פיפ"א נגד קומבינת איחודי הקבוצות בליגת הנשים

ההתאחדות טוענת כי הכל נעשה כחוק, אך מסמך רשמי של פיפ"א מבהיר: "שינוי צורת ההתאגדות או מבנה של מועדון כדי לקדם זכאות ספורטיבית או רישוי אסור"

תמונת ארכיון של שחקניות הפועל עירוני פתח תקווה ואס
תמונת ארכיון של שחקניות הפועל עירוני פתח תקווה ואס"א תל אביב לפני קומבינות האיחוד (לילך וויס-רוזנברג

תופעת איחודי הקבוצות בליגת העל לנשים בכדורגל מעוררת סערה, והפעם עם תגובה אפשרית מצד פיפ"א. לאחרונה התאחדו אס"א תל אביב עם מכבי תל אביב, והפועל פתח תקווה מוזגה לתוך מכבי חולון. ההתאחדות לכדורגל אמנם אישרה את האיחודים, אך מסמך רשמי של פיפ"א משנת 2007 קובע חד משמעית: שינוי מבני במועדון שמטרתו קידום זכאות להשתתפות בתחרות או קבלת רישוי אינו חוקי.

במסמך ששוגר בזמנו לכל ההתאחדויות החברות בארגון, נכתב בין היתר: "הזכות להשתתף באליפות ליגה מקומית צריכה להתבסס בראש ובראשונה על הישגים ספורטיביים. לעיתים הזכות הזו עשויה להיות תלויה גם בעמידה בקריטריונים פיננסיים, כחלק מהליך רישוי מועדונים".

עוד נכתב: "לאחרונה נצפו מקרים שבהם נעשו צעדים חפוזים לפי דיני החברות, במטרה לקדם השתתפות של מועדון בתחרות או לקבל רישיון. על פי תקנון פיפ"א, יש למנוע פרקטיקות כאלה הפוגעות בשלמות התחרויות".

פיפ"א אף מתייחסת ישירות למקרים דומים לאלו שנרשמו בישראל, וקובעת בסעיף 3 למסמך: "שינוי צורת ההתאגדות או מבנה החברה של מועדון, כדי לקדם זכאות ספורטיבית או רישוי  אסור. זה כולל, בין היתר, שינוי כתובת, שינוי שם, או העברת מניות בין מועדונים שונים".

המסמך מדגיש כי כל החלטה מסוג זה חייבת להיות פתוחה לערעור בפני גוף מוסמך בהתאחדות המקומית, ומסיים בקריאה ברורה: "אנו מבקשים מהתאחדויות וליגות החברות לנקוט בצעדים נחושים ומיידיים למניעת פרקטיקות אלו  אם הן מתגלות".

מההתאחדות לכדורגל בישראל נמסר בתגובה: "האיחודים הרלוונטיים בליגת הנשים נעשו כדת וכדין ובהתאם לכל תקנון והוראה, ואושרו על ידי מזכירות ההתאחדות. עם כל הכבוד למסמך משנת 2007, מיותר לציין כי כל מי שסבור אחרת, רשאי לעתור לבית הדין העליון של ההתאחדות".

נזכיר כי הפועל פתח תקווה, אחת הקבוצות הוותיקות בליגת הנשים, נעלמה ביום בהיר אחד. הסיבה? עיריית פתח תקווה הודיעה שלא תתמוך עוד בקבוצה ולא תאפשר לה לארח משחקים בתחומה. במקום לסגור את המועדון נמצא פתרון יצירתי: איחוד עם מכבי חולון. מעתה, הקבוצה נרשמה בשם "מכבי חולון", והשם "הפועל פתח תקווה" נמחק לחלוטין, כאילו לא היה קיים. גם באתר ההתאחדות לכדורגל לא ניתן למצוא עוד את הפועל פ"ת בטבלאות השנים האחרונות  רק את מכבי חולון.

אירוני במיוחד הוא שמכבי חולון עצמה נקלעה בעבר לקשיים כלכליים, חדלה לפעול ונסגרה. אך זה לא מפריע לה לשוב לליגת העל  תחת ניהול אותה עמותה שהפעילה את הפועל פ"ת: "העמותה לקידום כדורגל נשים פתח תקווה". הכתובת של העמותה: יצחק בן דוד 23 פ"ת.

כך נעלמה הפועל פ"ת (צילום מסך)כך נעלמה הפועל פ"ת (צילום מסך)

כזכור, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, מכבי תל אביב מצאה דרך משלה לעלות לליגת העל לנשים מבלי להחזיק קבוצת בוגרות כלל. בהתאם לתקנון פרוץ של ההתאחדות לכדורגל, אושרה בקשת איחוד בין מכבי תל אביב (שמחזיקה רק קבוצות ילדות) לאס"א תל אביב  קבוצה ותיקה מהאוניברסיטה שמחזיקה גם קבוצת בוגרות.

התוצאה: הקבוצה המאוחדת תיקרא "מכבי אס"א תל אביב", ותשחק בעונה הקרובה בליגת העל, למרות שלמכבי ת"א עצמה אין קבוצת בוגרות פעילה. לפי התקנון, אין צורך להחזיק בקבוצת בוגרות כדי לבצע איחוד  מספיק שהאגודות ממוקמות בטווח של עד 30 ק"מ זו מזו, ושהבקשה תוגש 60 יום לפני פתיחת העונה. שני התנאים התקיימו, ולכן האיחוד אושר.

