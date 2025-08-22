חדשה לגמרי: הפועל חיפה תשחזר את ההצלחה?

הפועל חיפה עברה הקיץ מהפכה של ממש לעומת העונה הקודמת. בזמן שלאורך כל תקופת ההכנה מרחפת שאלת עתידו של יואב כץ שהודיע שיש בכוונתו למכור את המועדון ולפיכך הוא מעמיד תקציב נמוך השנה בהשוואה לשנים עברו, המאמן גל אראל שזכה לתפקיד חלומותיו להוביל בפעם הראשונה קבוצה בליגת העל ועוד את קבוצת נעוריו.

הוא נאלץ להרכיב קבוצה עם שחקנים זרים לא יקרים ובתוספת שחקנים צעירים ואלמונים מהליגות הנמוכות יותר. עד עכשיו נראה שקשה לקבוע לאן מועדות פני הקבוצה, אבל התחושה הכללית היא שהפועל חיפה של השנה נחלשה משמעותית ביחס לעונה הקודמת ועדיין עם חיזוק נוסף ניתן יהיה לעשות הרבה יותר.

הסגל

שוערים: ניב אנטמן (33), עומר חנין (24) אורי לוי (18).

הגנה: תמיר ארבל (23), דור מלול (36), אורן ביטון (36), ג'ורג' דיבה (26), אחמד מחג'אנה (18), נפתלי בלאי (28), סאנה גומז (25), ברונו רמירז (31).

קישור: לארי אנגולו (29), נאור סבג (32), יאסמו קבדה (24) לירן סרדל (30), רוי נאווי (21), יונתן פרבר (24), רג'יס אנדו (25), סלאם ג'ידו (24), יעד גונן (18).

התקפה: ג'בון איסט (28), איתי בוגנים (24), אניס פורת (20), חיים מקונן (24), סער אלקיים (17), רועי זיקרי (33).

הצטרפו: חיים מקונן, רג'יס אנדו, סלאם ג'ידו, יאסמו קבדה, אניס פורת, רוי נאווי, רועי זיקרי, נפתלי בלאי, עומר חנין, סאנה גומז, ברונו רמירז ולארי אנגולו.

עזבו: אוראל דגני, פרננד מאיימבו, תיאמוקו דיארה, נועם בן הרוש, איתמר נוי, יואב גראפי, דור חוגי, דימטרי אנטלבסקי, דראמן סאלו, ינון אליהו, ירין סרדל, אבובקר דומביה ובר לין.

נאור סבג מוסר (עמרי שטיין)

המאמן

גל אראל קיבל את הקרדיט מיואב כץ להוביל את הקבוצה על אף חוסר ניסיונו. אראל הוא המאמן הכי צעיר בליגת העל (36), ויואב כץ החליט ללכת עליו לאחר שהתרשם ממנו בשנתיים בהם שימש אראל כעוזרו של רוני לוי והיו לו מניות לא מעטות בהצלחת הקבוצה בתקופה. מדובר במאמן שרוצה כל הזמן ללמוד, פריק של כדורגל, גם של ליגות פחות מוכרות כמו הליגה למשל בקוסטה ריקה משם החליט להחתים את איסט. מדובר באחד הסמלים והמנהיגים של הקבוצה לאורך שנים, הוא החל את דרכו לפני 30 שנה כילד בבה"ס לכדורגל ועכשיו סוגר מעגל והפך למאמן ראשי של הקבוצה.

גל אראל (עמרי שטיין)

השחקן שצריך לעשות את ההבדל

אחרי שנפרדה בפחות משנה משני חלוצים מצוינים כמו גיא מלמד ודור חוגי, הפועל חיפה שמה את כל יהבה בהתקפה על ג'בון איסט שנחשב לאחד הבאנקרים של גל אראל. איסט כבר בעונה הקודמת הוכיח את יכולת הכיבוש שלו כאשר כבש שישה שערים בחצי עונה, כולל שלושער בדרבי מול מכבי חיפה ב-1:5. מדובר בחלוץ נבחרת ג'מייקה, אחד שחי את המשחק ויודע לכוון ולהנהיג בלי פשרות את שאר השחקנים.

ג'בון איסט (עמרי שטיין)

השחקן שיפרוץ

יונתן פרבר. הברקה של הפועל חיפה עוד בעונה הקודמת כאשר שלפה אותו מהפועל רעננה מליגה א'. מדובר בקרדיט של רוני לוי שזיהה את הפוטנציאל. שחקן מאד טכני עם אחד על אחד מצוין ובעיטה חזקה בשתי רגלים ואם ישפר את קבלת ההחלטות בפעולה האחרונה הוא צפוי להיות אחת מתגליות העונה.

יונתן פרבר בפעולה (עמרי שטיין)

המשתכרים הבכירים

מקום ראשון: ג’בון איסט ולירן סרדל – 180 אלף דולר

מקום שני: נאור סבג – 170 אלף דולר

מקום שלישי: רג’יס אנדו – 150 אלף דולר

לירן סרדל (חג'אג' רחאל)

על אילו מקומות תתמודד הקבוצה

אמנם הסגל נחלש משמעותית, אך עדיין יש בקבוצה מספיק ניסיון, כישרון ו-ותק כדי לא להיקלע לבעיות בתחתית, וגם אם כן קשה לראות מצב שבו הצפוניים ינשרו לליגה הלאומית. הפועל חיפה צפויה להתמודד על מקומות 6-9 העונה.