יום שלישי, 19.08.2025 שעה 09:30
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
00-00צ'כיה1
00-00פורטוגל2
00-00לטביה3
00-00טורקיה4
00-00שבדיה5
00-00פינלנד6
00-00מונטנגרו7
00-00גרמניה8
00-00אנגליה9
00-00ליטא10
00-00סרביה11
00-00אסטוניה12
00-00גאורגיה13
00-00ספרד 14
00-00בלגיה15
00-00צרפת16
00-00יוון17
00-00איטליה 18
00-00סלובניה19
00-00פולין20
00-00בוסניה21
00-00קפריסין22
00-00ישראל23
00-00איסלנד24

בנבחרת ישראל מרוצים מהגיבוש והאווירה במחנה

החניכים של בית הלחמי ממשיכים בהכנות ליורובאסקט עם משחק היום מול אסטוניה. בצוות שמו דגש על הריבאונד, מדר יגביר קצב. וגם: ציון הדרך של מנקו

|
נמרוד לוי עולה לסל (פרטי)
נמרוד לוי עולה לסל (פרטי)

נבחרת ישראל פתחה אתמול (שני) את ההכנה האחרונה בהחלט לקראת היורובאסקט שיחל בהמשך החודש ברגל ימין עם ניצחון על גאורגיה במסגרת משחק ההכנה הראשון מבין חמישה שיערכו חניכיו של אריאל בית הלחמי לקראת אליפות אירופה בכדורסל. המשחק סיפק הזדמנות ראשונה ואמיתית לראות היכן הקבוצה עומדת לאחר כשבועיים של אימונים.

החדשות הטובות מבחינתה של הנבחרת היא הגיבוש, והשיח ממחנה האימון הוא כזה של אווירה מאוד טובה בין כלל השחקנים, כאשר מציינים כי מי שבינתיים מתפקד כ-א’ מורל הוא לא אחר מאשר ים מדר שמעריכים לגביו שבתקופה הקרובה הוא יתחיל להגביר את הקצב אך בינתיים שומרים עליו עד כמה שאפשר. במשחק עצמו ולאורך טורניר ההכנה כעת בית הלחמי וצוותו רוצים לתרגל דברים לקראת האליפות.

במשחק עצמו מול הגאורגים של אלכסנדר דז'יקיץ', הנבחרת הצליחה לברוח ליתרון מרשים במיוחד אך גם ראתה כיצד חניכיו של דז'ילה חוזרים למשחק ומקשים מאוד על השחקנים בכחול-לבן כאשר דבר אחד היה ברור מהמשחק הראשון והוא שהייתה בעיה קשה בריבאונד. כמה קשה? הכחולים לבנים הובסו 49:28 כאשר גאורגיה גם לוקחת לא פחות מ-21 ריבאונדים בהתקפה.

אריאל בית הלחמי (לילך וויס-רוזנברג)אריאל בית הלחמי (לילך וויס-רוזנברג)

כיצד הדבר משפיע? מאוד פשוט. בהתחשב בכך שנבחרת ישראל רוצה לרוץ מתי שהיא רק יכולה וכדי לרוץ צריך שהכדור יהיה קודם אצלה, המשמעות היא שכל עוד לא יורידו ריבאונדים, לא יוכלו לצאת להתקפות מעבר ומתפרצות וככל שיקלעו להתקפות רגילות, הרי שחניכיו של בית הלחמי יצטרכו להסתמך על כישרון אישי וכאן בדיוק כאן יכול לדבר העומק על הספסל של הנבחרת.

אז מה הלאה? היום כאמור הנבחרת תפגוש את אסטוניה ואז בשבת את קפריסין, בראשון את יוון, כאשר לאחר מכן תפגוש את מונטנגרו ב-17.8. בתוך כך, רפי מנקו ציין אתמול במשחק ההכנה נגד גאורגיה 50 הופעות בנבחרת ישראל. את מגן ההוקרה העניק לו מנהל הנבחרת, מוטי דניאל, שאמר: "זה לא מובן מאליו להגיע ל-50 הופעות. זה אומר התמדה, יכולת, שאתה בורג מרכזי בהיסטוריה של נבחרת ישראל ואני גאה לתת לך את המגן הזה".

מנקו אמר: "אני זוכר את ההופעה הראשונה, ודיברתי עם בר שזה היה משהו כמו לפני 10 שנים. אני אגיד שיש לנו מטרה גדולה הקיץ ואנחנו עובדים כדי להשתפר והיום זה היה הצעד הראשון אז בואו נמשיך כך עם הביחד שלנו, נמשיך ככה ונהנה ונעשה קיץ טוב".

רפי מנקו. ציון דרך עבורו (fiba.com)רפי מנקו. ציון דרך עבורו (fiba.com)
