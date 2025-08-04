בדרך לתקדים? תביעה היסטורית נגד פיפ"א

בדרך לרעידת אדמה בכדורגל האירופי? אתמול (שני), קרן הצדק לשחקנים הגישה תביעה היסטורית נגד פיפ”א, בהמשך לפסיקה החיובית למלחמתו ארוכת השנים של לסאנה דיארה כנגד הארגון מחודש אוקטובר האחרון. אם תצליח הקרן בתביעתה, זו יכולה להיות מכה גדולה לפיפ”א.

בהמשך לתביעתו של דיארה, פסק בית הדין האירופי כי חלק מכללי פיפ”א בנוגע להעברות בינלאומיות של שחקנים מקצועיים, מנוגדים לחוק האיחוד האירופי. בכך הם פוגעים בתנועה החופשית של שחקנים ומגבילים את התחרות בין המועדונים.

ב-2014 פיפ”א לא אפשרה לדיארה להשלים את מעברו לשרלואה הבלגית, לאחר שלוקומוטיב מוסקבה שחררה אותו בגין בעיות משמעת. הארגון קבע שבשביל להשלים את המעבר, על השחקן לשלם למועדון הרוסי פיצויים בגובה עשרה מיליון אירו. הצרפתי נלחם במשך יותר מעשור עד לפסק הדין שהתקבל באוקטובר האחרון.

לסאנה דיארה במדי נבחרת צרפת (רויטרס)

“תקנות פיפ”א מפרות שני עקרונות יסוד של המשפט האירופי: תנועה חופשית של עובדים ותחרות הוגנת”, אמר בית המשפט האירופי. בעקבות תקדים ההחלטה בנושא דיארה, הוגשה היום תביעתה של קרן הצדק לשחקנים, שבמידה וההחלטה תהיה שוב לטובתם, עלול להישבר “המונופול” של ג’אני אינפנטינו. בספרד הגדירו את הנושא ככזה ש”יכול לשנות את שוק ההעברות”.

בנוסף, אם התביעה תצליח, הבעיה של פיפ”א תהיה גדולה יותר מאירוע נקודתי שכן מספר רב של שחקנים יוכלו לפתוח מחדש מקרים שקרו בעבר, והארגון אף עשוי להיות חשוף לעוד תביעות רבות כשמדובר במעל ל-100,000 כדורגלנים.