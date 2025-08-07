יום חמישי, 07.08.2025 שעה 07:01
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

קאררס חשף: העצה הראשונה שקיבל מאלונסו

מגן הרכש של ריאל מדריד התראיין וסיפר על המאמן: "אינטנסיבי עם רעיונות ברורים. הוא דורש ממני לתמוך בהתקפה, א גם לעזור בהגנה". וגם: חדר ההלבשה

|
אלברו קאררס (ריאל מדריד)
אלברו קאררס (ריאל מדריד)

אלברו קאררס בן ה-22 העניק את הראיון הראשון שלו מאז שהוצג כשחקן ריאל מדריד לפני שלושה שבועות, ובחר להחמיא באופן מיוחד למאמן החדש שלו, צ'אבי אלונסו. בראיון לערוץ הטלוויזיה של המועדון, שיתף המגן השמאלי את התרשמותו מהאימונים הראשונים, מהאווירה בחדר ההלבשה ומהדרישות הברורות של המאמן הבאסקי.

"קודם כל, צ'אבי הוא מאמן אינטנסיבי, אבל הכי חשוב, יש לו רעיונות מאוד ברורים. זה מה שאני אוהב בו", אמר קאררס, יליד פרול שבספרד. "הוא אומר את הדברים כמו שצריך, בלי סיבובים. הוא דורש ממני לתמוך בהתקפה, אבל גם לעזור בהגנה, כי צריך לעזור, זו העמדה שלי".

קאררס, שצורף הקיץ מבנפיקה ליסבון, התרשם מיד מהאיכות הקיימת בסגל הלבן. "לא עברו יומיים מהאימון הראשון, וכבר ראיתי את הרמה הגבוהה שיש כאן", אמר בהתלהבות. "אני מאוד שמח להיות כאן עם הקבוצה, עם כל החברים החדשים, ולהתכונן למה שמחכה לנו. מה שאני הכי אוהב זה הצניעות של כולם, האחדות בחדר ההלבשה, והאיכות האישית שיש לכל אחד".

הספרדי הצעיר הדגיש את חשיבות החיבור הקבוצתי כהכנה לעונה הקרובה: "אנחנו מתמקדים בהכנה, באימונים, למרות שכבר בקיץ עבדנו לבד, עכשיו זה הזמן להתחבר כקבוצה. זה מה שיביא לנו את כל התארים", אמר בתקווה.

בסיום, הודה קאררס שהוא כבר מדמיין את ההופעה הראשונה שלו באצטדיון סנטיאגו ברנבאו. מבחינתו, זו לא רק הגשמת חלום אישי, אלא גם תחילתה של דרך ארוכה, תחת מאמן שמאמין במשמעת ודרך ברורה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלונגןרמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלו
רמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלונגןפורטוגל בהלם: לוק דה יונג הוצג במפתיע
פורטוגל בהלם: לוק דה יונג הוצג במפתיע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */