המסר המסתורי שפרמין לופס פרסם ומיהר למחוק

פרמין לופס העלה אמש פוסט נרגש, שבאמצעותו ביטא צער עמוק, כך לפחות לפי לשון הדברים שכתב. הספרדי לא הסביר למי מופנות המילים הקשות, אך עוצמתן והעובדה שפורסמו בפלטפורמה כמו אינסטגרם, נגישות לכולם, הפכו את הדברים לבולטים במיוחד. לחשבון של פרמין יש יותר מ-4.7 מיליון עוקבים.

"אנשים רעים אף פעם לא מנצחים, גם לא אלה שמפנים את הראש, או אלה שהפכו את הבגידה לדרך חיים ואת הפחד לדגל שלהם", כתב פרמין לצד תמונה בשחור לבן של שחקני ברצלונה חוגגים שער.

המסר החריף נמשך כך: "זו רק שאלה של זמן. הם מפסידים כל יום, כי האיפור שהם שמים על עצמם בכל בוקר דוהה במוקדם או במאוחר, ובסוף הם מגלים לעולם את הפרצוף האמיתי שלהם".

פליק ופרמין לופס (IMAGO)

הפוסט, שכבר הספיק לעורר תגובות רבות וספקולציות, הוסר בידי פרמין עצמו זמן קצר לאחר שפורסם. במקביל להתרחשות ברשתות, פרמין לופס שב להתאמן עם חבריו לקבוצה, באימון כפול, כחלק מההכנות למשחק גביע גאמפר מול קבוצתו של ססק פברגאס, קומו, שיתקיים ביום ראשון באצטדיון יוהאן קרויף.

פרמין, שמחזיק בלא מעט הצעות וזכה להתעניינות מקבוצות כמו צ’לסי ומנצ’סטר יונייטד, שותף בשני המשחקים הראשונים במסע ביפן ובדרום קוריאה, מול ויסל קובה (1:2) ו-FC סיאול (3:7), אך נעדר מהשלישי, שנערך בדאגו (0:5), בשל פציעה בברך. ההיעדרות נבעה משיקולי זהירות, והוא צפוי להיות כשיר לקראת האימונים הקרובים של הקבוצה.