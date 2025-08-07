התרסקות: בית"ר ירושלים הובסה 3:0 לריגה

השחקן המצטיין
רג'ינאלדו רמירס, ציון: 8
למרות שלא הורגש במחצית הראשונה, הגיע כמו חלוץ גדול במחצית השנייה עם צמד שעשה את ההבדל
השחקן המאכזב
בריאן קרבאלי, ציון: 3
היה אמור להיות עוגן בהגנה, אך שגה לא מעט פעמים ולא הצליח לעצור את שחקני המארחת במצבים הנייחים בכלל
קריסה מוחלטת. דווקא לאחר פתיחת עונה טובה מאוד, בית”ר ירושלים התארחה הערב (חמישי) אצל ריגה בלטביה וספגה 3:0 מפתיע ומאכזב במיוחד במשחק הראשון במסגרת הסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג, בדרך אולי, להדחה מוקדמת.
הצהובים שחורים ידעו שקל זה לא יהיה. ריגה נמצא בכושר מעולה, כשבלטביה העונה נמצאת בשיאה, והיא נמצא בפסגה עם רצף מדהים של 18 ניצחונות ותיקו ב-19 המשחקים האחרונים. אם זה לא מספיק, החבורה מהבירה הגיעה ללא עומר אצילי, מלך השערים של הקבוצה, שנעדר לאחר פגיעת הראש במשחק הקודם וללא סילבה קאני שטוען כי הוא חולה.
פתיחת המשחק הייתה מנומנמת למדי מצד שתי הקבוצות, אך ככל שהדקות חלפו והמחצית התקרבה המארחת הראתה עליונות ואף הצליחה לאיים מספר פעמים על השער, אך לא אימצה את מיגל סילבה יתר על המידה. ההתעוררות הזו רק הכינה אותנו למה שהולך להגיע בפתיחת המחצית השניה.
ריגה לא חיכתה יותר משתי דקות בתוך החצי השני, כאשר בדקה ה-47 היא ביצעה תרגיל קרן מצד ימין, שהסתיים בכדור רוחב אותו דחק מקרוב ראמירס. הלחץ נמשך ובדקה ה-63 ראמירס השלים צמד, איך לא, ממהלך שהחל מקרן בצד שמאל והסתיים עם הדיפה רעה של מגיל סילבה שנחתה על ראשו. בדקה ה-69 ריגה כבר השיגה את השלישי, ואיך הוא הגיע? מצב נייח כמובן. כדור חופשי מצד ימין הסתיים עם שתי נגיחות ברחבה ושער של באבא מוסה, שקירב את הלטבים באופן משמעותי לשלב הבא.
עוד לפני משחק הגומלין אותו “תארח” בית”ר ירושלים ברומניה בשבוע הבא, ריגה תארח את גרובינה במסגרת הליגה המקומית בתקווה להמשיך במומנטום ולשמור על הפסגה. לחבורה של ברק יצחקי מנגד, יהיה שבוע שלם לחשוב טוב טוב על מה שקרה להם ערב, בתקווה, אולי, לבצע מהפך סנסציוני ולשמור על הסיכוי לעונה אירופית.
מחצית שניה
-
'90+6
- ליונל טשודי שרק לסיום ההתמודדות, בית"ר ירושלים נכנעה 3:0 לריגה.
-
'90+1
- אריאל מנדי רואה את הכרטיס הצהוב
-
'89
- עדי יונה, שנכנס טוב למשחק, ביצע מסירה כפולה עם ירין לוי ובעט מקרוב, אבל פספס את המסגרת.
-
'89
- באבא מוסה עושה עבירה ומקבל כרטיס צהוב
-
'86
- דור חוגי נכנס על חשבונו של ג'ונבוסקו קאלו
-
'76
- התקפה טובה של בית"ר ירושלים לאחר דקות ארוכות. עדי יונה מסר כדור עומק לזוהר זסנו שבנגיעה מסר לירדן שועה, אבל הכוכב בעט לא טוב ופספס הזדמנות נהדרת לצמק.
-
'71
- כובש הצמד ראמירס מחולף, תאיו נכנס על חשבונו
-
'69
- שער! ריגה עלתה ל-0:3: הירושלמים מתפרקים. ריגה קיבלה כדור חופשי מצד ימים, ובסיומן של שתי נגיחות ברחבה, מוסה הכניע את מיגל סילבה וקירב את קבוצתו לשלב הבא.
-
'67
- בית"ר ירושלים משנה מערך: גיל כהן נכנס במקומו של טימוטי מוזי
-
'63
- שער! ריגה עלתה ל-0:2: שוב מצב נייח, הפעם מצד שמאל. כדור קרן לא טוב של המארחת ניתז בחזרה לנגום, שהרים כדור טוב לראשו גאלו שנגח ונהדף על ידי סילבה בצורה לא טובה. ראמירס הגיע לכדור החוזר, נגח מקרוב והשלים צמד.
-
'60
- גם דור מיכה יוצא, עדי יונה נכנס במקומו
-
'60
- חילוף כפול בבית"ר ירושלים: זוהר זסנו נכנס על חשבונו של גרגורי מורוזוב
-
'57
- ריגה כמעט והכפילה את היתרון. התקפת מעבר נהדרת מצד שמאל הסתיימה בכדור רוחב של ג'ורקובסקיס לדיופ, שהסתובב ברחבה ובעט ממצב נח מעל המשקוף.
-
'47
- שער! ריגה עלתה ל-0:1: קצת יותר מדקה לאחר פתיחת המחצית השנייה, המארחת עלתה ליתרון מוצדק. לאחר תרגיל של קרן קצרה, גרימלדו שחרר כדור רוחב שעבר את כל הגנת בית"ר, והגיע לראמירס שדחק מקרוב ורץ לחגוג.
מחצית ראשונה
-
'38
- המארחת קיבלה קרן מצד ימין, אורלנדו גאלו הסתנן לפינה הקרובה ונגח, אך לא מספיק מדויק.
-
'31
- אחרי יותר מחצי שעה הגיעה הבעיטה ראשונה למסגרת, והיא הגיעה מצידה של ריגה. אורלנדו גאלו התרומם לכדור גובה והסיט אותו עם הראש, אבל מיגל סילבה תפס את הכדור בקלות.
-
'23
- מקסימס טוניסבס פגע עם המרפק בירין לוי וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק.
-
'12
- ירדן שועה הכניס כדור עומק חכם לירין לוי, שהשתלט וניסה למסור כדור רוחב, אבל נבלם ברגע האחרון על ידי שחקן הגנה.
-
'9
- איילסון טבארש ביצע עבירה מיותרת וגרם לבעיטה חופשית ממצב נח לזכות המארחת. ז'ואאו גרימלנו בעט לא רע, אך פספס את המסגרת.
-
'1
- השופט השוויצרי ליונל טשודי שרק לפתיחת ההתמודדות!