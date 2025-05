רגע השיא של פיקה: 3 הגמרים של הקינגס ליג

משחקי הגמר של הקינגס ליג יתקיימו הערב (חמישי) ואתם מוזמנים להצטרף לחגיגה בליגה של ג'רארד פיקה עם שחקני עבר וסטרימרים. אם עוד לא יצא לכם להכיר את הליגה שמשגעת את הרשתות והגיימרים ברחבי אירופה ואמריקה הלטינית – זה בדיוק הזמן להצטרף: ליגה עם מחציות קצרות, קוביה מסתורית, קלפים סודיים, פנדלים נשיאותיים ושערים כפולים. בקיצור, ברוכים הבאים לטירוף של הכדורגל בעידן הדיגיטלי.

ואם אתם כבר מכירים – זה בדיוק מה שחיכיתם לו: שלושה גמרים, שלוש מדינות, ערב אחד. צרפת, איטליה וספרד – כולן באותו ערב חגיגי בטורינו, כולן באירוע שייפתח ב־19:30, שידור חי בערוץ ONE 2.

הגמר הראשון של הערב יפגיש את Karasu FC מול Panam All Starz בגמר קינגס ליג צרפת. Karasu, בראשות הסטרימר הצרפתי Kameto, סיימה את העונה הסדירה במקום החמישי והגיעה לגמר לאחר ניצחונות מרשימים בפלייאוף, כולל 2:4 על F2R בחצי הגמר. Panam All Starz, בראשות Pfut, סיימה את העונה הסדירה במקום השלישי והגיעה לגמר לאחר ניצחון דרמטי 6:7 על Unit3d בחצי הגמר. העובדה שהקבוצות נפגשו בעונה הסדירה כש-Panam All Starz השפילה את Karasu עם 1:9 מוסיפה תבלין של נקמה לדו-קרב שצפוי להתחיל את הערב ברגל ימין.

מיד לאחר מכן יעלה לגמר גם הקלאש האיטלקי: TRM FC נגד FC Zeta. מצד אחד – FC Zeta, עם ההתקפה הכי קטלנית בליגה, ובראשה מתאו פרוטי, מלך השערים של העונה עם 30 גולים כשכל נגיעה שלו מריחה רשת. מי שמוביל את המועדון הזה מהיציע הנשיאותי הוא לא אחר מאשר לוקה טוני, חלוץ העבר של נבחרת איטליה, שמביא איתו ניחוח של מונדיאל למגרש הקטן.

לוקה טוני (רויטרס)

ומצד שני – TRM FC המאוזנת, הקבוצתית, זו שידעה לשלב בין שחקני רשת לכדורגלנים אמיתיים – כולל פרנצ'סקו קאפוטו, ששיחק עד קיץ 2024 בליגה האיטלקית הראשונה, ו־אלסנדרו קולומבו, קשר שממש לא נשאר מאחור עם 29 שערים משלו. הן כבר נפגשו בעונה הסדירה (3:4 ל־TRM), אבל כשגביע מונח באמצע, כל טיל מחצי מגרש יכול לשנות היסטוריה.

הגמר הספרדי יפגיש את Los Troncos FC עם Ultimate Móstoles, שתי קבוצות עם היסטוריה עשירה בליגה. Los Troncos, בראשות הסטרימר Perxitaa, סיימו את העונה הסדירה במקום הראשון והציגו יציבות מרשימה לאורך כל הדרך.

Ultimate Móstoles, בהובלת DJMaRiiO, הפתיעה עם סיום במקום התשיעי בלבד בעונה הסדירה, אך הצליחה להעפיל לגמר לאחר ניצחונות מרשימים בפלייאוף, כולל ניצחון 5:6 מטורף על Saiyans בחצי הגמר. עם חשבון פתוח מגמר הקינגס ליג של 2023, בו Ultimate Móstoles גברה על Los Troncos, הגמר הזה מבטיח להיות קרב דרמטי במיוחד כש-Troncos רוצים לנקום ולזכות בתואר הראשון שלהם.

שלושה גמרים, שלוש ליגות, ערב אחד בלתי נשכח. אירוע השיא של הקינגס ליג יתקיים ב-Inalpi Arena בטורינו, איטליה, כשהשריקה הראשונה תשמע בשעה 19:30 בערוץ ONE2. אם אתם אוהבים כדורגל פתוח, חוקים שבאים עם קלפים ואקשן שזז כמו טיקטוק – זה הערב שלכם.