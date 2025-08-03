"הופעה מרשימה": חלאילי זכה לציון הגבוה ביותר

ענאן חלאילי הגיע לעונת 2025/26. שחקן הכנף, שהיה מהגורמים הבולטים באליפות של רויאל אוניון סן ז’ילואז בבלגיה, פתח הערב (ראשון) לראשונה בהרכב של קבוצתו, וכבר בדקה הראשונה הצדיק את הקרדיט כשכבש את שערו הראשון העונה ב-0:5 על לובן.

לאחר מכן, לחאלילי הייתה עוד הזדמנות נהדרת לכבוש, כאשר כדור שלו ניצל ברגע האחרון מקו השער. בסך הכל, חלאילי רשם הופעה נהדרת, עם 18/22 מסירות מדויקות, 100% הצלחה בכדורים ארוכים (3/3) ו-48 נגיעות בכדור, כשהוא רושם גם שלושה חילוצי כדור ותיקול אחד.

באתר “dhnet” חלאילי זכה לציון הגבוה בקבוצתו, 8, ונכתב עליו: “הוא סיפק הופעה מרשימה מאוד באגף הימני שלו, כשהוא משלב נוכחות התקפית, ואף היה זה שפתח את מסכת השערים, כשהוא עושה גם עבודה הגנתית. בנוסף, הוא הרשים בטכניקה מעל הממוצע”.

חלאילי לא פתח במשחק הליגה הראשון שנגמר ב-1:1 מול אנטוורפן, כמו גם בהפסד לקלאב ברוז’, מחזיקת הגביע, בסופר קאפ הבלגי. כזכור, הזכייה באליפות הקנתה לסן ז’ילואז מקום אוטומטי בשלב הליגה של ליגת האלופות, כאשר חלאילי ינסה לנצל את ההזדמנות כדי להרשים את הסקאוטים שכבר עוקבים אחריו מהליגות הגדולות על הבמה הכי גדולה ביבשת.