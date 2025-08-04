"אי אפשר להתעלם מחלאילי, מהטובים על הדשא"

מערכת ONE
ענאן חלאילי הגיע לעונת 2025/26. שחקן הכנף, שהיה מהגורמים הבולטים באליפות של רויאל אוניון סן ז’ילואז בבלגיה, פתח אמש (ראשון) לראשונה בהרכב של קבוצתו, וכבר בדקה הראשונה הצדיק את הקרדיט כשכבש את שערו הראשון העונה ב-0:5 על לובן.
חלאילי רשם סה”כ הופעה נהדרת, השלים 18 מ-22 מסירות מדויקות, 100% הצלחה בכדורים ארוכים והוחלף בדקה ה-67 במצב של 0:4, כשכצפוי, בבלגיה המשיכו להחמיא לישראלי שלא פתח במשחק הליגה הראשון שנגמר ב-1:1 מול אנטוורפן ובהפסד לקלאב ברוז’, כשהוא גם ינסה בהמשך העונה להרשים את הסקאוטים בשלב הליגה בליגת האלופות.
באתר “dhnet” פרגנו לחלאילי ורשמו: “הוא שחקן מרשים, מהטובים ביותר על הדשא”. ב’HLN’ אמרו: “חלאילי ניצל את ההזדמנות והבקיע תוך דקה, הוא לא היה רחוק מלכבוש את השער השלישי”. גם ב-’SPORZA’ החמיאו: “ככה אלופה משחקת. חלאילי הראה שאי אפשר להתעלם ממנו והבקיע תוך דקה בקלילות, כשהוא היה יכול להיבחר לשחקן המצטיין של המשחק.
מאמנו של אקס מכבי חיפה, סבסטיאן פוקונגולי, סיכם בסיום: “כל מי שפתח עשה עבודה טובה. אנחנו מתכוננים עובדים קשה, חדר ההלבשה מגובש. אנחנו בוחרים שחקנים עם אישיות מסוימת, כאלה שיוכלו להשפיע כאן ועכשיו, וזה עובד טוב”.