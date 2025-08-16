עברה מהפיכה: אתלטיקו שוב חולמת על אליפות

במשך שבועות ארוכים במהלך העונה שעברה, נדמה היה כי אתלטיקו מדריד הייתה מועמדת אמיתית לזכייה באליפות. כמו ב-2014, היו שלוש הגדולות צמודות בצמרת והזיכרונות מלפני 11 שנה הציתו את הדמיון בקרב אוהדי הקולצ'ונרוס. הרי אז זכתה קבוצתו של דייגו סימאונה באליפות על חשבון ברצלונה וריאל מדריד, והתקווה הייתה כי גם הפעם המזל יאיר לה פנים.

בפועל, התוצאה הייתה שונה. הפסד אומלל לחטאפה בתחילת מרץ לווה במפלה דרמטית מול ברצלונה. אתלטיקו ניצחה את הבלאוגרנה בחוץ 1:2 בדצמבר כאשר אלכסנדר סורלות’ השלים מהפך עמוק בזמן פציעות, אך בסיבוב השני הבקיע הנורבגי "מוקדם מדי", והיה זה תורה של בארסה לבצע את המהפך בדרך ל-2:4. כך התנפצו החלומות, כדור השלג החל להתגלגל ובטבלה הסופית דורגה אתלטיקו במקום השלישי, במרחק 12 נקודות מהאלופה הקטלונית ושמונה נקודות מהיריבה העירונית הלבנה. הקמפיין של צ'ולו נגמר רע וההנהלה הגיעה למסקנה כי הסגל זקוק לרענון משמעותי לקראת העונה החדשה על מנת לייצר אלטרנטיבה לשתי האימפריות.

כך יצאה אתלטיקו לקיץ מרתק, במהלכו לא היססה להיפרד משחקנים מתבגרים, גם אם הם היו אהובים וחשובים בשנים הקודמות. רודריגו דה פול, שהיה באנקר והזדהה באופן מוחלט עם רוח הצ'וליסמו, הצטרף לחברו הטוב, ליאו מסי, באינטר מיאמי. הוא כבר בן 31, עונה אחת נותרה בחוזהו ובמועדון מעריכים שזה היה העיתוי הנכון להיפרד ממנו - במיוחד כי בעוד חצי שנה יתקבלו תמורתו 15 מיליון אירו כאשר המעבר יושלם באופן סופי. לצפון אמריקה נשלח גם אנחל קוריאה. החלוץ הארגנטינאי היה אחד הוותיקים והמסורים ביותר ובדרך כלל לא התלונן על תפקידו כג'וקר במשך 11 שנה במדריד, אך גם דרכו בקבוצה הסתיימה בגיל 30.

רודריגו דה פול מוצג באינטר מיאמי (רויטרס)

אקסל ויטסל הבלגי היה אחת ההפתעות הנעימות מאז הגיע ב-2022, במיוחד כאשר שולב באופן לא שגרתי כבלם, אולם חוזהו לא חודש בהיותו בן 36. ססאר אספיליקווטה עשה את שלו במחויבות אינסופית, בדיוק כמו כאשר ענד את סרט הקפטן של צ'לסי, אך גם הוא לא היה רלוונטי עוד זמן קצר לפני יום הולדתו ה-36. סאול שבילה את העונה שעברה בהשאלה בסביליה, שוחרר ופתח דף חדש בפלמנגו בברזיל. איך שלא תסתכלו על זה, אתלטיקו שאפה לבנות סגל צעיר הרבה יותר, וגם יצירתי יותר.

וכך, נרכשו הקיץ שני קשרים התקפיים מהסוג שהיה כה חסר בעונה שעברה. אנטואן גריזמן עדיין שם, והצרפתי יהיה קריטי בגיל 34 גם במסגרת המדיניות החדשה, אבל סימאונה רצה שיהיה לו גיבוי במשבצת השחקן שמסוגל לייצר מצבי הבקעה רבים בכל משחק נתון. אלכס באנה, שחלם תמיד לשחק בברצלונה, הובא לאתלטיקו בדיוק לשם כך. עם 23 בישולים בליגה במדי ויאריאל בשנתיים האחרונות, האומן בן ה-24 הוא אחד השחקנים המהנים ביותר בספרד. אולי הוא עוד יגיע לקאמפ נואו בבוא העת, אבל כיום זה בלתי אפשרי וסימאונה רוצה שהוא יהיה התשובה של אתלטיקו לפדרי.

אם זה יעבוד, התוצאה תהיה מרהיבה, אבל אתלטיקו לא הסתפקה בכך. גם טיאגו אלמדה נרכש מבוטאפוגו תמורת 21 מיליון אירו. בצל עזיבתו של דה פול, נותר מספר אלופי העולם בסגל אתלטיקו קבוע על שלושה - אלמדה מצטרף לחוליאן אלברס ונהואל מולינה, אבל זה לא הסיפור המרכזי. מדובר בשחקן רב גוני שאוהב לספק את המסירה האחרונה ויודע כיצד לזכות בתארים - במהלך הקדנציה הקצרה בברזיל הוא ליקט אליפות והניף את את גביע הליברטדורס. במדריד מקווים שהאוסף יורחב בעתיד הקרוב.

23 בישולים בשנתיים האחרונות. אלכס באנה (רויטרס)

יש אופטימיות גדולה גם סביב הבאתו של ג'וני קרדוסו. הקשר המרכזי, שהוחתם מבטיס תמורת 30 מיליון אירו, מייצג אמנם את נבחרת ארצות הברית כי הוא נולד בניו ג'רזי, אך הוא ברזילאי לכל דבר. הוא משלב משמעת טקטית עם יכולת ניהול משחק, ובאתלטיקו רואים בו סוג של רודרי חדש. הוא אמור להתאים לדרישותיו של צ'ולו בכל הקשור להספק עבודה, ולהיות החוט המקשר בין הגנה להתקפה לשנים ארוכות - הרי הוא רק בן 23.

גם ההגנה קיבלה חיזוק משמעותי. סימאונה לא קיבל אמנם את היעד מספר אחת שלו בשוק כאשר המגעים עם טוטנהאם לגבי כריסטיאן רומרו נכשלו, אבל בלם חסון ויציב צורף בכל זאת. דויד האנקו הסלובקי הוא הרכש המבוגר ביותר בגיל 27, ופיינורד קיבלה תמורתו 26 מיליון אירו.

האנקו מסוגל לשחק גם כמגן שמאלי, אבל את התפקיד הזה מייעדים בקבוצה בעיקר למתיאו רוג'רי. האיטלקי בן ה-23 הגיע מאטאלנטה תמורת 17 מיליון אירו בלבד, במה שעשויה להיות השקעה מוצלחת במיוחד. רוג'רי רגיל יותר לסגור את כל הקו במערך של שלושה בלמים, וסימאונה מיישם לפרקים את הטקטיקה הזו. יש כאן הרבה אופציות לגמישות, ובואו של רוג'רי אף איפשר לאתלטיקו למכור את סמואל לינו לפלמנגו. באשר לאגף השני, מארק פוביל בן ה-22 צורף מאלמריה תמורת 16 מיליון אירו, והוא יהווה אלטרנטיבה צעירה למרקוס יורנטה ולמולינה.

זה יתחבר? דייגו סימאונה (רויטרס)

חלון ההעברות בקיץ שעבר היה מתוקשר יותר בזכות הגעתו של אלברס - אחד הכוכבים הנוצצים בדורו. הפעם, רוב ההחתמות עברו בשקט תעשייתי, אך הן מבטיחות על הנייר, וההוצאה הכללית משמעותית מאוד - היא נאמדת בכ-150 מיליון אירו. לסימאונה, המאמן עם השכר הגבוה ביותר, יש אתגר לחבר את כולם במהירות למכונה מגובשת ולתת פייט אמיתי לברצלונה וריאל.

בעונה שעברה החזיק החלום מעמד רק עד תחילת מרץ, אבל הפעם חייב צ'ולו לספק את הסחורה גם עד מאי. יש לו סגל הרבה יותר צעיר, שאמור להיות מסוגל להתמודד עם עומס המשחקים בכל החזיתות. את התוצאות יצפו האוהדים לראות כבר בעונה הקרובה, אבל רוב שחקני הרכש החדשים אמורים לשמש שלד גם בשנים הבאות. אתלטיקו עברה בשנתיים אלה שדרוג משמעותי, ובונה כעת את הקבוצה החדשה שלה.