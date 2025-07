מפגין פרו פלסטיני פרץ למסלול הטור דה פראנס

קבוצת הרכיבה הישראלית ‘ישראל פרמייר טק’ משתתפת בטור דה פראנס ומביאה למדינה כבוד רב, אך היום (רביעי) קרה אירוע שמכעיס את חובבי הספורט הישראלים במהלך הטורניר, כשפרו פלסטיני פרץ למסלול ונעצר על רקע שריקות בוז של הקהל.

התקרית אירעה ממש 100 מטר מקו הסיום של השלב במרכז טולוז, כאשר שני הרוכבים שהובילו את המרוץ וכן מתיאו ואן דר פול שעטו לעבר קו הסיום. המפגין, שלבש חולצה ועליה נכתב “Israel out of the tour” - מסר המבטא את עמדת תנועת החרם אשר קראה לתומכיה למחות על השתתפות קבוצת ישראל פרמייר טק בטור דה פראנס, עבר את מחסום הברזל ופרץ פנימה למסלול, אבל איש בטחון שעמד בסמוך הגיב מיד והדף אותו בחזרה בכל אב לעבר הגדר, והוא נאזק ונעצר על ידי המשטרה.הרוכבים, יש לציין עברו בבטחה, וכמובן גם רוכבי ישראל פרמייר טק שחצו את קו הסיום שתי דקות אחר כך.

יש לציין שאין זו הפעם הראשונה שתקריות כאלו מתרחשות. אחת דומה התרחשה בג’ירו דה איטליה השנה. אבל הקבוצה הישראלית זוכה לשמירה כבדה והדוקה מצד על משטרת צרפת כל העת, 24 שעות ביממה, גם במרוץ וגם אחריו - ובקבוצה מרגישים בטוחים .

יש גם לציין שדווקא בצרפת, בניגוד לאיטליה, הטור עבר עד כה ללא כל מחאה פרו פלשתינאית ניכרת בשטח, כנראה מאחר ותנועת החרם לא הצליחה למצוא אהדה לנסיונותיה לדחוף את התומכים שלה למחאה. גם הקהל בטור מביע תמיכה בקבוצה ומתנגד לכל צורת מחאה אלימה, ולראיה, המפגין זכה לקיתונות של בוז כאשר נעצר.

מישראל פרמייר טק נמסר בתגובה: “ישראל פרימייר-טק מכבדת את זכותו של כל אדם לחופש ביטוי, כולל הזכות להפגין. עם זאת, הקבוצה מגנה באופן חד משמעי כל הפגנה או פעולה של יחידים שמפריעות למהלך המרוץ בטור דה פראנס ומסכנות את ביטחונם של רוכבי הפלטון כולו – כפי שקרה בשלב ה-11. אנו מודים ל-ASO ( הארגון המנהל את הטור דה פראנס) על תגובתם המהירה שאפשרה את המשך המרוץ ללא פגיעה ברוכבים.

“המיקוד של IPT הוא בתחרות עצמה, ואנו ממשיכים לשתף פעולה עם מארגני המרוץ וכל הגורמים הרלוונטיים כדי להבטיח שכל הפגנה לא תסכן את ביטחונם של חברי הקבוצה, לא תפגע במהלך המרוץ ולא תמנע מאיתנו את הזכות להשתתף בו. אמצעי האבטחה שניתנים לקבוצה במהלך הטור דה פראנס נקבעים על ידי ה-ASO ומשטרת צרפת. הקבוצה משתפת פעולה באופן מלא עם הנהלים הביטחוניים שנקבעו על ידי מארגני המרוץ ומעריכה מאוד את המאמצים הרבים שנעשים על ידי כל הגורמים לשמירה על ביטחונם של חברי הקבוצה במהלך המירוץ”.