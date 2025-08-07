יום חמישי, 07.08.2025 שעה 07:01
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

המסר המסתורי שפרמין לופס פרסם ומיהר למחוק

אחד השחקנים הכי מחוזרים של ברצלונה פרסם מסר עוצמתי באינסטגרם ובהמשך מחק: "אנשים רעים אף פעם לא מנצחים, גם לא אלה שהפכו את הבגידה לדרך חיים"

|
פרמין לופס (החשבון האישי של השחקן)
פרמין לופס (החשבון האישי של השחקן)

פרמין לופס העלה אמש פוסט נרגש, שבאמצעותו ביטא צער עמוק, כך לפחות לפי לשון הדברים שכתב. הספרדי לא הסביר למי מופנות המילים הקשות, אך עוצמתן והעובדה שפורסמו בפלטפורמה כמו אינסטגרם, נגישות לכולם, הפכו את הדברים לבולטים במיוחד. לחשבון של פרמין יש יותר מ-4.7 מיליון עוקבים.

"אנשים רעים אף פעם לא מנצחים, גם לא אלה שמפנים את הראש, או אלה שהפכו את הבגידה לדרך חיים ואת הפחד לדגל שלהם", כתב פרמין לצד תמונה בשחור לבן של שחקני ברצלונה חוגגים שער.

המסר החריף נמשך כך: "זו רק שאלה של זמן. הם מפסידים כל יום, כי האיפור שהם שמים על עצמם בכל בוקר דוהה במוקדם או במאוחר, ובסוף הם מגלים לעולם את הפרצוף האמיתי שלהם".

פליק ופרמין לופס (IMAGO)פליק ופרמין לופס (IMAGO)

הפוסט, שכבר הספיק לעורר תגובות רבות וספקולציות, הוסר בידי פרמין עצמו זמן קצר לאחר שפורסם. במקביל להתרחשות ברשתות, פרמין לופס שב להתאמן עם חבריו לקבוצה, באימון כפול, כחלק מההכנות למשחק גביע גאמפר מול קבוצתו של ססק פברגאס, קומו, שיתקיים ביום ראשון באצטדיון יוהאן קרויף.

פרמין, שמחזיק בלא מעט הצעות וזכה להתעניינות מקבוצות כמו צ’לסי ומנצ’סטר יונייטד, שותף בשני המשחקים הראשונים במסע ביפן ובדרום קוריאה, מול ויסל קובה (1:2) ו-FC סיאול (3:7), אך נעדר מהשלישי, שנערך בדאגו (0:5), בשל פציעה בברך. ההיעדרות נבעה משיקולי זהירות, והוא צפוי להיות כשיר לקראת האימונים הקרובים של הקבוצה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלונגןרמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלו
רמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלונגןפורטוגל בהלם: לוק דה יונג הוצג במפתיע
פורטוגל בהלם: לוק דה יונג הוצג במפתיע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */