"מסי השבדי": הרכש של ברצלונה מכוון לטופ

ילד רגיל ישן בדרך כלל עם דובי בלילה, אבל רוני ברדג'י, הרכש של ברצלונה, לא היה ילד רגיל. כמו כולם הוא צפה בליאו מסי ושאף ללכת בדרכו, רק שבניגוד לאחרים, הוא באמת התכוון לזה בכל הרצינות ומשום כך נהג ללכת לישון כאשר כדורגל מונח לצידו על הכרית.

בגיל 19 הגשים שחקן הכנף את שאיפתו הגדולה והגיע למועדון הקטלוני המפואר. כעת הוא לוקח חלק במסע הטרום עונתי של ברצלונה לאסיה ולנסות להרשים את האנזי פליק שצריך לקבל החלטה לגביו, אחרי שמספר קבוצות בליגה הספרדית הביעו עניין לצרפו בהשאלה.

האם נדמה לכם שהוא מתכוון להיות עוד רכש אפור שיישכח תוך כמה שנים? זה ממש לא מה שהוא מתכוון לעשות.

"אני רוצה להיות הטוב ביותר בעולם", הבהיר ברדג'י בראיון ל'ניו יורק טיימס' כאשר פורסם על מועמדותו לבארסה. "זו המטרה שלי ובשביל זה אני עובד קשה. יש לי מטרה להתפתח ואני אף פעם לא מסופק, תמיד אני שואף ליותר והרעב לא עוזב אותי. אם אתה חולם - אז תחלום בגדול ורק אני יכול לעצור את עצמי".

בטקס הצגתו בקטלוניה הוסיף: "אני שחקן שאוהב את הכדור, אוהב לכדרר ולבעוט לשער וגם עוזר לחברים שלי לקבוצה להשתפר. הייתי אומר שאני שחקן שלם ואני רוצה להראות מי אני".

ברדג'י, ששיחק בנבחרות הצעירות של שבדיה, נולד בכוויית להורים שהגיעו מסוריה. אביו סמיר, שהיה כדורגלן בצעירותו, הוא ממוצא ארמני והכיר את אימו רולה (בת הקהילה האשורית) עוד בחלב, לפני שהזוג היגר לכוויית לצורכי עבודתו של האב במכירת מוצרים.

רוני ברדג'י (אינסטגרם)

כבר מילדות חלם ברדג'י להיות כדורגלן. כשהיה בן שלוש שכר אביו עבורו מגרש כדי שיוכל לשחק בכל הזדמנות. זאת, למרות שהמשפחה ממש לא נהנתה מרווחה כלכלית וחיה בדירה צנועה בכוויית סיטי.

כשהיה בן 6 המשפחה החליטה להגר מכוויית. האופציה של חזרה לסוריה אפילו באופן זמני כלל לא עמדה על הפרק בשל מלחמת האזרחים הרצחנית שניהל אז משטרו של בשאר אסד נגד המורדים וההורים החליטו לעבור לשבדיה.

סמיר האב נשאר תחילה בכוויית ורוני סיפר שהתקשה לחיות בלעדיו בארץ זרה. הילד למד לדבר שבדית תוך זמן קצר והכדורגל היווה עבורו מפלט באותה תקופה. "היה לנו קשה באותן זמן" סיפרה האם רולה בראיון לתקשורת בשבדיה". לא היה עבורי פשוט עם שני ילדים בארץ חדשה, כאשר רוני היה בן 6 ואחיו ראיין בן שנתיים".

ברדג'י הספיק לשחק בילדותו בקלינגה ואחר כך עבר לרודבי. בגיל 12 הרשים במבחנים בטוטנהאם, אבל נשאר בשבדיה. ב-2019 הגיע למאלמו, בה סיים כמלך שערי ליגת הנוער עם 15 שערים ב-10 משחקים. בנובמבר 2020, כשהיה בן 15 נרכש על ידי פ.צ קופנהאגן. משפחתו המשיכה להתגורר בשבדיה והוא היה עושה בכל יום את הדרך במעבר לדנמרק השכנה וחוזר הביתה בערב.

כבר בתחילת הדרך הרשים שחקן הכנף במהירות, הזריזות, הטכניקה והשליטה בכדור. כמו מסי האליל הגדול שלו, וכמו לאמין ימאל הצעיר ממנו בכמעט שנתיים, גם הוא מציג כדרור מסחרר ברגל שמאל, תוך שהוא חותך למרכז ומשגר בעיטות מסוכנות לשער או שולח מסירות סרגל לחבריו.

בנוסף, ברדג'י היצירתי המציג ביטחון עצמי ומשמעת גם חזק למרות שאינו גבוה (1.73 מטר) ומסוגל לשחק כחלוץ. בקבוצת הנוער של קופנהאגן הוא היה להיט עם 15 כיבושים ושישה בישולים והאוהדים לא שוכחים כיצד כבש רביעיה ב-1:8 על מיטיולן.

רוני ברדג'י (IMAGO)

החל לשחק בליגת האלופות בגיל 17

בגיל 16 ושישה ימים הפך ברדג'י לכדורגלן הצעיר ביותר בהיסטוריה שהופיע במדי הקבוצה הבוגרת של קופנהאגן. כעבור שבוע הבקיע את שער הבכורה שלו ובאוקטובר 2022 שיחק לראשונה בליגת האלופות כשהיה בן 17.

בנובמבר 2023 הבקיע את שער הבכורה שלו בצ'מפיונס בניצחון 3:4 על מנצ'סטר יונייטד, אבל במאי 2024 נפצע בברכו ונעדר כמעט שנה מהמגרשים. הוא הספיק לשחק ב-36 משחקים במדי קופנהאגן (לבש את החולצה מספר 40) בעונת 2023/24 ולכבוש 10 שערים (7 שערים ב-23 מחזורי ליגה).

במרץ האחרון חזר ברדג'י למגרשים והספיק לרשום 6 הופעות במדי קופנהאגן, 5 מהן בליגה הדנית. הוא זכה עם הקבוצה בשלושה תארי אליפות (2022, 2023 ו-2025) ושני גביעים (2023 ו-2025).

ב-14 ביולי הגיע היום הגדול של ברדג'י. ברצלונה רכשה אותו תמורת 2 מיליון אירו (הסכום יגדל בהתאם למספר הופעותיו במדי הקבוצה) והחתימה אותו לארבע שנים אחרי שהמנהל המקצועי דקו עקב אחריו משך שנתיים. לפני שחתם בבארסה זכה ברעדג'י להתעניינות גם מפורטו ומאיורקה ובזכות כשרונו קיבל כותרות בעיתונות כמו "מסי השבדי" ו"זלאטן הבא".

רוני, שיהיה השבדי הרביעי שלובש את מדי בארסה (קדמו לו פטריק אנדרסון, הנריק לארסון וזלאטן איברהימוביץ') אינו הכדורגלן היחיד במשפחתו. אחיו הצעיר ריאן בן ה-15 משחק בנערים של קופנהאגן והשניים הפכו לגאוות הקהילה הארמנית בסקנדינביה, בה מקווים הכל ששניהם יחליטו בעתיד לשחק בנבחרת ארמניה.

רוני ברדג'י (IMAGO)

האם הוא יעדיף לייצג את הארמנים על פני שבדיה? האם יבחר בנבחרת סוריה בה נולדו הוריו או בכוויית בה נולד? ימים יגידו. בשבדיה לא ממש ידעו על מוצאו הארמני עד לאחרונה ואפילו בכלי התקשורת המקומיים בעיר הולדתו קלינגה שבדרום המדינה הודו שהדבר חדש עבורם.

מי שחשף את הנושא היה העיתון הארמני 'ספורטרן'. העיתון קיים ראיון עם כדורגלן הנבחרת הצעירה של ארמניה, אלברט טמויאן, שלטענתו הוא חבר קרוב של ראיין, אחיו הצעיר של רוני. "יש לשני האחים שורשים ארמנים מצד האבא שלהם", סיפר טמויאן. "הסבא שלהם מצד האב ארמני מחלב".

רוני, ששמו הפרטי מבוטא Roony, הדגיש שהוא ניתן לו על ידי אימו לא בגלל וויין רוני, למרות שאביו סמיר אהד את מנצ'סטר יונייטד בצעירותו וגם טען ששמו של אחיו ראיין לא ניתן לו על שם ראיין גיגס. תחליטו לבד אם להאמין או לא, אבל מי שהיה נחוש ללכת בדרכו של מסי מהרגע בו למד ללכת מעוניין שתדברו עליו בזכות עצמו.

גם אם לאמין ימאל מככב היום בברצלונה וממלא את מקומו של מסי, גם אם ברדג'י רק חזר מפציעה ולא עושה רושם כמי שעומד לשחק בקביעות בהרכב של ברצלונה, הרכש הטרי ממש לא מתכוון להישאר בצל של אף אחד ולא חושב למלא תפקיד משני, אז כדאי מאוד לשים לב אליו.