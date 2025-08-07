יום חמישי, 07.08.2025 שעה 23:00
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

"קומו רוצה להשאיר את ריאל ללא זכויות על פאס"

הקבוצה של ססק פברגאס מתכוונת לבטל את הסעיפים שהמועדון ממדריד מחזיק בהם לגבי הקשר הארגנטינאי, ותנסה לפתות את הבלאנקוס, שמצידם יערימו קשיים

|
ניקו פאס (IMAGO)
ניקו פאס (IMAGO)

ניקו פאס היה אחת מסנסציות העונה בכדורגל האירופי. בגיל 20 בלבד, הוא הפך לכוח המניע של קומו שעלתה לפני שנה לליגה הבכירה, וההתקדמות שלו הובילה אותו אפילו לזימון לבכורה לנבחרת ארגנטינה תחת ליונל סקאלוני. פאס גדל במחלקת הנוער של ריאל מדריד, ולאחר שערך הופעת בכורה בקבוצה הבוגרת, הוא נמכר בקיץ האחרון לקומו בתמורה ל-6.3 מיליון אירו.

עם זאת, העסקה כללה סדרת סעיפים שריאל שמרה לעצמה, וכעת הקבוצה האיטלקית רוצה לבטל אותם כדי לרכוש את מלוא הזכויות על השחקן, כך לפי דיווח של העיתונאי ג'אנלוקה די מארציו. בתחילה, ריאל מדריד שמרה לעצמה 50 אחוזים ממכירה עתידית, בנוסף לשלוש אופציות רכישה חוזרת.

האופציה הראשונה, לשנת 2025 בסכום של 8 מיליון אירו, כבר פגה. ב-2026 היא תעלה ל-9 מיליון, וב-2027 תעמוד על 10 מיליון אירו. בברנבאו לא ממהרים, שכן הסעיפים נחשבים לזולים מאוד. העונה, הם התמקדו בחיזוק החלק ההתקפי עם רכישתו של פרנקו מסטנטואונו, בעסקה של 63.5 מיליון אירו מול ריבר פלייט. ניקו פאס הוא קשר התקפי, תפקיד שמכוסה היטב בסגל של הבלאנקוס, במיוחד עם הכישרון המבטיח ארדה גולר.

פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)

התחזית עבור ניקו פאס במדי ריאל מדריד אינה מבטיחה, שכן שחקנים צעירים אחרים מקדימים אותו בסדר העדיפויות. קומו, לעומת זאת, רוצה לרכוש את מלוא הזכויות עליו. הקבוצה של ססק פברגאס תנסה לשכנע את הלבנים למכור אותו באופן סופי. לקומו יש את היכולת הכלכלית לבצע את העסקה, והם ינסו לפתות את סגנית אלופת ספרד בעזרת פנקס הצ'קים.

עם זאת, העמדה של ריאל מדריד אינה נראית חיובית. במועדון הלבן יודעים שיש להם שחקן נהדר בשליטה שלהם, ולא רוצים לאבד את הקשר אליו. קומו תצטרך להניח סכום כסף גדול מאוד על השולחן, וגם אז מכירה סופית נראית כמעט בלתי אפשרית.

הקבוצה מצפון איטליה הולכת בכל הכוח בעונתה השנייה בליגה האיטלקית הבכירה מאז שעלתה. קבוצת ההשקעות האינדונזית שמאחורי המועדון שואפת לבסס את מעמד הקבוצה בליגה הראשונה, וכבר החתימה שחקנים כמו באטורינה, חסוס רודריגס, אדאי, ניקולאס קון וסמואלה פיזאטי. המטרה הגדולה מבחינת קומו היא להשאיר את ניקו פאס בקבוצה כדי שיהפוך לכוכב המרכזי של המועדון, אך המכשול שמציבה ריאל מדריד נראה כרגע גבוה מדי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלונגןרמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלו
רמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */