קאררס חשף: העצה הראשונה שקיבל מאלונסו

אלברו קאררס בן ה-22 העניק את הראיון הראשון שלו מאז שהוצג כשחקן ריאל מדריד לפני שלושה שבועות, ובחר להחמיא באופן מיוחד למאמן החדש שלו, צ'אבי אלונסו. בראיון לערוץ הטלוויזיה של המועדון, שיתף המגן השמאלי את התרשמותו מהאימונים הראשונים, מהאווירה בחדר ההלבשה ומהדרישות הברורות של המאמן הבאסקי.

"קודם כל, צ'אבי הוא מאמן אינטנסיבי, אבל הכי חשוב, יש לו רעיונות מאוד ברורים. זה מה שאני אוהב בו", אמר קאררס, יליד פרול שבספרד. "הוא אומר את הדברים כמו שצריך, בלי סיבובים. הוא דורש ממני לתמוך בהתקפה, אבל גם לעזור בהגנה, כי צריך לעזור, זו העמדה שלי".

קאררס, שצורף הקיץ מבנפיקה ליסבון, התרשם מיד מהאיכות הקיימת בסגל הלבן. "לא עברו יומיים מהאימון הראשון, וכבר ראיתי את הרמה הגבוהה שיש כאן", אמר בהתלהבות. "אני מאוד שמח להיות כאן עם הקבוצה, עם כל החברים החדשים, ולהתכונן למה שמחכה לנו. מה שאני הכי אוהב זה הצניעות של כולם, האחדות בחדר ההלבשה, והאיכות האישית שיש לכל אחד".

הספרדי הצעיר הדגיש את חשיבות החיבור הקבוצתי כהכנה לעונה הקרובה: "אנחנו מתמקדים בהכנה, באימונים, למרות שכבר בקיץ עבדנו לבד, עכשיו זה הזמן להתחבר כקבוצה. זה מה שיביא לנו את כל התארים", אמר בתקווה.

בסיום, הודה קאררס שהוא כבר מדמיין את ההופעה הראשונה שלו באצטדיון סנטיאגו ברנבאו. מבחינתו, זו לא רק הגשמת חלום אישי, אלא גם תחילתה של דרך ארוכה, תחת מאמן שמאמין במשמעת ודרך ברורה.