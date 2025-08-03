יום שלישי, 12.08.2025 שעה 15:21
כדורגל עולמי  >> ליגה בלגית
ליגה בלגית 25-26
73-93אוניון סט. ז'ילואז1
72-63סט. טרוידן2
72-53סטנדרד ליאז'3
72-43מכלן4
65-93אנדרלכט5
63-53קלאב ברוז'6
53-53אנטוורפן7
46-53זולטה וורחם8
37-53ווסטרלו9
36-43גנט10
33-13לובייר11
24-33שרלרואה12
23-13דנדר13
15-33גנק14
14-03סרקל ברוז'15
110-33לובן16

"הופעה מרשימה": חלאילי זכה לציון הגבוה ביותר

שחקן הכנף של אוניון סן ז'ילואז כבש את שערו הראשון לעונה ב-0:5 על לובן וזכה לציון 8 ולמחמאות בתקשורת הבלגית: "משלב נוכחות התקפית והגנתית"

|
ענאן חלאילי חוגג (רויטרס)
ענאן חלאילי חוגג (רויטרס)

ענאן חלאילי הגיע לעונת 2025/26. שחקן הכנף, שהיה מהגורמים הבולטים באליפות של רויאל אוניון סן ז’ילואז בבלגיה, פתח הערב (ראשון) לראשונה בהרכב של קבוצתו, וכבר בדקה הראשונה הצדיק את הקרדיט כשכבש את שערו הראשון העונה ב-0:5 על לובן. 

לאחר מכן, לחאלילי הייתה עוד הזדמנות נהדרת לכבוש, כאשר כדור שלו ניצל ברגע האחרון מקו השער. בסך הכל, חלאילי רשם הופעה נהדרת, עם 18/22 מסירות מדויקות, 100% הצלחה בכדורים ארוכים (3/3) ו-48 נגיעות בכדור, כשהוא רושם גם שלושה חילוצי כדור ותיקול אחד.

באתר “dhnet” חלאילי זכה לציון הגבוה בקבוצתו, 8, ונכתב עליו: “הוא סיפק הופעה מרשימה מאוד באגף הימני שלו, כשהוא משלב נוכחות התקפית, ואף היה זה שפתח את מסכת השערים, כשהוא עושה גם עבודה הגנתית. בנוסף, הוא הרשים בטכניקה מעל הממוצע”.

חלאילי לא פתח במשחק הליגה הראשון שנגמר ב-1:1 מול אנטוורפן, כמו גם בהפסד לקלאב ברוז’, מחזיקת הגביע, בסופר קאפ הבלגי. כזכור, הזכייה באליפות הקנתה לסן ז’ילואז מקום אוטומטי בשלב הליגה של ליגת האלופות, כאשר חלאילי ינסה לנצל את ההזדמנות כדי להרשים את הסקאוטים שכבר עוקבים אחריו מהליגות הגדולות על הבמה הכי גדולה ביבשת. 

