וי ראשון: ישראל גברה 66:76 על גאורגיה בהכנה

זהו זה, ההכנות החלו באופן רשמי. נבחרת ישראל ערכה את משחק האימון הראשון שלה לקראת היורובאסקט הקרוב, כשפגשה את נבחרת גאורגיה למפגש ידידות ששוחק בלטביה. במפגש עצמו חניכיו של אריאל בית הלחמי רשמו וי ראשון וניצחו 66:76, כדי להתחיל את הקיץ הזה ברגל ימין. ישראל תמשיך בהכנות היום (שלישי), כשתפגוש למשחק ידידות נוסף את אסטוניה.

הנבחרת פתחה טוב יותר וברחה ליתרון קל בסיום הרבע הראשון, אבל היריבה פתחה בצורה חדה את הרבע השני והצדדים ירדו אל ההפסקה כשהכחולים לבנים הובילו 26:29, סקור די נמוך. הרבע השלישי נפתח עם ריצת 6:18 של ישראל, שהמשיכה לדהור והרבע הזה נגמר עם יתרון 42:63.

ברבע הרביעי גאורגיה עשתה סימנים של קאמבק ואפילו הורידה את ההפרש כבר לחמש נקודות בלבד שתיים וחצי דקות לסיום ההתמודדות, אבל חניכיו של בית הלחמי הצליחו לשמור על היתרון ולנצח בסיום, הודות לריצת 0:5 מהירה בדקות האחרונות.

נמרוד לוי עולה לסל (פרטי)

כזכור, לפני מספר ימים בית הלחמי ניפה את יאיר קרביץ ועוז בלייזר מסגל הנבחרת, ונותר עם 16, אבל למשחק הידידות הוא יכול היה לרשום 12 והוא בחר בשחקנים הבאים: בר טימור, רועי הובר, נועם יעקב, איתן בורג, ⁠קאדין קרינגטון, יובל זוסמן, דני אבדיה, רפי מנקו, תומר גינת, ⁠נמרוד לוי, עידן זלמנסון ורומן סורקין.

מי שלא שיחקו הם גיא פלטין, ים מדר, גור לביא ואיתי שגב, שזה לא בהכרח אומר שהם לא יהיו חלק מ-12 השחקנים באליפות אירופה, אבל לבינתיים הם לא שיחקו. ים מדר כמובן מתאושש מפציעה. מי שפתחו בחמישייה של הנבחרת הם: בר טימור, יובל זוסמן, דני אבדיה, תומר גינת ורומן סורקין.

רומן סורקין בלט מעל כולם עם 18 נקודות ושישה ריבאונדים, כאשר קאדין קרינגטון הוסיף 14 נקודות משלו, יובל זוסמן 13, נמרוד לוי ודני אבדיה קלעו 12 נקודות כ”א, תומר גינת הוסיף שש נקודות ורועי הובר קלע נקודה אחת. בר טימור, רפי מנקו, עידן זלמנסון, נועם יעקב ואיתן בורג שותפו ולא קלעו.