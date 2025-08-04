יום שלישי, 12.08.2025 שעה 15:21
ליגה בלגית 25-26
73-93אוניון סט. ז'ילואז1
72-63סט. טרוידן2
72-53סטנדרד ליאז'3
72-43מכלן4
65-93אנדרלכט5
63-53קלאב ברוז'6
53-53אנטוורפן7
46-53זולטה וורחם8
37-53ווסטרלו9
36-43גנט10
33-13לובייר11
24-33שרלרואה12
23-13דנדר13
15-33גנק14
14-03סרקל ברוז'15
110-33לובן16

"אי אפשר להתעלם מחלאילי, מהטובים על הדשא"

הישראלי של סן ז'ילואז כבש את שערו ה-1 לעונה ב-0:5 על לובן וזכה למחמאות: "שחקן מרשים, יכול היה להיבחר למצטיין". מאמנו: "כולם עשו עבודה טובה"

|
ענאן חלאילי (IMAGO)
ענאן חלאילי (IMAGO)

ענאן חלאילי הגיע לעונת 2025/26. שחקן הכנף, שהיה מהגורמים הבולטים באליפות של רויאל אוניון סן ז’ילואז בבלגיה, פתח אמש (ראשון) לראשונה בהרכב של קבוצתו, וכבר בדקה הראשונה הצדיק את הקרדיט כשכבש את שערו הראשון העונה ב-0:5 על לובן. 

חלאילי רשם סה”כ הופעה נהדרת, השלים 18 מ-22 מסירות מדויקות, 100% הצלחה בכדורים ארוכים והוחלף בדקה ה-67 במצב של 0:4, כשכצפוי, בבלגיה המשיכו להחמיא לישראלי שלא פתח במשחק הליגה הראשון שנגמר ב-1:1 מול אנטוורפן ובהפסד לקלאב ברוז’, כשהוא גם ינסה בהמשך העונה להרשים את הסקאוטים בשלב הליגה בליגת האלופות.

באתר “dhnet” פרגנו לחלאילי ורשמו: “הוא שחקן מרשים, מהטובים ביותר על הדשא”. ב’HLN’ אמרו: “חלאילי ניצל את ההזדמנות והבקיע תוך דקה, הוא לא היה רחוק מלכבוש את השער השלישי”. גם ב-’SPORZA’ החמיאו: “ככה אלופה משחקת. חלאילי הראה שאי אפשר להתעלם ממנו והבקיע תוך דקה בקלילות, כשהוא היה יכול להיבחר לשחקן המצטיין של המשחק.

ענאן חלאילי חוגג (IMAGO)ענאן חלאילי חוגג (IMAGO)

מאמנו של אקס מכבי חיפה, סבסטיאן פוקונגולי, סיכם בסיום: “כל מי שפתח עשה עבודה טובה. אנחנו מתכוננים עובדים קשה, חדר ההלבשה מגובש. אנחנו בוחרים שחקנים עם אישיות מסוימת, כאלה שיוכלו להשפיע כאן ועכשיו, וזה עובד טוב”.

