ה'ווינר' קבע: התל אביביות עדיפות במשחקי הערב

לארח ההדחה ממוקדמות ליגת האלופות, מכבי תל אביב נחושה להעפיל אל המפעל השני בחשיבותו ביבשת, הליגה האירופית. הערב (שלישי, 20:00) היא תפגוש את חאמרון ספרטנס למפגש הראשון מבין שניים במסגרת הסיבוב השלישי במוקדמות האירופית.

בנוסף אליה, גם יריבתה העירונית, הפועל תל אביב, תשחק הערב כשתתארח אצל מכבי נתניה במסגרת המחזור הרביעי של גביע הטוטו. האדומים רוצים לשמור על מאזן מושלם במפעל.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים עם דניא לדאפה (חגי מיכאלי)

לפי ה’ווינר’, אלופת המדינה פייבוריטית במשחקה כשהיא מקבלת יחס של פי 1.25 לניצחון. מנגד, ניצחון של היריבה יעניק יחס של פי 6.30 למהמרים, ותוצאת תיקו זוכה ליחס של פי 4.60.

בכל הקשור לגביע הטוטו, היחסים צמודים יותר. גם כאן, הקבוצה מתל אביב זוכה לעדיפות כשהיא מקבלת יחס של פי 2.15 לניצחון, בעוד היהלומים יחס של פי 2.70. במידה והקבוצות ייפרדו בתיקו, מי מהמנחשים שהימר על כך יזכה ליחס של פי 2.95.