השני ברצף: ישראל הפסידה 104:80 לבלגיה

נבחרת ישראל לנשים עד גיל 20 המשיכה היום (ראשון) את טורניר היורובאסקט עד גיל 20 כשפגשה למשחקה השני בטורניר את נבחרת בלגיה, לה נכנעה 104:80 ובעקבות כך ספגה את הפסדה השני בטורניר.

הבלגיות פתחו את המשחק טוב יותר ועלו ליתרון דו ספרתי כבר במהלך הרבע. מנגד, גל רביב ומיקה ביטן ניסו לשמור את החבורה של טל נתן בתמונה, אך היתרון הדו ספרתי של הבלגיות נשמר עד לסיום הרבע. לפני הירידה להפסקת המחצית, היריבה הגדילה את יתרונה וירדה ביתרון 15 למחצית, 34:49.

בתחילת המחצית השנייה נראה היה כי החבורה בכחול-לבן חוזרת לעניינים כשצימקה את התוצאה, אך בכל פעם שהיא התקרבה הבלגיות לחצו על הדוושה ופתחו פער משמעותי, שבשיאו עבר את יתרון 30 הנקודות. המשחק נכנס לג’ארבג’ טיים אחד ארוך ובסיומו הבלגיות יצאו עם ידן על העליונה, 80:104.

הישראליות יפגשו מחר את לטביה בניסיון להתאושש ולהשיג ניצחון ראשון בטורניר.

קלעו לישראל: גל רביב 15 נקודות, 7 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, הודיה קבדה 14 נקודות, מיקה ביטן 12 נק’ ו-7 אסט’, מעיין כהן 9 נק’,איילה אורן 7 נק’, מאי זמל ומאיה זילברשלג 6 נק’ כל אחת, תמר כהן ושיראל נחום 5 נק’ כ”א ומיקה ינאי 2 נק’.

רבע ראשון 29:19 לנבחרת בלגיה

נבחרת ישראל: מעיין כהן, מיקה ביטן, תמר כהן, איילה אורן, גל רביב.

נבחרת בלגיה: אלישיה קורטיאו, מרין קופ, קירה ברוינדונקס, נור דבוס, לואן בטיסטון.

קירה ברוינדונקס בלטה אצל היריבה, עם 13 נקודות עד כה. מנגד, תמר כהן, מיקה ביטן (המובילה בנבחרת עם 6 נקודות) וגל רביב, ניסו לשמור את ישראל במשחק. הבלגיות מובילות 12:25. שיראל נחום עם שלשה חשובה מהפינה צמצמה את התוצאה, ומאיה זילברשלג קלעה את הסל הראשון מהקו, והענישה בשלשה מכדור חוזר. סיום הרבע הראשון – 29:19 לבלגיות.

מיקה ביטן (FIBA)

רבע שני 49:34 לנבחרת בלגיה

קירה ברוינדונקס עם שלשה נוספת משלה, מעלה את הבלגיות ל-34:21, ומיד לאחר מכן מאיה זילברשלג קלעה שתי נקודות בצד השני. מיקה ביטן ממשיכה לבלוט בנבחרת ישראל והוסיפה שתי נקודות, ומעיין כהן עם שלשה הורידה את ההפרש ל-10 נקודות בלבד – 38:28. למרות הניסיונות לצמצם את הפער, נבחרת בלגיה ירדה למחצית ביתרון 34:49.

רבע שלישי: 54:85 לנבחרת בלגיה

איילה אורן פתחה את המחצית השנייה עם שלשה, אך הבלגיות הגיבו עם אחת משלהן בצד השני. הנבחרות החליפו סלים בפתיחת הרבע, אך הנבחרת של נתן התעלתה והורידה את ההפרש ל-10, 56:46, במה שגרם ליריבה לקחת פסק זמן, ממנו היא חזרה עם שתי שלשות שעצרו במעט את התנופה הישראלית. מאי זמל לקחה את העניינים לידיים, ועם מספר פעולות טובות צימקה את הפער במעט. דווס הבלגית הרימה את הקצה ועם חמש נקודות קבעה יתרון משמעותי לזכות נבחרתה, 54:73. הבלגיות סיימו את הרבע עם ריצת 0:17 שהעמידה את יתרונן מעל ל-30 רגע לפני הרבע המכריע, 54:85.

רבע רביעי: 80:104 לנבחרת בלגיה

הדקות הראשונות של הבע האחרון אופיינו בחילופי סלים על ידי שני הצדדים, אך הבלגיות הוכיחו את יתרונן. המשחק נכנס לג’ארבג’ טיים אחד ארוך, בו הנבחרת שלנו צימקה במעט, והנבחרות סיימו את המשחק בתוצאה 80:104 לבלגיות.