלדו רמירס, ציון: 8
למרות שלא הורגש במחצית הראשונה, הגיע כמו חלוץ גדול במחצית השנייה עם צמד שעשה את ההבדל
השחקן המאכזב
בריאן קרבאלי, ציון: 3
היה אמור להיות עוגן בהגנה, אך שגה לא מעט פעמים ולא הצליח לעצור את שחקני המארחת במצבים הנייחים בכלל
הרכבים וציונים
 
 

קריסה מוחלטת. דווקא לאחר פתיחת עונה טובה מאוד, בית”ר ירושלים התארחה הערב (חמישי) אצל ריגה בלטביה וספגה 3:0 מפתיע ומאכזב במיוחד במשחק הראשון במסגרת הסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג, בדרך אולי, להדחה מוקדמת.

הצהובים שחורים ידעו שקל זה לא יהיה. ריגה נמצא בכושר מעולה, כשבלטביה העונה נמצאת בשיאה, והיא נמצא בפסגה עם רצף מדהים של 18 ניצחונות ותיקו ב-19 המשחקים האחרונים. אם זה לא מספיק, החבורה מהבירה הגיעה ללא עומר אצילי, מלך השערים של הקבוצה, שנעדר לאחר פגיעת הראש במשחק הקודם וללא סילבה קאני שטוען כי הוא חולה.

פתיחת המשחק הייתה מנומנמת למדי מצד שתי הקבוצות, אך ככל שהדקות חלפו והמחצית התקרבה המארחת הראתה עליונות ואף הצליחה לאיים מספר פעמים על השער, אך לא אימצה את מיגל סילבה יתר על המידה. ההתעוררות הזו רק הכינה אותנו למה שהולך להגיע בפתיחת המחצית השניה.

ריגה לא חיכתה יותר משתי דקות בתוך החצי השני, כאשר בדקה ה-47 היא ביצעה תרגיל קרן מצד ימין, שהסתיים בכדור רוחב אותו דחק מקרוב ראמירס. הלחץ נמשך ובדקה ה-63 ראמירס השלים צמד, איך לא, ממהלך שהחל מקרן בצד שמאל והסתיים עם הדיפה רעה של מגיל סילבה שנחתה על ראשו. בדקה ה-69 ריגה כבר השיגה את השלישי, ואיך הוא הגיע? מצב נייח כמובן. כדור חופשי מצד ימין הסתיים עם שתי נגיחות ברחבה ושער של באבא מוסה, שקירב את הלטבים באופן משמעותי לשלב הבא.

עוד לפני משחק הגומלין אותו “תארח” בית”ר ירושלים ברומניה בשבוע הבא, ריגה תארח את גרובינה במסגרת הליגה המקומית בתקווה להמשיך במומנטום ולשמור על הפסגה. לחבורה של ברק יצחקי מנגד, יהיה שבוע שלם לחשוב טוב טוב על מה שקרה להם ערב, בתקווה, אולי, לבצע מהפך סנסציוני ולשמור על הסיכוי לעונה אירופית.

מחצית שניה
  • '90+6
  • החלטת שופט
  • ליונל טשודי שרק לסיום ההתמודדות, בית"ר ירושלים נכנעה 3:0 לריגה.
  • '90+1
  • כרטיס צהוב
  • אריאל מנדי רואה את הכרטיס הצהוב
  • '89
  • החמצה
  • עדי יונה, שנכנס טוב למשחק, ביצע מסירה כפולה עם ירין לוי ובעט מקרוב, אבל פספס את המסגרת.
  • '89
  • כרטיס צהוב
  • באבא מוסה עושה עבירה ומקבל כרטיס צהוב
  • '86
  • חילוף
  • דור חוגי נכנס על חשבונו של ג'ונבוסקו קאלו
  • '76
  • החמצה
  • התקפה טובה של בית"ר ירושלים לאחר דקות ארוכות. עדי יונה מסר כדור עומק לזוהר זסנו שבנגיעה מסר לירדן שועה, אבל הכוכב בעט לא טוב ופספס הזדמנות נהדרת לצמק.
  • '71
  • חילוף
  • כובש הצמד ראמירס מחולף, תאיו נכנס על חשבונו
  • '69
  • שער
  • שער! ריגה עלתה ל-0:3: הירושלמים מתפרקים. ריגה קיבלה כדור חופשי מצד ימים, ובסיומן של שתי נגיחות ברחבה, מוסה הכניע את מיגל סילבה וקירב את קבוצתו לשלב הבא.
  • '67
  • חילוף
  • בית"ר ירושלים משנה מערך: גיל כהן נכנס במקומו של טימוטי מוזי
  • '63
  • שער
  • שער! ריגה עלתה ל-0:2: שוב מצב נייח, הפעם מצד שמאל. כדור קרן לא טוב של המארחת ניתז בחזרה לנגום, שהרים כדור טוב לראשו גאלו שנגח ונהדף על ידי סילבה בצורה לא טובה. ראמירס הגיע לכדור החוזר, נגח מקרוב והשלים צמד.
  • '60
  • חילוף
  • גם דור מיכה יוצא, עדי יונה נכנס במקומו
  • '60
  • חילוף
  • חילוף כפול בבית"ר ירושלים: זוהר זסנו נכנס על חשבונו של גרגורי מורוזוב
  • '57
  • החמצה
  • ריגה כמעט והכפילה את היתרון. התקפת מעבר נהדרת מצד שמאל הסתיימה בכדור רוחב של ג'ורקובסקיס לדיופ, שהסתובב ברחבה ובעט ממצב נח מעל המשקוף.
גרגורי מורוזוב מנסה לחטוף את הכדור (האתר הרשמי של בית&qout;ר י-ם)גרגורי מורוזוב מנסה לחטוף את הכדור (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)
  • '47
  • שער
  • שער! ריגה עלתה ל-0:1: קצת יותר מדקה לאחר פתיחת המחצית השנייה, המארחת עלתה ליתרון מוצדק. לאחר תרגיל של קרן קצרה, גרימלדו שחרר כדור רוחב שעבר את כל הגנת בית"ר, והגיע לראמירס שדחק מקרוב ורץ לחגוג.
מחצית ראשונה
  • '38
  • החמצה
  • המארחת קיבלה קרן מצד ימין, אורלנדו גאלו הסתנן לפינה הקרובה ונגח, אך לא מספיק מדויק.
  • '31
  • החמצה
  • אחרי יותר מחצי שעה הגיעה הבעיטה ראשונה למסגרת, והיא הגיעה מצידה של ריגה. אורלנדו גאלו התרומם לכדור גובה והסיט אותו עם הראש, אבל מיגל סילבה תפס את הכדור בקלות.
  • '23
  • כרטיס צהוב
  • מקסימס טוניסבס פגע עם המרפק בירין לוי וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק.
טימוטי מוזי מוסר (האתר הרשמי של בית&qout;ר י-ם)טימוטי מוזי מוסר (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)
  • '12
  • החמצה
  • ירדן שועה הכניס כדור עומק חכם לירין לוי, שהשתלט וניסה למסור כדור רוחב, אבל נבלם ברגע האחרון על ידי שחקן הגנה.
  • '9
  • החמצה
  • איילסון טבארש ביצע עבירה מיותרת וגרם לבעיטה חופשית ממצב נח לזכות המארחת. ז'ואאו גרימלנו בעט לא רע, אך פספס את המסגרת.
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט השוויצרי ליונל טשודי שרק לפתיחת ההתמודדות!
שחקני בית&qout;ר ירושלים בפתיחה (האתר הרשמי של בית&qout;ר י-ם)שחקני בית"ר ירושלים בפתיחה (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)
