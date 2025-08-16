השותף החדש של הולאנד ייפרד זמנית מסיטי?

פעם, כאשר אולה גונאר סולשיאר אימן את ארלינג הולאנד במולדה, הוא עשה את המקסימום כדי לשכנע את מנצ'סטר יונייטד להחתימו. המהלך לא יצא לפועל, והחלוץ עשה בסופו של דבר את דרכו לזלצבורג, משם לבורוסיה דורטמנוד, ולבסוף מצא את מקומו במנצ'סטר סיטי.

זה היה טבעי, כי הוא אוהד לידס יונייטד, בה שיחק אביו אלף אינגה, שלבש גם את המדים התכולים במנצ'סטר והיה מעורב בתקרית המפרוסמת עם רוי קין. שתי הקבוצות המדוברות הן יריבות מרות של השדים האדומים, ועם כל הכבוד לסולשיאר, לא הייתה לסקורר מוטיבציה יתרה להגיע לאולד טראפורד.

סיפורו של סברה ניפאן, ילד הפלא החדש של הכדורגל הנורבגי, שונה לגמרי כי הוא אוהד מושבע של מנצ'סטר יונייטד. הכוכב בן ה-18 של רוזנבורג סיפר כבר מזמן על הערצתו הגדולה לכריסטיאנו רונאלדו, שמשכה אותו לכיוון החולצה האדומה, גם אם הפורטוגלי עזב את מנצ'סטר בפעם הראשונה כאשר ניפאן היה בן שנתיים.

סברה ניפאן בפעולה (רויטרס)

סקאוטים מטעם המועדון עקבו אחריו מזמן, וכבר לפני שנתיים דובר בנורבגיה על האפשרות כי יעבור למועדון חלומותיו. אבל הנה לכם – מנצ'סטר סיטי לקחה גם אותו. הקשר המחונן צפוי לחתום השבוע בשורות התכולים שישלמו תמורתו כ-15 מיליון אירו. אם הפוטנציאל עליו מדברים אכן קיים וניתן למיצוי, הרי שמדובר במחיר מציאה.

בינתיים, הזכרנו את הולאנד ואת רונאלדו, וניפאן עצמו היה סקורר מצוין בילדותו. כאשר שיחק בגיל 14 בנערים של נארדו הקטנה מהפרבר של טרונדהיים, הוא הפציץ 45 שערים ב-17 משחקים, ומשך את תשומת ליבה של רוזנבורג שמיהרה לצרפו.

כריסטיאנו רונאלדו וחבריו למנצ'סטר יונייטד (רויטרס)

עם זאת, הוא לא חלוץ כלל, אלא קשר רב גוני עם הספק עבודה גבוה, וסגנונו הזכיר לרבים את מרטין אודגור. כמו קפטן ארסנל הנוכחי, ניפאן עשה כותרות כאשר ערך הופעת בכורה בליגה הבכירה בגיל 15. אודגור עשה זאת בסטרומסגודסט בהיותו בן 15 ו-118 ימים.

ניפאן לא שבר את השיא כאשר רוזנבורג זרקה אותו למערכה בנובמבר 2022 חודש וחצי לפני יום הולדתו ה-16, אך הפך לשחקן הצעיר ביותר בתולדות המועדון, ומאז דיברו עליו במונחים של עילוי חריג.

די להאזין לקייטיל רקדאל, מכוכבי הנבחרת המצטיינת של שנות ה-90, שהעניק לניפאן כמאמן את הבכורה. "סברה הוא השחקן הצעיר הכי טוב שהדרכתי, וצפוי לו עתיד מזהיר. הוא חזק, מהיר, נייד, חכם, ויש לו שליטה בכדור בשתי הרגליים. זה מעניק לו בסיס כדי להפוך לכדורגלן טוב מאוד. אף פעם אי אפשר לדעת כיצד הקריירה מתפתחת, אבל אין הרבה צעירים כמוהו", הוא אמר לפני שנתיים.

סברה ניפאן דוהר קדימה (IMAGO)

ניפאן באמת עוצמתי למדי. בילדותו הוא היה צנום, אך לקראת המעבר לסגל הראשון של רוזנבורג עבר קפיצת גדילה מהירה מאוד. "השינוי היה כה קיצוני שהיו אנשים שלא זיהו אותו בכלל", סיפר אז אביו ארנה, שעובד כמנהל בכיר בבנק.

מהרגע בו דרך על המגרש בליגה הראשונה, הפגין הקשר יוזמה וכושר מנהיגות, וממש לא הרגיש כמו ילד בין מבוגרים. כאשר החל לשחק באופן קבוע במהלך עונת 2023, כבר החלו הגישושים מצד המועדונים מובילים.

כל מי שראה את צמד הבישולים שלו בניצחון על הארטס הסקוטית במוקדמות קונפרנס ליג הבין עד כמה הטכניקה, ראיית המשחק וקבלת ההחלטות שלו מזהירות ביחס לגילו, ובנפיקה הגישה הצעה רשמית ומכובדת כדי להביאו לליסבון.

סברה ניפאן (IMAGO)

"אם תשאלו את אמא שלי, אשאר כאן בבית עוד הרבה זמן", הצהיר הכישרון ולא מיהר לשום מקום. בניגוד לאודגור שבחן עם משפחתו עשרות אופציות ובחר בריאל מדריד מוקדם מדי, העדיף ניפאן לסיים את הלימודים בבית הספר בשקט תעשייתי, וגם לצמוח במועדון שהעניק לו מקום ודאי בהרכב.

הוא לא ראה סיבה מוצדקת לעזוב את הקן, גם אם רוזנבורג חוותה משבר עמוק וסיימה את העונה במרכז הטבלה. נהפוך הוא – המציאות הזו העניקה לו צ'אנס לזהור ולהפוך לכוח מוביל, וזה אכן קרה בעונת 2024.

הייתה לניפאן תרומה גדולה לכך שרוזנבורג השתקמה וסיימה במקום הרביעי, בעודו כובש שמונה שערים ומספק שבעה בישולים ב-28 משחקי ליגה. בנוסף, הוא הוביל את הקבוצה גם במספר חילוצי הכדור. הוא לא פליימייקר טבעי כמו אודגור, אלא ממוקם בעמדה נסוגה יותר, ומסוגל לצמוח לקשר רחבה לרחבה קלאסי.

סברה ניפאן מאושר (IMAGO)

כאשר הכדור נמצא ברגלי היריבה, הוא הראשון להפעיל על הלחץ. כאשר הקבוצה מקבלת את הכדור, הוא מנווט את ההתקפות, ומרבה לפרוץ לרחבה כדי לסיים אותן.

הוא משחק בראש מורם, נוטה לזהות מהלכים שאיש מלבדו לא רואה, ויודע למצוא את השטחים הפנויים. "סברה הוא הקשר המודרני שעושה הכל. הכדרור שלו מצוין, אבל הוא מעדיף מסירות מהירות אם יש הזדמנות לכך", טען הפרשן הנורבגי לארס סיברטסן.

אז ההתלהבות בקרב הסקאוטים רק הלכה והאמירה. בינואר האחרון קושר שמו לא רק למנצ'סטר יונייטד, אלא גם לארסנל, צ'לסי ואסטון וילה. ניפאן בחר לא לעבור באמצע העונה בפרמייר ליג והבהיר: "עוד חצי עונה לפחות בנורבגיה זה הדבר הנכון".

כעת, באמצע העונה הנורבגית, כאשר רוזנבורג צועדת במקום החמישי, הוחלט שלא כדאי להמשיך לסרב. מאחר ומנצ'סטר יונייטד בחרה להתמקד בשחקני רכש מנוסים יותר, ובאופן כללי לא נתפסת כיעד אטרקטיבי במיוחד בימים אלה, היריבה העירונית זכתה במרוץ ללא בעיות מיוחדות.

ארלינג הולאנד חוגג עם מרטין אודגור (IMAGO)

את האהבה לשדים האדומים אי אפשר להעלים, אבל השיקולים המקצועיים ברורים כשמש, וגם לרצון לשתף פעולה עם הולאנד יש משקל לא מבוטל. לפי ההערכות, הציוות הזה לא יקרה בעונה הקרובה, כי מנצ'סטר סיטי תעדיף להעביר את ניפאן בהשאלה לקבוצה מתאימה בצ’מפיונשיפ בה ימשיך לשחק על בסיס שבועי ולצבור ניסיון ברמה גבוהה יותר בהשוואה לנורבגיה. הקבוצה הזו עשויה להיות מידלסבורו.

ואז, אם הנסיקה תימשך כמתוכנן, עשוי ניפאן לקבל גם זימון ראשון לנבחרת הבוגרת, אולי לקראת המפגש מול ישראל באוסלו במוקדמות המונדיאל באוקטובר. הנבחרת הזו עמוסה בכוכבים מבטיחים, ולניפאן לא יהיה קל לפרוץ מיד להרכב, אבל יש לו סיכוי להיות גורם משמעותי עד לגביע העולם בעוד שנה. תזכרו את השם.