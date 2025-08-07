התרסקות: בית"ר ירושלים הובסה 3:0 לריגה

דעת המבקר

השחקן המצטיין רג'ינאלדו רמירס, ציון: 8

למרות שלא הורגש במחצית הראשונה, הגיע כמו חלוץ גדול במחצית השנייה עם צמד שעשה את ההבדל רג'ינאלדו רמירס, ציון: 8

היה אמור להיות עוגן בהגנה, אך שגה לא מעט פעמים ולא הצליח לעצור את שחקני המארחת במצבים הנייחים בכלל בריאן קרבאלי, ציון: 3

הרכבים וציונים

קריסה מוחלטת. דווקא לאחר פתיחת עונה טובה מאוד, בית”ר ירושלים התארחה הערב (חמישי) אצל ריגה בלטביה וספגה 3:0 מפתיע ומאכזב במיוחד במשחק הראשון במסגרת הסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג, בדרך אולי, להדחה מוקדמת.

הצהובים שחורים ידעו שקל זה לא יהיה. ריגה נמצא בכושר מעולה, כשבלטביה העונה נמצאת בשיאה, והיא נמצא בפסגה עם רצף מדהים של 18 ניצחונות ותיקו ב-19 המשחקים האחרונים. אם זה לא מספיק, החבורה מהבירה הגיעה ללא עומר אצילי, מלך השערים של הקבוצה, שנעדר לאחר פגיעת הראש במשחק הקודם וללא סילבה קאני שטוען כי הוא חולה.

פתיחת המשחק הייתה מנומנמת למדי מצד שתי הקבוצות, אך ככל שהדקות חלפו והמחצית התקרבה המארחת הראתה עליונות ואף הצליחה לאיים מספר פעמים על השער, אך לא אימצה את מיגל סילבה יתר על המידה. ההתעוררות הזו רק הכינה אותנו למה שהולך להגיע בפתיחת המחצית השניה.

ריגה לא חיכתה יותר משתי דקות בתוך החצי השני, כאשר בדקה ה-47 היא ביצעה תרגיל קרן מצד ימין, שהסתיים בכדור רוחב אותו דחק מקרוב ראמירס. הלחץ נמשך ובדקה ה-63 ראמירס השלים צמד, איך לא, ממהלך שהחל מקרן בצד שמאל והסתיים עם הדיפה רעה של מגיל סילבה שנחתה על ראשו. בדקה ה-69 ריגה כבר השיגה את השלישי, ואיך הוא הגיע? מצב נייח כמובן. כדור חופשי מצד ימין הסתיים עם שתי נגיחות ברחבה ושער של באבא מוסה, שקירב את הלטבים באופן משמעותי לשלב הבא.

עוד לפני משחק הגומלין אותו “תארח” בית”ר ירושלים ברומניה בשבוע הבא, ריגה תארח את גרובינה במסגרת הליגה המקומית בתקווה להמשיך במומנטום ולשמור על הפסגה. לחבורה של ברק יצחקי מנגד, יהיה שבוע שלם לחשוב טוב טוב על מה שקרה להם ערב, בתקווה, אולי, לבצע מהפך סנסציוני ולשמור על הסיכוי לעונה אירופית.