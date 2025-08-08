יום שישי, 08.08.2025 שעה 23:09
כריסטיאנו רונאלדו וליאו מסי: עד מתי זה ימשיך?

כשהם רחוקים מאור הזרקורים, שניים מהשחקנים הגדולים בכל הזמנים ממשיכים לשפר את הסטטיסטיקות האישיות שלהם ולדחוף קדימה לאתגרים האחרונים בקריירה

ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)
ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

כריסטיאנו רונאלדו וליאו מסי. ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו. שניים מהשחקנים הגדולים בהיסטוריה. הדו קרב הגדול ביותר שנראה אי פעם במשחק היפה. יריבות שהחלה בשנת 2009, עם הצטרפותו של הפורטוגלי לריאל מדריד, וממשיכה עד היום, אף על פי שהם נמצאים במרחק של יותר מ-12,000 ק"מ זה מזה.

אמנם לא באותה עוצמה של השנים ההן, כששלטו בליגה הספרדית וזכו בכדורי זהב בזה אחר זה, אך השניים ממשיכים לשמש דוגמה גם כעת, בשלהי הקריירה, כשהכישרון והרצון לא כבים, גם כשמסי מתקרב ל-40 ורונאלדו כבר חצה את הגיל הזה, ושניהם משחקים מחוץ לליגות הבכירות באירופה.

עד מתי? זו השאלה שרבים שואלים. רונאלדו ממשיך להבקיע שערים בסעודיה, ומסי עושה את אותו הדבר בארצות הברית. הפורטוגלי הוסיף לארון הגביעים שלו את ליגת האומות לפני כחודש, בעוד מסי זכה במונדיאל ובקופה אמריקה בשנתיים וחצי האחרונות. רונאלדו פותח את עונתו ה-24 כשחקן מקצועי, ומסי את עונתו ה-22, נתון מדהים בפני עצמו.

ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

היעד הבא שמסומן באדום על יומנם של השניים הוא מונדיאל 2026, שיתקיים בארצות הברית, מקסיקו וקנדה בקיץ הבא. זה יהיה המונדיאל השישי של שניהם, שיא היסטורי, ואולי סיום סמלי לקריירות האדירות שלהם, אך המציאות כיום קצת שונה, במיוחד במקרה של רונאלדו.

כריסטיאנו רונאלדו: 2027, אתגר האלף שערים והבן

הקיץ הזה, על אף השמועות הרבות על עזיבה אפשרית מאל נאסר, כריסטיאנו רונאלדו חתם על חוזה חדש וענק עד 2027, במסגרתו הוא ירוויח כמעט חצי מיליון אירו ביום, מה שמחזק את מעמדו כפורץ דרך בכדורגל הסעודי, עם מטרה ברורה לעבר המונדיאל הבא.

מלך השערים בכל הזמנים שם לעצמו מטרה חדשה, הגעה ל-1,000 שערים בקריירה. כיום הוא עומד על 939 שערים, כלומר חסרים לו 61 כדי להגיע לשם. במדי אל נאסר בלבד הוא הבקיע 99 שערים בשלוש עונות, ממוצע של 33 שערים לעונה. אם ישמור על הקצב, הוא בהחלט יכול להגיע ליעד, וזה אפילו בלי לחשב את שעריו בנבחרת.

רוצה לסגור קריירה עם 1,000 שערים. רונאלדו (רויטרס)רוצה לסגור קריירה עם 1,000 שערים. רונאלדו (רויטרס)

ואם זה לא מספיק, עוד חלום שמניע את CR7 הוא לשחק יחד עם בנו. רונאלדו תמיד אמר שזהו חלום ילדות עבורו, וכיום זה כבר לא נראה רחוק מהמציאות. בנו, כריסטיאנו ג'וניור, משחק בקבוצת הנערים של אל נאסר (עד גיל 15), וכבר ערך בכורה במדי הנבחרת הצעירה של פורטוגל. ייתכן בהחלט שנראה את שניהם במדי הקבוצה הבוגרת. השאלה שנותרת פתוחה היא האם הדבר יקרה מסיבות מקצועיות או בעיקר כתמונה מרגשת, בדומה למקרה של לברון ג'יימס ובנו ברוני בלייקרס.

מסי: המונדיאל וסיום לא צפוי

בצדו של מסי, החוזה הנוכחי שלו באינטר מיאמי מסתיים ב-30 בדצמבר 2025. אך כבר כעת מתקיימות שיחות על הארכת החוזה לעוד שנה לפחות, כדי שיגיע בכושר מלא למונדיאל 2026. למעשה, לפי דיווחים, אינטר מיאמי מעוניינת להשאיר את הפרעוש כל עוד הוא ירצה וירגיש שהוא מסוגל לתרום.

מסי עומד כיום על 874 שערים ו-388 בישולים, עם 46 תארים ו-8 כדורי זהב בין ברצלונה, פאריס סן ז'רמן, נבחרת ארגנטינה ואינטר מיאמי. המספרים האלה ממשיכים לעלות מדי שבוע ב-MLS, אך העתיד שלו לאחר 2026 עדיין לוט בערפל.

ליאו מסי (רויטרס)ליאו מסי (רויטרס)

המונדיאל בארצות הברית נראה כמו במה מושלמת לפרידה מהנבחרת, ואולי גם מהקריירה כולה. אם אכן יחתום על הארכת חוזה, שיסתיים בסוף עונת 2026, כל תרחיש הופך להיות אפשרי. לאורך השנים דובר על חזרה אפשרית לברצלונה או אפילו לניואלס אולד בויס, הקבוצה בה גדל. אך מסי עצמו אמר בעבר שאינטר מיאמי תהיה תחנתו האחרונה, כך שהכל מצביע על פרישה בגיל 39 לאחר ניסיון להגנה על התואר שלו כאלוף העולם.

ומה אחרי הפרישה?

כשהם יפרשו, עולם הכדורגל יאבד חלק מהקסם שלו. אך גם אז, שני הכוכבים צפויים להישאר קרובים לעולם הכדורגל, כל אחד בדרכו. רונאלדו הביע לא אחת רצון להפוך לנשיא של מועדון כדורגל, אך הבהיר שכרגע הוא לא רואה את עצמו כמאמן. מעבר לכך, הוא צפוי לקחת חלק כשגריר של הכדורגל הערבי, והוא כבר מחזיק בפלטפורמת עסקים רחבה מאוד, תחום המלונאות, ביגוד, קולנוע, טניס פאדל, קליניקות שיער ואפילו קולנוע.

מסי, לעומת זאת, היה הרבה יותר שמור בנושא. הוא ציין רק שהוא רוצה להקדיש יותר זמן למשפחה ולחברים. עם זאת, יש לו השקעות בכמה תחומים, נדל"ן, אירוח ואופנה. הבעלים של אינטר מיאמי, חורחה מאס, רמז בעבר כי הארגנטינאי שואף להישאר קשור למועדון לצד דייויד בקהאם. בהקשר זה, לאינטר מיאמי יש יתרון על ברצלונה, שכן מסי מחזיק במניות בקבוצה, ונחשב לאחד מהבעלים בפועל.

