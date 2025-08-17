הצלחה ענקית או התרסקות איומה: קוניה ביונייטד

אחד המשפטים המוכרים ביותר של השף הישראלי אייל שני הוא זה שהפך בהמשך ל’מם’ ויראלי באינטרנט – “זה או הצלחה ענקית, או, רוב הסיכויים, התרסקות איומה”. ללא מעט שחקנים שחתמו במנצ’סטר יונייטד בשנים האחרונות הציטוט הזה יכול היה להתאים, אך נראה שהמשפט לא התאים לאף אחד מהם כמו לרכש הראשון של המועדון הקיץ מתאוס קוניה.

רובן אמורים הגיע עם שיטה ידועה מראש, 3-4-2-1, כשכולם הבינו שהוא יחכה לקיץ כדי לרכוש שחקנים שמתאימים באופן ספציפי אליה. הברזילאי שהרשים בעונה שעברה עם 15 שערים ו-6 בישולים בפרמייר ליג היה הראשון להצטרף, מהסיבה הפשוטה שההתאמה שלו לשיטה היא מושלמת, לא פחות.

קוניה הגיע מוולבס שמשחקת בדרך דומה, שם הוא מילא את התפקיד השמאלי מבין שני השחקנים שמתחת לחלוץ, כשהוא אף שיחק בחוד לפרקים. לאורך סיום העונה ראינו את ברונו פרננדש משחק יותר ויותר במרכז השדה ולא מתחת לחלוץ, ככל הנראה גם בהכנה לרכש שיועד לתפוס את התפקיד הקדמי.

ברונו פרננדש, התחיל להתרגל לתפקיד אחורי ופינה מקום לקוניה (IMAGO)

כעת זה הזמן להבין את ההתעקשות של מנצ’סטר יונייטד על השחקן והסיבות שהעסקה נסגרה כל כך מוקדם, אך גם את הסיכונים שנובעים מבעיות ההתנהגות וצורת העבודה. הצלחה ענקית או התרסקות איומה? את זה רק העתיד יספר, וכרגע כדאי להבין עם מי יש לשדים האדומים עסק.

משחק ישיר ומלהיב – שחקן שמתאים למועדון

האמת היא שבמועדון כמו מנצ’סטר יונייטד לא מצפים רק לניצחונות אלא לדרך חיובית ומהנה בהגעה אליהם, כשמהבחינה הזו מדובר ברכש מדויק. קוניה הוכיח העונה שהוא אחד השחקנים המלהיבים בכדורגל המודרני, כשהשילוב שלו בין דריבל איכותי, מסירות עומק מדויקות, יעילות יוצאת דופן ושערים מרהיבים מרחוק גרם לאוהדים רבים לתפוס את הראש.

יותר מכל זכור המשחק הראשון שלו במדי וולבס מול קבוצתו החדשה בעונת 2024/25. קוניה השתלט לחלוטין על המשחק במחזור ה-18 של הפרמייר ליג ופשוט התעלל בשחקני האורחת עם הטעיות, טריקים ודריבלים שהותירו אותם חסרי אונים.

מתאוס קוניה מלהטט בין שחקני מנצ'סטר יונייטד (IMAGO)

אחרי שחברו לקבוצה לארסן החמיץ בענק, הברזילאי הבין שמה שלא הולך בכוח ילך ביותר כוח. הוא סובב כדור היישר מדגל הקרן אל הרשת הרחוקה, הוסיף מאוחר יותר בישול במתפרצת נהדרת והעניק 0:2 חשוב לוולבס מול מנצ’סטר יונייטד.

באופן כללי, ליונייטד יש מחסור בשחקנים שיכולים לייצר יש מאין, וזה בדיוק מה שקוניה יגיע לפתור. ברונו פרננדש חייב עזרה בנושא והשילוב של השניים עשוי להעניק המון פתרונות ויצירתיות בחלק ההתקפי של השדים האדומים, כששניהם מסוגלים לייצר סיטואציות מסוכנות באיזור הרחבה, או אפילו לרדת נמוך כדי לאסוף את הכדור ולקדם את ההתקפה.

הנושא הזה של קידום המשחק הוא אולי הדבר המשמעותי ביותר שיביא הברזילאי, שסגנון המשחק שלו מאוד ישיר והוא יודע לדחוף את ההתקפה קדימה במסירות וכדרור. קבוצות גדולות צריכות התלהבות ולהט כמו שהוא יודע להביא בצורה עקבית.

מתאוס קוניה חוגג עם חבריו בסטייל, יביא התלהבות ולהט למנצ'סטר (רויטרס)

למרות הרצון שלו לראות את הכדור קרוב לרגל, קוניה גם הראה העונה יכולת לרוץ לעומק לשטחים שמפנים חלוצים והוא יצטרך להמשיך בכך. לארסן פינה שטחים עבורו היטב במשחקים מול פולהאם ואיפסוויץ’ שבהם כבש, כשבנימין ששקו יצטרך לדעת לעשות זאת ב-2025/26.

למרות המחמאות, לא הכול ורוד

חשוב להתעכב גם על הבעיות של מתאוס קוניה. הבעיה המדוברת ביותר היא ההתנהגות של שחקן ההתקפה, שגרמה לו להחמיץ שישה משחקים שונים בעקבות השעיה ב-2024/25 ואולי אף עלתה לקבוצתו במסע שלה בגביע האנגלי.

התקרית הראשונה שלו קרתה מול איפסוויץ’ לאחר המחזור ה-16 שבו קבוצתו הפסידה 2:1. בסוף המשחק נקלע הברזילאי לעימות אלים עם איש צוות של היריבה, במהלכו שלח יד לפניו ושבר את המשקפיים שלו. בעקבות המקרה הוא נשפט בבית הדין של ההתאחדות האנגלית, נקנס והורחק לשני משחקים, כשהמספר הנמוך הושפע מכך שהסכים לקנות משקפיים חדשות במקום אלו ששבר.

מתאוס קוניה שובר את המשקפיים, לא הצליח להירגע (IMAGO)

התקרית השנייה התרחשה כשלושה וחצי חודשים מאוחר יותר, בשמינית גמר הגביע האנגלי. דווקא לאחר שכבש שער מדהים בבעיטה מהמקום מכ-30 מטרים ששלחה את המשחק להארכה, קוניה ספג אדום ישיר לאחר שאיבד את קור רוחו. בתוך ההארכה מילוש קרקז (שעבר הקיץ לליברפול) משך בחולצת הברזילאי, שבתגובה הכה אותו בראשו והורחק, כאשר וולבס המשיכה להפסד בפנדלים והדחה מהגביע, והשחקן הורחק אוטומטית לארבעה משחקים.

מעבר לכך, בעיה שעשויה לעלות היא העבודה על המגרש. בסיום העונה עלה נתון ברשתות שסיפר כי מתאוס קוניה היה השחקן שהלך הכי הרבה בדקות שלו על המגרש, 77.1% מהדקות ליתר דיוק, כשהוא שחקן ההתקפה היחיד שנמצא בצמרת הרשימה וכל השאר שחקני הגנה.

מתאוס קוניה מתהלך במגרש, מראה נפוץ (IMAGO)

הברזילאי היה ה-איש של וולבס וזה עזר לקבוצה לעבוד בשבילו ובכך הוא שמר אנרגיות לפעולות החשובות ביותר. אצל רובן אמורים הוא יידרש לעבוד יותר קשה, וההסתגלות לעובדה שהוא לא השחקן המרכזי קשה לשחקנים רבים שעשו את הדרך מקבוצות בינוניות לקבוצות טופ.

בסופו של יום, מנצ’סטר יונייטד נמצאת במקום שהיא צריכה להמר קצת כדי לעשות את הקפיצה קדימה, ואם כבר להמר האופציה של מתאוס קוניה נראית נפלאה. הוא מתאים בדיוק לשיטה ואמורים יכול להוציא ממנו המון, אך כדי שזה יעבוד המאמן יצטרך להבהיר מהרגע הראשון מה הוא מביא איתו, ומה נשאר מאחור.