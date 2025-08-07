"קומו רוצה להשאיר את ריאל ללא זכויות על פאס"

ניקו פאס היה אחת מסנסציות העונה בכדורגל האירופי. בגיל 20 בלבד, הוא הפך לכוח המניע של קומו שעלתה לפני שנה לליגה הבכירה, וההתקדמות שלו הובילה אותו אפילו לזימון לבכורה לנבחרת ארגנטינה תחת ליונל סקאלוני. פאס גדל במחלקת הנוער של ריאל מדריד, ולאחר שערך הופעת בכורה בקבוצה הבוגרת, הוא נמכר בקיץ האחרון לקומו בתמורה ל-6.3 מיליון אירו.

עם זאת, העסקה כללה סדרת סעיפים שריאל שמרה לעצמה, וכעת הקבוצה האיטלקית רוצה לבטל אותם כדי לרכוש את מלוא הזכויות על השחקן, כך לפי דיווח של העיתונאי ג'אנלוקה די מארציו. בתחילה, ריאל מדריד שמרה לעצמה 50 אחוזים ממכירה עתידית, בנוסף לשלוש אופציות רכישה חוזרת.

האופציה הראשונה, לשנת 2025 בסכום של 8 מיליון אירו, כבר פגה. ב-2026 היא תעלה ל-9 מיליון, וב-2027 תעמוד על 10 מיליון אירו. בברנבאו לא ממהרים, שכן הסעיפים נחשבים לזולים מאוד. העונה, הם התמקדו בחיזוק החלק ההתקפי עם רכישתו של פרנקו מסטנטואונו, בעסקה של 63.5 מיליון אירו מול ריבר פלייט. ניקו פאס הוא קשר התקפי, תפקיד שמכוסה היטב בסגל של הבלאנקוס, במיוחד עם הכישרון המבטיח ארדה גולר.

פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)

התחזית עבור ניקו פאס במדי ריאל מדריד אינה מבטיחה, שכן שחקנים צעירים אחרים מקדימים אותו בסדר העדיפויות. קומו, לעומת זאת, רוצה לרכוש את מלוא הזכויות עליו. הקבוצה של ססק פברגאס תנסה לשכנע את הלבנים למכור אותו באופן סופי. לקומו יש את היכולת הכלכלית לבצע את העסקה, והם ינסו לפתות את סגנית אלופת ספרד בעזרת פנקס הצ'קים.

עם זאת, העמדה של ריאל מדריד אינה נראית חיובית. במועדון הלבן יודעים שיש להם שחקן נהדר בשליטה שלהם, ולא רוצים לאבד את הקשר אליו. קומו תצטרך להניח סכום כסף גדול מאוד על השולחן, וגם אז מכירה סופית נראית כמעט בלתי אפשרית.

הקבוצה מצפון איטליה הולכת בכל הכוח בעונתה השנייה בליגה האיטלקית הבכירה מאז שעלתה. קבוצת ההשקעות האינדונזית שמאחורי המועדון שואפת לבסס את מעמד הקבוצה בליגה הראשונה, וכבר החתימה שחקנים כמו באטורינה, חסוס רודריגס, אדאי, ניקולאס קון וסמואלה פיזאטי. המטרה הגדולה מבחינת קומו היא להשאיר את ניקו פאס בקבוצה כדי שיהפוך לכוכב המרכזי של המועדון, אך המכשול שמציבה ריאל מדריד נראה כרגע גבוה מדי.